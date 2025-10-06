Сколько стоит автомобиль Кети Топурии и как он связан с британской короной

Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Певица рассказала Teleprogramma.org, за что любит свою машину.

На прошедшей неделе Teleprogramma.org выпустила целую серию статей, посвященных автомобилям российских звезд. Так, балерина Анастасия Волочкова призналась, что жемчужный Maybach ей подарил поклонник.

Актриса Александра Ребенок ездит на Tank 500. У актера Вячеслава Чепурченко есть Mini Cooper Countrymen. Правда, он чаще находится в распоряжении его жены. Вячеслав не причисляет себя к заядлым автомобилистам.

А вот продюсер Иосиф Пригожин признался, что семья ездит на "Мерседесе", минивэне. Такая машина как раз удобна для семейных поездок. При этом Пригожин отметил, что у них был Rolls-Royce. Но машину они продали, чтобы не вызывать раздражение народа.

Чем примечателен Rolls-Royce Cullinan

А вот кто не думает о мнении других и любит свою машину, так это певица Кети Топурия. У нее — Rolls-Royce Cullinan. Это действительно королевский автомобиль во всех смыслах этого слова.

Это первый в истории знаменитой британской марки кроссовер. А свое название он получил в честь самого крупного в мире алмаза, украшающего корону Британской империи.

Rolls-Royce Cullinan представляет собой гармоничное сочетание классической роскоши и выдающейся функциональности, дополненное великолепными внедорожными характеристикам, пишут на сайте компании. А езду на этом автомобиле по бездорожью сравнивают с полетом на ковре-самолете. Еще одна особенность марки — традиционные задние двери открываются против хода движения.

Еще в 2018 году цена на такой автомобиль начиналась с 25 миллионов. Сейчас же на сайте Auto. ru можно найти информацию, что машины этого бренда стоят свыше 57 миллионов.

Кети Топурия: "Мой автомобиль очень быстрый"

"У меня есть Rolls-Royce Cullinan, — рассказала Teleprogramma.org Кети Топурия. — Он очень быстрый. И мне этой скорости хватает, не приходится разгоняться до конца".

— Любите сами ездить за рулем?

— Вообще, люблю, да, очень.

— Но иногда, наверное, ездите и с водителем…

— Если нужно по работе или приходится чуть дальше припарковаться. Или же на улице стоит зима. Понимаете, что бывает грязно…

Тогда, конечно, лучше ездить с водителем.

А вы мечтаете о таком роскошном автомобиле? Делитесь в комментариях!

