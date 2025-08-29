Сколько Анна Нетребко зарабатывает на выступлениях перед российскими олигархами и что известно о ее личной жизни

Похоже, российская оперная дива Анна Нетребко снова не одинока. В последнее время Анна заметно похорошела. Она похудела и стала чаще публиковать фотографии в своем личном блоге.

"Она ушла в творчество, в концерты, в гастроли, наслаждается сейчас собственной жизнью. А есть ли у нее новый возлюбленный? Я думаю, что, может быть, и есть. Но она его тщательно скрывает. Не могу этого исключать", — предположил продюсер Сергей Дворцов.

Черная полоса Анны Нетребко

Напомним, еще пару лет назад Анна переживала черную полосу.

Метрополитен-опера разорвала контракт с Анной Нетребко, что побудило оперную диву к решению продать свою квартиру на Манхэттене. Кроме того, ее имя исключили из репертуара нескольких европейских театров.

В этих непростых обстоятельствах Анну поддерживал ее тогдашний муж Юсиф Эйвазов. Вместе они давали коммерческие концерты. Их гастрольный график включал выступления в Гонконге, Токио, Милане, Вероне, а также участие в фестивале в Висбадене.

Но не обходилось и без отмен. Например, в марте прошлого года супруги должны были выступить в Национальном концертном зале в Тайбэе. Но концерт был отменен из-за "повышенной озабоченности со стороны общественного мнения".

Летом прошлого года супруги объявили о разводе. Но сохранили дружеские отношения и продолжили выступать вместе. Кроме того, Эйвазов не бросает и своего пасынка — сына Анны, Тьяго, рожденного от отношений с урургвайским баритоном Эрвином Шроттом.

И вот сейчас начали циркулировать слухи о новом романе Анны. Да и творческая жизнь оперной дивы также понемногу налаживается.