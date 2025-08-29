Сколько Анна Нетребко зарабатывает на выступлениях перед российскими олигархами и что известно о ее личной жизни

Похоже, российская оперная дива Анна Нетребко снова не одинока. В последнее время Анна заметно похорошела. Она похудела и стала чаще публиковать фотографии в своем личном блоге.
"Она ушла в творчество, в концерты, в гастроли, наслаждается сейчас собственной жизнью. А есть ли у нее новый возлюбленный? Я думаю, что, может быть, и есть. Но она его тщательно скрывает. Не могу этого исключать", — предположил продюсер Сергей Дворцов.
Черная полоса Анны Нетребко
Напомним, еще пару лет назад Анна переживала черную полосу.
Метрополитен-опера разорвала контракт с Анной Нетребко, что побудило оперную диву к решению продать свою квартиру на Манхэттене. Кроме того, ее имя исключили из репертуара нескольких европейских театров.
В этих непростых обстоятельствах Анну поддерживал ее тогдашний муж Юсиф Эйвазов. Вместе они давали коммерческие концерты. Их гастрольный график включал выступления в Гонконге, Токио, Милане, Вероне, а также участие в фестивале в Висбадене.
Но не обходилось и без отмен. Например, в марте прошлого года супруги должны были выступить в Национальном концертном зале в Тайбэе. Но концерт был отменен из-за "повышенной озабоченности со стороны общественного мнения".
Летом прошлого года супруги объявили о разводе. Но сохранили дружеские отношения и продолжили выступать вместе. Кроме того, Эйвазов не бросает и своего пасынка — сына Анны, Тьяго, рожденного от отношений с урургвайским баритоном Эрвином Шроттом.
И вот сейчас начали циркулировать слухи о новом романе Анны. Да и творческая жизнь оперной дивы также понемногу налаживается.
Анна Нетребко с бывшим мужем Юсифом Эйвазовым. Фото: Global Look Press
Сколько зарабатывает оперная дива на корпоративах
Анна Нетребко активно гастролирует по ведущим европейским театрам, например, выступает на сцене миланского театра Ла Скала.
Сергей Дворцов предположил, что, помимо выступлений в опере, певица может получать дополнительный доход от частных концертов для состоятельной аудитории. По его мнению, ее заработок в эмиграции существенно вырос.
Так, за одно выступление певица может зарабатывать от 8 до 10 миллионов рублей. И это, по мнению Дворцова, минимальная сумма.
Основной доход Нетребко получает, давая закрытые концерты для российских олигархов. Она была востребована у VIP-клиентов, еще когда жила в России. И эта тенденция не изменилась.
И какой недвижимостью владеет Анна Нетребко
На Родине Нетребко еще пока есть куда приезжать.
Оперная певица владеет элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге.
Начиная с 2010 года, ей также принадлежали престижные апартаменты в районе Линкольн-сквер, в самом центре Нью-Йорка.
Она приобрела две квартиры на 32-м этаже небоскреба и объединила их в одну. Однако, как уже говорилось выше, Анна сообщила, что квартиры с видом на Центральный парк и реку Гудзон больше не являются ее собственностью.
Анна уже много лет проживает в Австрии и выходит на сцену Венской государственной оперы. В столице Австрии у нее имеется роскошная квартира в историческом квартале.
Там есть выход на крышу, где артистка оборудовала просторную зону отдыха с панорамным видом на главные достопримечательности Вены.