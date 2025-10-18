Сколько платят Самойлова и другие звезды за доступ на крутые мероприятия, куда бесплатно их не зовут

Неделя моды в Париже: 0,5 - 1 млн руб.
Многодетная мама, предпринимательница, жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова всю осень хвастается фотками с показов - сначала она была на Неделе моды в Милане, потом в Париже. На Неделях моды во Франции в этом году засветились блогер Ида Галич, певица Юлия Зиверт и другие менее известные соотечественницы.
Отдельные наши знаменитости могут похвастаться тем, что получают именные приглашения для посещения подобных показов, так как много лет подряд являются клиентами известных брендов и тратят много денег на покупку их вещей. Среди них, например, Ксения Собчак, Яна Рудковская и фешен-блогер Маша Миногарова. Приглашение посетить показ они получают бесплатно, но сами оплачивают проезд и проживание.
Ксения Собчак входит в мир модной индустрии с правой ноги. И по именному "приглосу". Фото: личная страница Ксении Собчак в социальной сети.
А что делать, если на модные показы не зовут, а попасть туда очень хочется? Блогерши, певицы, стилисты второго эшелона, которые хотят, чтобы их ассоциировали с миром люкса и гламура, платят за эти приглашения деньги. Ходят на показы и пускают пыль в глаза подписчикам, надеясь, что теперь им будут предлагать рекламу дорогих товаров и приглашать на солидные мероприятия.
Все показы известных брендов закрытые, и билетов в продаже нет. Приглашения получают VIP-клиенты бренда, а также люди, связанные с индустрией моды: дизайнеры, знаменитые блогеры, журналисты, агентства, сотрудничающие с брендом. Они и продают потом свои проходки за огромные деньги на черном, по сути, рынке.
Это многолетний бизнес, и многие знают, к кому обращаться за таким пригласительным билетиком. В 2025 году его стоимость составляет от €5 тыc. (478 тыс. руб.) до €10 тыс. (956 тыс. руб.) в зависимости от бренда. Много лет теневая часть модной индустрии работает безотказно, но иногда случаются сбои. Это и произошло с Оксаной Самойловой. Она посетила почти все показы, на которые приобрела билеты.
А потом хвасталась фото в стиле «вот она я в эпицентре заграничной моды и гламура». Но на самый обсуждаемый показ Balenciaga SS2026 блогершу не пустили даже по билету. Однако она об этом не стала распространяться - наоборот, ее команда быстро смонтировала ролик, как Оксана идет на этот показ, а кругом фотографы, поклонники, охрана. Сообщалось, что ее спутали с Ким Кардашьян.
«Побывала на показе Balenciaga», - написала Оксана.
Однако спустя некоторое время Ксения Собчак разоблачила Самойлову:
"Оксану не пустили на показ Balenciaga. Она пришла, долго выясняли что-то с пригласительным у входа, и потом просто походила рядом с показом красивая. Но выглядела Оксана прекрасно - действительно наша Ким".
Оксану попросили прокомментировать этот инцидент.
"Пригласительное я купила за €8 тыс. (775 тыс. руб. - Авт.). Но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история".
То есть Самойлова заплатила кучу денег, а на мероприятие не попала. Скорее всего, она купила эту проходку через мошенников. Некоторые бренды из-за подобных скандалов планируют сделать все приглашения именными - сейчас пофамильная рассадка только в первых рядах.
В этом году приглашение от Chanel выглядело как кулон с цепочкой. Фото: STYLE NOT COM
Красная дорожка Канн: 2,3 млн руб.
Еще один предмет мечтаний - красная дорожка международного Каннского кинофестиваля, который проводится в конце весны. Бесплатно по ней ходят актеры, члены съемочных групп, почетные гости. Но любой желающий за большие деньги может выйти на ту же дорожку, где недавно фотографировали известных артистов и моделей. Для этого нужно купить пригласительный.
В Каннах есть агентства, от имени которых продают проходки на некоторые мероприятия фестиваля. В итоге случайных людей со всего мира на фестивале полным-полно. Кого там только не было, даже звезда "Дома-2" Виктория Романец. Ежегодно на разных мероприятиях фестиваля бывает проживающая в Монако экс-звезда "Дома-2", а теперь блогер и предпринимательница Виктория Боня. Сама Боня утверждает, что ее приглашают бренды - спонсоры фестиваля. Но кто же ей поверит?
Кино пусть критики смотрят: для Бони главным было накрасить губы на людях - порекламировать помаду своего бренда. Фото: личная страница Виктории Бони в социальной сети
Блогер и светская дама Марьям Тилляева (внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова) рассказывала о полулегальной покупке проходок на мероприятия кинофестиваля: «Многих кидают. Это единственное время в году, когда люди в киноиндустрии могут заработать на желающих попасть на красную дорожку. Перекуп билетов может стоить $1 - 5 тыс., при этом никаких гарантий. Моя подруга захотела пойти на показ фильма Кевина Костнера и ждала билет, за который заплатила $5 тысяч. Пришел какой-то код. Она приезжает, пытается пройти, а ей отказывают: кто-то уже прошел по этому коду…»
Пакет «максимум» включает в себя появление на красной дорожке фестиваля в день открытия или закрытия, билет в партер, профессиональные фото и даже водителя - он забирает даму из отеля и привозит ко входу на мероприятие, а потом отвозит назад. Стоимость - €25 тыс. (2,3 млн руб.). При желании за доплату могут организовать визу, билеты, проживание в отеле, питание, медстраховку.
Можно докупать дополнительные проходки на ужины, вечеринки в рамках фестиваля: каждый билет - еще €7 тыс. (669 тыс. руб.). Проходка на вечерний показ фильма с балкона с красной дорожкой - €1200 (114 тыс. руб.). Впрочем, на кино дамы редко остаются.