Сколько на самом деле зарабатывает и чем владеет Лариса Долина

25 млн руб. в год - доходы в 2000-е
Главным хитом Ларисы Долиной стала "Погода в доме". Эту песню в 1996 году написали Михаил Танич и Руслан Горобец. В 2000-е, когда артисты эстрады начали хорошо зарабатывать частными концертами, Долина каталась с этим хитом и другими песнями по стране. С 2005 года российский Forbes 16 лет ежегодно выпускал рейтинг 50 самых успешных отечественных звезд. Долина попала в этот список однажды - в 2011-м с доходом за предыдущий год $800 тыс.
По курсу 2011 года годовой доход звезды составил 25 млн руб. У коллег Ларисы Александровны по рейтингу того года доходы были в два-три раза выше: речь о Валерии Леонтьеве, Валерии, Елене Ваенге, Диме Билане, Николае Баскове, Филиппе Киркорове. А у Григория Лепса и вовсе в 10 раз выше. Лидеры индустрии колесили по стране и собирали большие залы. У Долиной залы были меньше, гастроли - реже. Но и с таким размахом узнаваемая звезда с хитами получала большие деньги.
Средняя зарплата в стране в 2011 году - 23,5 тыс. руб. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в районе Хамовники, где находится квартира Ларисы Долиной, в 2011 году была 200 тыс. руб., сейчас - 600 тыс. руб.
Гонорары за частные концерты Долиной с 2010-го до 2020-го были сначала 500 тыс. руб., потом выросли до 1,5 млн руб.
120 млн руб. в год - доходы сейчас
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
70-летняя Долина гастролирует с новой концертной программой «Юбилей на бис!». Средний гонорар звезды за такой концерт - от 1 млн до 2 млн руб., так как она собирает залы с небольшой наполняемостью - от 1 до 2 тысяч зрителей.
С декабря 2025-го до июня 2026-го у народной артистки пока запланировано 13 сольных концертов. Квартирный скандал на продажах билетов не отразился - давние поклонники покупают билеты и посещают концерты Долиной. Недавно Лариса Александровна была на гастролях на Дальнем Востоке - везде наполняемость залов была приличной, около 80%. Средняя цена билетов на ее концертах - от 3 тыс. до 7 тыс. руб. Ближайший концерт в Москве у Долиной в ресторане 24 декабря: люди будут ужинать за столиками и смотреть концерт, билеты дорогие - от 9,5 тыс. до 18,5 тыс. руб.
Итого: предположим, что за полгода на сольных концертах звезда может заработать около 25 млн руб. Но есть еще частные мероприятия - корпоративы, юбилеи, свадьбы, отраслевые праздники. Долина не входит в топ-30 эстрадных звезд на частных мероприятиях, отрабатывает не больше одного-двух подобных событий в месяц. Лидеры шоу-бизнеса в декабре берут по 15 - 20 корпоративов: Лепс, Баста, Полина Гагарина, Сергей Жуков и другие. У Долиной от силы наберется таких концертов штук пять. Гонорар артистки за концерт на частном мероприятии - 2 млн руб. В декабре - на 20% больше.
Кроме того, Долина за гонорар поет на фестивалях, городских праздниках в регионах, участвует в телешоу (в новом году будет одна премьера). Ларису Александровну приглашают петь за счет региональных бюджетов на городские праздники: только один пример - согласно данным с сайта госзакупок, в прошлом году за концерт на городском мероприятии в одном из крупных регионов Долина получила 2 млн 824 тыс. 800 руб.
Плюс Лариса Долина играет в двух спектаклях Театра на Таганке, в декабре у нее три спектакля, два в январе. Также Долина - завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. И президент Музыкальной академии Ларисы Долиной.
Можно предположить, что зарплата, работа в академии, гонорары за спектакли и телесъемки, частные выступления и городские концерты - это еще 35 млн руб. за полгода. Тогда чисто теоретически Долина могла бы заработать за год 120 млн руб.
230 млн руб. - стоимость недвижимости
Дом в центре Москвы, где находится та самая квартира певицы. Фото: Андрей Абрамов
Полина Лурье купила у Долиной квартиру за 112 млн руб. Покупательница выторговала при личной встрече с Долиной в 2024 году скидку от первоначальной цены около 20 млн руб., так как певица хотела получить деньги наличными.
Сколько сейчас стоит такое жилье? Площадь квартиры Долиной - 236 кв. м. Находится она в 9-этажном доме 1997 года постройки в Ксеньинском переулке. Всего в здании 17 квартир, сейчас продаются три, стоимость 1 кв. м - от 550 тыс. до 700 тыс. руб.
Таким образом, квартира Долиной теперь может стоить 160 млн руб. Сейчас элитные дома выглядят иначе, но среди плюсов этой девятиэтажки - расположение в тихом переулке неподалеку от парка Горького, охрана, закрытая территория, подземный паркинг, фитнес-клуб с бассейном и большая площадь квартир с высокими потолками. Раньше Долина жила здесь с дочкой и внучкой, но несколько лет назад они переехали в отдельную квартиру.
Загородный коттедж Долиной в Подмосковье. Фото: архив Экспресс газеты
Также у певицы есть загородный дом, но не на элитном направлении, а в коттеджном поселке Славино в деревне Протасово, что входит в состав Мытищинского городского округа, 45 км от МКАД. В начале нулевых Лариса Долина построила там кирпичный дом - три этажа, простой фасад, невысокий забор. На участке есть еще один двухэтажный коттедж - для семьи дочери. Площадь основного дома - 360 кв. м, рыночная стоимость - от 70 млн руб.