Сколько на самом деле стоила свадьба миллиардера Джеффа Безоса и его избранницы

61-летний основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос женился на 55-летней телеведущей, журналистке Лорен Санчес. Безос - на третьем месте в списке самых богатых людей мира с состоянием размером $215 млрд. На свадьбу он потратил, по подсчетам различных экспертов, более $35 млн. Гостей вывезли гулять в итальянскую Венецию.
$2 млн (156 млн руб.) - музыканты, ведущие
Свадьбу гуляли три дня. Все торжества проходили в обстановке строжайшей секретности - никаких видео и фото с угощениями, тортом и салютом. За исключением снимков водных такси, которые по каналам Венеции доставляли гостей к местам вечеринок. Парой снимков Лорен Санчес сама похвасталась в соцсетях.
Поэтому многое было выдумано: представители Леди Гаги и Элтона Джона опровергли слухи об их выступлении на свадьбе. На торжестве играли модные диджеи, оперные и классические музыканты, джазовые коллективы, оркестр. А также друзья пары: Элли Голдинг, Ашер, Маттео Бочелли (сын Андреа Бочелли). Каждый из трех вечеров торжеств вели разные ведущие.
От $3 млн (235 млн руб.) - охрана
Охраняли каждого из 200 известных гостей, жениха и невесту, а также гостиницы, рестораны, усадьбы и все места торжеств. Задача - не допустить ни одного снимка празднования свадьбы ни с воздуха, ни с воды, ни с суши -
была выполнена. Как и личная охрана участников торжества. Привлекались кинологи, сотрудники полиции, частные телохранители.
От $3,5 млн (274 млн руб.) - аренда мест торжеств
Основное торжество состоялось на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Там построили декорации, сцену, накрыли столы. В другие дни арендовали полностью рестораны для проведения тематических вечеринок - предсвадебной и пижамной. А пенную устроили на яхте Безоса.
От $6 млн (470 млн руб.) - обслуживание гостей
Гуляли более 200 гостей. Среди них много звезд - Леонардо Ди Каприо с подругой моделью Витторией Черетти, семейство Кардашьян, Орландо Блум, Сидни Суини, Опра Уинфри, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и другие.
Фото: личная страница Ким Кардашьян в социальной сети
Для всех гостей организовали перелет в Венецию на частных самолетах, проживание в дорогих отелях, личных кураторов. Женщины получили в распоряжение парикмахеров и визажистов. Гостиницы были выкуплены полностью на дни торжеств, несмотря на неполную наполняемость номеров.
От $6 млн (470 млн руб.) - декорации, цветы, оборудование
Говорят, что живые цветы для украшения декораций везли самолетами из нескольких стран - тысячи свежесрезанных бутонов. Все было новое и созданное специально для гулянки - скатерти, посуда, свечи, печать меню и т. п. Свет, звук и прочее оборудование. Даже гриль был новый по спецзаказу.
От $6 млн (470 млн руб.) – банкеты
За меню для свадебного ужина отвечал модный шеф-повар с юга Италии Фабрицио Меллионо, у него в Нерано есть семейный ресторан, который может похвастаться тремя звездами Мишлен. На горячее было два фирменных местных блюда: паста от шеф-повара - спагетти, жареные кабачки, копченый сыр.
И «баккала алла вичентина» - тушеная треска по особому рецепту с молоком, луком, пармезаном, анчоусами, специями. А также огромный выбор других горячих и холодных блюд, деликатесов. Торт на свадьбу приготовил французский кондитер Седрик Гроле.
За бары с десертами отвечал местный кондитер Саль Де Ризо. Банкет такого уровня без напитков оценивается в $2 тыс. на одного гостя, это цена с учетом работы персонала - повара, официанты.
Плюс алкоголь, плюс работа кондитеров. А также еще три банкета помимо главного. Был еще и субботний обед, который молодожены устроили в баре Harry's Bar - заведение известно своими карпаччо и коктейлем «Беллини».
От $8,5 млн (666 млн руб.) - расходы на организацию торжеств
Учитывая, что общественность Венеции выступала против этих торжеств, организаторы свадьбы постоянно сталкивались с различными сложностями - меняли локации, делали благотворительные взносы в различные организации по охране природы и культурного достояния.
Перекрыть улицу для проезда ВИП-гостей или отменить все водные такси, кроме свадебных, на пару часов - все это стоит больших денег. Как и прочие «мелочи» - фото- и видеосъемка, чаевые за обслуживание, такси, подарки гостям и т. п. Кстати, чтобы поддержать местных, каждый гость получил презенты, в которых было все итальянское, включая наборы из муранского стекла. Зарплата всем причастным к мероприятию.
28,4 млн евро - доход в бюджет Венеции
Свадьба миллиардера принесла бюджету Венеции приличный доход, так как работой было обеспечено много людей. Сфера обслуживания получила приличные деньги, так как все работали по повышенным тарифам, из-за того что все было закрыто на ВИП-обслуживание. Прямую выгоду для Венеции оценили в среднем в 28,4 млн евро.
И еще
Кольцо и наряды невесты в смету свадьбы не входят. Но они очень дорогие и красивые. Главное свадебное платье отшито как усовершенствованная копия наряда Софи Лорен из фильма «Плавучий дом» 1958 года - таким было желание невесты. Дизайн платья разрабатывали Доменико Дольче и Стефано Габбана, его шили в ателье 900 часов. Лорен Санчес была застегнута на 180 пуговичек, отделанных шелковым шифоном.
Такое платье от D&G может стоить не менее $400 тыс. Жених был в смокинге этого же бренда. Всего за три дня невеста сменила 27 нарядов от известных брендов. Если обручальные кольца пары скромные, то помолвочный перстень Лорен обсуждает весь мир - Безос подарил его задолго до торжества. Впрочем, и расписалась пара в США еще до гулянки.
Кольцо с розовым бриллиантом огранки «кушон» в 30 карат, камень установлен на платиновой оправе с четырьмя зубцами. Цена - от $4 млн. Кстати, на свадьбе гуляли не только трое детей невесты: 24-летний Никко (от Тони Гонсалеса), 19-летний Эван и 17-летняя Элла (от брака с голливудским агентом Патриком Уайтселлом), но и бывший муж Тони с его нынешней супругой.