Сколько на самом деле детей у Дмитрия Нагиева

Пропавший было с экранов Дмитрий Нагиев вернулся к работе таким же таинственным образом, как в свое время исчез. Сыграл в историческом детективе про Нижегородчину «Злые люди» 16+ (НТВ) и почти автобиографической комедии «Актерище» 18+ (KION), к премьере которого и дал большое интервью журналу «Собака».
В нем Дмитрий признал себя большим артистом, «главным русским лысым» и «главным сигмабоем страны». Но главным в этом претенциозной беседе было откровение, сделанное будто впроброс.
- Я все время спорю со своим сыном Марком, - сказал актер. - Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Он смотрит только очень хорошее кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: «Сынок, я это все смотрел, и сейчас я нахожусь на такой стадии, когда я не хочу смотреть тяжести. Я уже там был. Ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо».
Младший сын Марк (в глубоком детстве, сейчас ему 16) с мамой Натальей Коваленко. Фото: личная страница Натальи Коваленко в социальной сети
На деле Дмитрий лишь подтвердил то, о чем уже много лет пишут светские СМИ. Чуть ли не 10 лет назад появилась папарацционная съемка мальчика и девочки - предположительно сына и дочери актера. Все это время он никак не комментировал эту тему, но в 2018 году все же проговорился, сказав, что Кирилл Нагиев - его старший сын (значит, есть и младший).
Кирилл Нагиев, старший сын, со своей мамой Алисой Шер. Фото: личная страница Алисы Шер в социальной сети
Вероятно, это форма защиты от публичности. А может, стратегия по презентации детей. Ведь Кирилла, сына от радиоведущей Алисы Шер, Дмитрий всячески тащил за собой: и в соведущие шоу «Голос» (пробы не утвердили на Первом канале), и в Театр Ленсовета, и в кино (9 совместных проектов). Марку 16. Пора общественности узнать о нем. В прессе его мамой называли Наталью Коваленко, бывшую пресс-атташе актера.
Что ж, будем ждать следующих откровений, где Дмитрий, возможно, согласится пролить свет и на другой секрет: судьбу девочки Миры, которую некоторые считают дочерью актера от коллеги Анны Спектор. Именно эту женщину сфотографировали вместе с Нагиевым и маленькой девочкой в загородном доме в Подмосковье в 2016 году. Конечно, артист мог забежать в гости. Но благотворительный фонд Нагиева по совпадению тоже называется «Анна»...