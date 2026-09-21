Сколько Анна Пересильд платит в школе Дарьи Мороз, и почему скандал с ее обучением раздули на пустом месте

Недавно Анна Пересильд оказалась в центре перформанса, устроенного ее сокурсниками в Московской киношколе. Альберт Романенко — студент этого учебного заведения, актер и скрипач — опубликовал в социальных сетях черно-белое видео, на котором будущие артисты исполняют музыкальный капустник под аккомпанемент живой музыки.

Студенты привлекли внимание наставницы Анны — актрисы и режиссера Дарья Мороз.

«Крутыши мои», — прокомментировала артистка видеоролики.

Интересно, что много комплиментов досталось именно Анне. Хотя только недавно многие критиковали дочь Юлии Пересильд за то, что она поступила в это учебное заведение по блату.

За что критиковали Анну Пересильд

В этом году Анна Пересильд закончила среднюю школу экстерном и подала документы в Московскую киношколу на курс Дарьи Мороз.

Ранее мать Анны, Юлия Пересильд, говорила, что мечтает видеть дочь студенткой ГИТИСа — того же вуза, где училась сама. Однако в семье окончательно остановили выбор на другом учебном заведении.

Дискуссии разгорелись после публикации ролика малоизвестной блогерши. В нем девушка высказывала возмущение тем, что Пересильд-младшая успешно прошла три предварительных этапа экзаменов, но не присутствовала на главном творческом конкурсе — в отличие от других абитуриентов.

Московская киношкола была основана в 2012 году. Дарья Мороз работает там преподавателем и курирует четырехлетний бакалаврский курс по специальности «актер кино и сериалов». Именно на этом направлении будет обучаться Анна Пересильд.

Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» обосновала свой выбор несколькими моментами: «В МШК студентам разрешается практиковаться в кино во время учебы — для меня это очень важно. При этом я планирую действительно ответственно подходить к обучению и не хочу подводить своих мастеров», — сказала Анна.

Обучение в институте платное: стоимость одного года составляет почти миллион рублей. 850 000 рублей.