Сколько денег звезды тратят на подарки друг другу

Журнал "Телепрограмма" узнал, что недавно подарили своим коллегам-друзьям популярные артисты. Кстати, чаще всего на дни рождения и прочие события звезды преподносят коллегам товары своих брендов или спонсоров. В общем, экономят. Но мы нашли товарищей, которые проявили креативную инициативу или сняли подарок с самих себя - в буквальном смысле этого слова. Подобрали разные по содержанию подарки, которые объединяет одно - одариваемые остались очень довольны.
29 тыс. 500 руб. - билет на концерт любимой группы
Михаил Галустян и Александр Ревва дружат 25 лет - со времен, когда вместе играли в команде КВН «Утомленные солнцем». В сентябре Ревва отметил 51-й день рождения. Друг Миша удивил - подарил билет на концерт группы Backstreet Boys, которую именинник любил в юности. В конце сентября коллектив выступал в Казахстане, в Астане. Галустян купил два билета в ВИП-сектор - поехали вместе. Друзья веселились, вспоминали молодость, а после пробрались за кулисы ради фото с солистами. Подарок с такой подоплекой запомнится надолго не столько его ценой, сколько индивидуальным подходом. Вызвать приятное чувство ностальгии, подарить эмоции - бесценно. Ревва и Галустян - комики, шоумены, продюсеры, бизнесмены, певцы. Их сложно удивить. Но у Михаила получилось. Александр остался доволен:
"Машина времени существует. Спасибо моему другу за очень крутой подарок и за те фантастические эмоции, которые я уже испытывал много лет назад".
Концерт проходил на огромном стадионе. Билеты стоили от 5 тыс. 900 руб. до 23 тыс. 600 руб. В ВИП-сектор - 29 тыс. 500 руб.
16 тыс. 990 руб. - серьги из серебра
Фото: Михаил Фролов/"КП"
На днях певицы Лолита и Наташа Королева встретились в столице на открытии осенней выставки дизайна. Королева тут же оценила сережки Лолиты - восхитилась их оригинальным дизайном, тонкой работой, засыпала украшение комплиментами. Да так искренне, с эмоциями, что Лолита отреагировала - сняла украшения и подарила Королевой. Наталья так засмущалась, что устала благодарить.
Фото: sokolov.ru
Дизайн этого украшения из серебра выполнен в виде двуглавого орла. Лолита вручала серьги со словами:
"Это по-русски. Понравилось - снимаем и дарим. Вот это широкая русская душа!".
Купить такое же украшение отечественного производства из серебра 925-й пробы с фианитами можно за 16 тыс. 990 руб.
40 тыс. руб. - платье для народной артистки
Фото: кадр из передачи "Малахов"/Канал "Россия 1"
На красные дорожки кинофестивалей 86-летняя народная артистка Лариса Лужина теперь выходит в новом шикарном платье. Этот подарок Ларисе Анатольевне преподнес телеведущий Андрей Малахов накануне съемок телепередачи, посвященной ее жизни. Для платья подобрали небесно-голубую сложную ткань, похожую на ту, из которой был сшит наряд Лужиной для Каннского фестиваля 1962 года. Тогда она с коллегами представляла картину "На семи ветрах". Платье Лужиной шили в элитном ателье - она приезжала на примерки, следила, чтобы все нравилось. С учетом дорогой ткани, пошива по индивидуальному заказу у дорогого дизайнера обновка вышла стоимостью более 40 тыс. руб.
Артистка наряду рада:
"Я платья вообще-то не ношу, предпочитаю брюки. Но похожее мне в 1962 году в Каннах подарила Надежда Леже, вдова художника Фернана Леже. Мы с Инной Гулая не были избалованы нарядами, и для выхода на красную дорожку Леже купила Инне красное платье, а мне - цвета перванш, так называют бело-голубой. Спасибо, Андрей, за этот подарок!"
80 тыс. руб. - оригинальная сумочка
Фото: Михаил Фролов/"КП"
У Филиппа Киркорова есть традиция дарить подругам по шоу-бизнесу сумки. Последний заметный подарок он вручил своей ближайшей подружке по эстрадному цеху Анне Асти на 35-летие. Это клатч в виде жабы, доступ внутрь сумочки осуществляется при открытии рта этого пластикового земноводного.
Фото: JW Anderson
Киркоров отрекламировал подарок: мол, это лимитированная серия сумочек, таких в мире несколько штук. А Анна Асти потом оправдывалась, почему получила такой подарок: объясняла, что жаба - признак богатства и долгожительства, Киркоров так пожелал ей быть богатой и вечно молодой.
Клатч-жаба на сайте бренда JW Anderson стоил $990 (80 тыс. руб.). Сейчас перекупщики торгуют жабой по 100 тыс. руб.