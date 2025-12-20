Сколько на самом деле зарабатывает и чем владеет Лариса Долина

25 млн руб. в год - доходы в 2000-е

Главным хитом Ларисы Долиной стала "Погода в доме". Эту песню в 1996 году написали Михаил Танич и Руслан Горобец. В 2000-е, когда артисты эстрады начали хорошо зарабатывать частными концертами, Долина каталась с этим хитом и другими песнями по стране. С 2005 года российский Forbes 16 лет ежегодно выпускал рейтинг 50 самых успешных отечественных звезд. Долина попала в этот список однажды - в 2011-м с доходом за предыдущий год $800 тыс.

По курсу 2011 года годовой доход звезды составил 25 млн руб. У коллег Ларисы Александровны по рейтингу того года доходы были в два-три раза выше: речь о Валерии Леонтьеве, Валерии, Елене Ваенге, Диме Билане, Николае Баскове, Филиппе Киркорове. А у Григория Лепса и вовсе в 10 раз выше. Лидеры индустрии колесили по стране и собирали большие залы. У Долиной залы были меньше, гастроли - реже. Но и с таким размахом узнаваемая звезда с хитами получала большие деньги.

Средняя зарплата в стране в 2011 году - 23,5 тыс. руб. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в районе Хамовники, где находится квартира Ларисы Долиной, в 2011 году была 200 тыс. руб., сейчас - 600 тыс. руб.

Гонорары за частные концерты Долиной с 2010-го до 2020-го были сначала 500 тыс. руб., потом выросли до 1,5 млн руб.

120 млн руб. в год - доходы сейчас