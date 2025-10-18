Сколько платят Самойлова и другие звезды за доступ на крутые мероприятия, куда бесплатно их не зовут

А что делать, если на модные показы не зовут, а попасть туда очень хочется? Блогерши, певицы, стилисты второго эшелона, которые хотят, чтобы их ассоциировали с миром люкса и гламура, платят за эти приглашения деньги. Ходят на показы и пускают пыль в глаза подписчикам, надеясь, что теперь им будут предлагать рекламу дорогих товаров и приглашать на солидные мероприятия.

Все показы известных брендов закрытые, и билетов в продаже нет. Приглашения получают VIP-клиенты бренда, а также люди, связанные с индустрией моды: дизайнеры, знаменитые блогеры, журналисты, агентства, сотрудничающие с брендом. Они и продают потом свои проходки за огромные деньги на черном, по сути, рынке.

Это многолетний бизнес, и многие знают, к кому обращаться за таким пригласительным билетиком. В 2025 году его стоимость составляет от €5 тыc. (478 тыс. руб.) до €10 тыс. (956 тыс. руб.) в зависимости от бренда. Много лет теневая часть модной индустрии работает безотказно, но иногда случаются сбои. Это и произошло с Оксаной Самойловой. Она посетила почти все показы, на которые приобрела билеты.

А потом хвасталась фото в стиле «вот она я в эпицентре заграничной моды и гламура». Но на самый обсуждаемый показ Balenciaga SS2026 блогершу не пустили даже по билету. Однако она об этом не стала распространяться - наоборот, ее команда быстро смонтировала ролик, как Оксана идет на этот показ, а кругом фотографы, поклонники, охрана. Сообщалось, что ее спутали с Ким Кардашьян.

«Побывала на показе Balenciaga», - написала Оксана.

Однако спустя некоторое время Ксения Собчак разоблачила Самойлову:

"Оксану не пустили на показ Balenciaga. Она пришла, долго выясняли что-то с пригласительным у входа, и потом просто походила рядом с показом красивая. Но выглядела Оксана прекрасно - действительно наша Ким".

Оксану попросили прокомментировать этот инцидент.

"Пригласительное я купила за €8 тыс. (775 тыс. руб. - Авт.). Но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история".

То есть Самойлова заплатила кучу денег, а на мероприятие не попала. Скорее всего, она купила эту проходку через мошенников. Некоторые бренды из-за подобных скандалов планируют сделать все приглашения именными - сейчас пофамильная рассадка только в первых рядах.