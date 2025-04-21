Сколько на самом деле детей у Дмитрия Нагиева

Пропавший было с экранов Дмитрий Нагиев вернулся к работе таким же таинственным образом, как в свое время исчез. Сыграл в историческом детективе про Нижегородчину «Злые люди» 16+ (НТВ) и почти автобиографической комедии «Актерище» 18+ (KION), к премьере которого и дал большое интервью журналу «Собака».

В нем Дмитрий признал себя большим артистом, «главным русским лысым» и «главным сигмабоем страны». Но главным в этом претенциозной беседе было откровение, сделанное будто впроброс.