Сколько денег звезды тратят на подарки друг другу

Журнал "Телепрограмма" узнал, что недавно подарили своим коллегам-друзьям популярные артисты. Кстати, чаще всего на дни рождения и прочие события звезды преподносят коллегам товары своих брендов или спонсоров. В общем, экономят. Но мы нашли товарищей, которые проявили креативную инициативу или сняли подарок с самих себя - в буквальном смысле этого слова. Подобрали разные по содержанию подарки, которые объединяет одно - одариваемые остались очень довольны.

29 тыс. 500 руб. - билет на концерт любимой группы

Михаил Галустян и Александр Ревва дружат 25 лет - со времен, когда вместе играли в команде КВН «Утомленные солнцем». В сентябре Ревва отметил 51-й день рождения. Друг Миша удивил - подарил билет на концерт группы Backstreet Boys, которую именинник любил в юности. В конце сентября коллектив выступал в Казахстане, в Астане. Галустян купил два билета в ВИП-сектор - поехали вместе. Друзья веселились, вспоминали молодость, а после пробрались за кулисы ради фото с солистами. Подарок с такой подоплекой запомнится надолго не столько его ценой, сколько индивидуальным подходом. Вызвать приятное чувство ностальгии, подарить эмоции - бесценно. Ревва и Галустян - комики, шоумены, продюсеры, бизнесмены, певцы. Их сложно удивить. Но у Михаила получилось. Александр остался доволен:

"Машина времени существует. Спасибо моему другу за очень крутой подарок и за те фантастические эмоции, которые я уже испытывал много лет назад".

Концерт проходил на огромном стадионе. Билеты стоили от 5 тыс. 900 руб. до 23 тыс. 600 руб. В ВИП-сектор - 29 тыс. 500 руб.

16 тыс. 990 руб. - серьги из серебра