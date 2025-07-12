Сколько на самом деле стоила свадьба миллиардера Джеффа Безоса и его избранницы

61-летний основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос женился на 55-летней телеведущей, журналистке Лорен Санчес. Безос - на третьем месте в списке самых богатых людей мира с состоянием размером $215 млрд. На свадьбу он потратил, по подсчетам различных экспертов, более $35 млн. Гостей вывезли гулять в итальянскую Венецию.

$2 млн (156 млн руб.) - музыканты, ведущие

Свадьбу гуляли три дня. Все торжества проходили в обстановке строжайшей секретности - никаких видео и фото с угощениями, тортом и салютом. За исключением снимков водных такси, которые по каналам Венеции доставляли гостей к местам вечеринок. Парой снимков Лорен Санчес сама похвасталась в соцсетях.

Поэтому многое было выдумано: представители Леди Гаги и Элтона Джона опровергли слухи об их выступлении на свадьбе. На торжестве играли модные диджеи, оперные и классические музыканты, джазовые коллективы, оркестр. А также друзья пары: Элли Голдинг, Ашер, Маттео Бочелли (сын Андреа Бочелли). Каждый из трех вечеров торжеств вели разные ведущие.

От $3 млн (235 млн руб.) - охрана

Охраняли каждого из 200 известных гостей, жениха и невесту, а также гостиницы, рестораны, усадьбы и все места торжеств. Задача - не допустить ни одного снимка празднования свадьбы ни с воздуха, ни с воды, ни с суши -

была выполнена. Как и личная охрана участников торжества. Привлекались кинологи, сотрудники полиции, частные телохранители.

От $3,5 млн (274 млн руб.) - аренда мест торжеств

Основное торжество состоялось на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Там построили декорации, сцену, накрыли столы. В другие дни арендовали полностью рестораны для проведения тематических вечеринок - предсвадебной и пижамной. А пенную устроили на яхте Безоса.

От $6 млн (470 млн руб.) - обслуживание гостей

Гуляли более 200 гостей. Среди них много звезд - Леонардо Ди Каприо с подругой моделью Витторией Черетти, семейство Кардашьян, Орландо Блум, Сидни Суини, Опра Уинфри, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и другие.