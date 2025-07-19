Сколько денег Джиган, Самойлова и другие звезды тратят на помощников для своих детей

Хочешь не хочешь, а раскошелишься на прислугу и помощников. "Телепрограмма" рассказывает, сколько это стоит.

Водитель-охранник: от 150 тыс. руб.

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что их старшая дочь, 14-летняя Ариелла, на каникулах впервые ездила на прогулку не с подружками, а с мальчиком-ровесником. Но Самойлова не переживала: "Рядом с дочкой был охранник".

Как только девочка подросла и стала выбираться с подругами в кино, на прогулку или в кафе, так у нее появился личный водитель-телохранитель. Его задача - следить за порядком вокруг ребенка: чтобы не приставали незнакомые люди, не снимали без спроса видео и т. п. Это не прихоть, а необходимость, если ребенок знаменитости и сам достаточно известен, чтобы его узнавали посторонние.

С тремя младшими детьми еще проще - на всех один семейный водитель: он возит в школу, на кружки, в гости, а когда нужно, то и маму с папой по делам.

Личная охрана есть и у детей Филиппа Киркорова. 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин передвигаются по Москве с личным водителем-охранником. В Дубае, где они учатся в частной международной школе, их сопровождает водитель-охранник с почасовой оплатой, которого нанимают для передвижения детей - аэропорт, торговый центр, детские центры и т. п.