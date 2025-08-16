Сколько актеры зарабатывали в СССР, а сколько сейчас – разница колоссальная

Актриса Мария Миронова (дочь Андрея Миронова) берет за съемочный день 200 тыс. руб. Таким образом, после съемок в главной роли в сериале самые успешные дети и внуки легенд советского кино могут получить в среднем 20 млн руб. И, например, купить на эти деньги двушку в приличном ЖК в Москве или два внедорожника Mercedes или BMW. А их великие отцы и деды за съемки в фильме могли себе позволить лишь четвертую часть автомобиля - модная в конце семидесятых «Волга»-универсал ГАЗ-2402 стоила 12 тыс. руб.

В СССР

Актеры тогда числились в штате киностудии или театра, зарплату за съемки в кино им начисляли согласно тарифной ставке по трем квалификационным категориям. Категорию присваивала государственная тарификационная комиссия.

Существовали надбавки - за звания, госнаграды, стаж, профессионализм, значимость роли. Гонорар зависел и от категории картины. В высшей категории было разделение: знаменитым артистам платили ежемесячный оклад 450 руб. (на время съемок) и 300 руб. (в период простоя), просто известным - 350 руб. и 230 руб.

Артистам первой категории в первой группе за съемки было положено 250 руб. в месяц и 160 руб. - в простой, во второй группе - 200 руб. и 145 руб. Артистам второй категории (была и такая) платили 180 руб. в период съемок и 120 руб. без них.

Сколько же выходило за картину в итоге? Бухгалтерские документы советских киностудий давно опубликованы.

"Тот самый Мюнхгаузен" (1979).

Среднемесячная зарплата в СССР - 168 руб.

Олег Янковский - 3800 руб.

Игорь Кваша - 2788 руб.

Инна Чурикова - 2525 руб.

Александр Абдулов - 1874 руб.

Леонид Броневой - 1350 руб.

Владимир Долинский - 702 руб.

Семен Фарада - 140 руб.

Сняли две серии за два месяца. Олег Янковский заработал за каждый месяц по 11 средних зарплат.

"Д'Артаньян и три мушкетера" (1978).

Средняя зарплата в СССР - 164 руб.

Михаил Боярский - 3225 руб.

Вениамин Смехов - 2138 руб.

Валентин Смирнитский - 2105 руб.

Игорь Старыгин - 2100 руб.

Ирина Алферова - 825 руб.

Олег Табаков - 800 руб.

Алиса Фрейндлих - 780 руб.

По 22 съемочных дня было выделено на каждую из трех серий картины "Д'Артаньян и три мушкетера". Главные герои работали все три месяца. Михаилу Боярскому за каждый месяц платили по 7 средних зарплат. Плюс гостиницы, питание, транспортные расходы.

"Бриллиантовая рука" (1968).

Средняя зарплата в СССР - 110 руб.

Режиссер Леонид Гайдай - 4949 руб. за съемки и 2000 руб. за сценарий.

Юрий Никулин - 5188 руб.

Андрей Миронов - 1920 руб.

Анатолий Папанов - 2288 руб.

Светлана Светличная - 346 руб.

Нонна Мордюкова - 1531 руб.

Если у Светланы Светличной было всего 5 съемочных дней, то главные герои отработали в разных локациях в общей сложности полтора месяца. Юрий Никулин за это время получил 30 средних ежемесячных зарплат, а Андрей Миронов - 12.

Еще цифры

Средние гонорары звезд российского кино, цена за съемочный день:

500 тыс. руб.: Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Саша Петров, Филипп Янковский.

300 - 400 тыс. руб.: Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Елена Яковлева, Максим Матвеев, Никита Ефремов, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Яценко, Владимир Вдовиченков.

200 тыс. руб.: Владимир Сычев, Дарья Мороз, Кристина Асмус, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Екатерина Климова.