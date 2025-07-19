Сколько денег Джиган, Самойлова и другие звезды тратят на помощников для своих детей

Хочешь не хочешь, а раскошелишься на прислугу и помощников. "Телепрограмма" рассказывает, сколько это стоит.
Водитель-охранник: от 150 тыс. руб.
Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что их старшая дочь, 14-летняя Ариелла, на каникулах впервые ездила на прогулку не с подружками, а с мальчиком-ровесником. Но Самойлова не переживала: "Рядом с дочкой был охранник".
Как только девочка подросла и стала выбираться с подругами в кино, на прогулку или в кафе, так у нее появился личный водитель-телохранитель. Его задача - следить за порядком вокруг ребенка: чтобы не приставали незнакомые люди, не снимали без спроса видео и т. п. Это не прихоть, а необходимость, если ребенок знаменитости и сам достаточно известен, чтобы его узнавали посторонние.
С тремя младшими детьми еще проще - на всех один семейный водитель: он возит в школу, на кружки, в гости, а когда нужно, то и маму с папой по делам.
Личная охрана есть и у детей Филиппа Киркорова. 14-летняя Алла-Виктория и 13-летний Мартин передвигаются по Москве с личным водителем-охранником. В Дубае, где они учатся в частной международной школе, их сопровождает водитель-охранник с почасовой оплатой, которого нанимают для передвижения детей - аэропорт, торговый центр, детские центры и т. п.
Филипп и сам без охранника не ходит, и дочери с сыном не позволяет. Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
В агентстве по найму домашнего персонала журналу «Телепрограмма» рассказали о требованиях к водителю-охраннику для детей в обеспеченные семьи: «Он выполняет поручения детей, когда нужно куда-то съездить и что-то отвезти, встречает их из школы или университета, или из ночного клуба - в зависимости от возраста.
Если понадобится, то осуществляет функции помощника, водителя, охранника. Поэтому основные требования - стрессоустойчивость, дисциплинированность, возраст до 50 лет, безаварийное вождение, опыт работы, умение реагировать на экстренные ситуации, хорошая физическая подготовка. Постоянная регистрация в Москве или области».
При графике 5/2 водитель-охранник детей или семейный водитель получает от 150 до 170 тыс. руб. Персонал очень востребован, поэтому к сентябрю прогнозируют повышение спроса и рост зарплат в этой категории.
Повар: от 5 тыс. руб. за выход
Когда дети уже подросли, а у мамы начинаются интенсивные съемки, репетиции или гастроли, тогда для детей нанимают повара. Как правило, домработницы и няни есть во всех домах, но в их обязанности не входит приготовление пищи для детей.
А растущему организму питаться надо правильно и по расписанию. Поэтому, когда мамы дома нет, тогда приглашают раз в два дня профессионального повара, который готовит по меню, заранее составленному хозяйкой. Продукты закупает семейный водитель.
Поварам платят за выход, цены стартуют от 5 тыс. руб. Так, если Ксения Бородина летит в свадебное путешествие или на съемки, то за ее дочками Марусей и Теоной присматривает мама телеведущей Инна Булатовна, которой помогают домработница и водитель, а в дни каникул присоединяется повар.
Ксении Бородиной самой готовить некогда, но дочки всегда сыты. Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Если повара приглашают, чтобы составить меню и приготовить блюда для празднования детского дня рождения, то цены уже иные - не менее 20 тыс. руб. за детский обед до 10 человек.
Няня-воспитатель: от 170 тыс. руб.
Недавно в очередной звездной семье грянул скандал. Ирине Млодик (жене актера Эммануила Виторгана) пришлось оправдываться после того, как их бывшая няня назвала детей семейства невоспитанными, а ее саму - тираном.
Некая Николь Кононова сообщила, что поработала няней у дочек Виторганов - 7-летней Этель и 5-летней Клары, и осталась в шоке от манер девочек, которые якобы кидали на пол грязные вещи со словами: «Убери, прислуга».
Ангелочком будет ребенок или капризулей - от профессионализма няни зависит, считают Виторганы. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Пожаловалась няня и на хозяйку дома: «Меня унижали из-за неправильно висящих полотенец, за то, что йогурт стоял рядом с колбасой, за то, что дети ели одно и то же дважды. Я должна была убирать дом, хотя устраивалась няней, клининг не входил в мои обязанности. Постоянные упреки и насмешки стали частью моей повседневной жизни...»
Млодик в ответ заявила, что Николь и не няня вовсе, а блогерша, которая откликнулась на срочное объявление скандала ради: «Она проработала у нас всего-то три дня. Девушка ничего не умела, хотела, видимо, попиариться за наш счет!» В ее защиту выступила их постоянная няня, которую нанимали не по объявлениям, а по рекомендациям: сообщила, что все заявленное Кононовой ложь, а работать с детьми надо уметь - иногда и самые воспитанные юные леди капризничают.
Чтобы в дом не проникли блогеры и прочие гражданки без опыта работы, звезды приглашают нянь на работу через агентство, которому платят комиссию в размере одного месячного оклада сотрудника. Возможна бесплатная замена до трех раз. Женщина должна говорить на русском языке без ошибок, преимущества у персонала с опытом работы в дошкольных учреждениях или в школе.
Няни-воспитатели с опытом работы, рекомендациями, высшим образованием, гражданством РФ в домах обеспеченных людей на Рублевке и Новой Риге претендуют на заработную плату от 170 тыс. руб. в месяц, с двумя выходными в неделю. Часто это работа с проживанием в доме нан мателей. Няни, отвечающие всем перечисленным выше требованиям, но без высшего образования - от 150 тыс. руб.