Сколько Анна Пересильд платит в школе Дарьи Мороз, и почему скандал с ее обучением раздули на пустом месте

Недавно Анна Пересильд оказалась в центре перформанса, устроенного ее сокурсниками в Московской киношколе. Альберт Романенко — студент этого учебного заведения, актер и скрипач — опубликовал в социальных сетях черно-белое видео, на котором будущие артисты исполняют музыкальный капустник под аккомпанемент живой музыки.
Студенты привлекли внимание наставницы Анны — актрисы и режиссера Дарья Мороз.
«Крутыши мои», — прокомментировала артистка видеоролики.
Интересно, что много комплиментов досталось именно Анне. Хотя только недавно многие критиковали дочь Юлии Пересильд за то, что она поступила в это учебное заведение по блату.
За что критиковали Анну Пересильд
В этом году Анна Пересильд закончила среднюю школу экстерном и подала документы в Московскую киношколу на курс Дарьи Мороз.
Ранее мать Анны, Юлия Пересильд, говорила, что мечтает видеть дочь студенткой ГИТИСа — того же вуза, где училась сама. Однако в семье окончательно остановили выбор на другом учебном заведении.
Дискуссии разгорелись после публикации ролика малоизвестной блогерши. В нем девушка высказывала возмущение тем, что Пересильд-младшая успешно прошла три предварительных этапа экзаменов, но не присутствовала на главном творческом конкурсе — в отличие от других абитуриентов.
Московская киношкола была основана в 2012 году. Дарья Мороз работает там преподавателем и курирует четырехлетний бакалаврский курс по специальности «актер кино и сериалов». Именно на этом направлении будет обучаться Анна Пересильд.
Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» обосновала свой выбор несколькими моментами: «В МШК студентам разрешается практиковаться в кино во время учебы — для меня это очень важно. При этом я планирую действительно ответственно подходить к обучению и не хочу подводить своих мастеров», — сказала Анна.
Обучение в институте платное: стоимость одного года составляет почти миллион рублей. 850 000 рублей.
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Фото: соцсети
Дарья Мороз об Анне Пересильд: «На конкурсе она не могла присутствовать из-за съемочной смены в экспедиции»
Почему Пересильд-младшая на самом деле не присутствовала на творческом конкурсе, уже комментировала в соцсетях сама Дарья Мороз.
«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла присутствовать из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было согласовано мною и университетом», - писала ранее на своей странице Дарья.
По словам Дарьи Мороз, Анна Пересильд – потрясающе талантливый человек и для Московской киношколы большая удача, что она стала ее студенткой.
Что об Анне Пересильд говорят эксперты
Продюсер, выпускник Школы-студии МХАТ Александр Хатюшин рассказывал изданию NEWS.ru, что в обычных актерских вузах абитуриенты проходят три отборочных этапа: собеседование с преподавателем курса, чтение прозаического отрывка и этюд. Но в частных вузах все зависит от решения руководителя.
По его словам, плохо, когда дети артистов по блату занимают чьи-то бюджетные места, но здесь другой случай. Анна Пересильд сама платит за свое обучение. И, как считает продюсер, скандал раздули на пустом месте.
Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с News.ru отмечал, что детей артистов почти всегда принимают в театральные вузы первыми. В начале своей карьеры сыновья и дочери звезд не всегда проявляют себя, но со временем набираются мастерства. В качестве примера Александр Шпагин привел Павла Табакова.
Шпагин также добавил, что Пересильд-младшую не за что критиковать. Наоборот, в этой ситуации она выглядит очень «благородно и красиво», выбрав частный вуз и не заняв бюджетное место, полагает эксперт.
При этом, по мнению Александра Шпагина, дочь известного кинорежиссера Алексея Учителя приняли бы в любой из ведущих вузов на бюджетное место без лишних вопросов. К тому же она уже сейчас считается известной актрисой.
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