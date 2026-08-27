Скандалы Оскара Кучеры: мат на Прохора Шаляпина, позор на интервью у Юрия Дудя* и разорванный собакой семьи шпиц

Семья актера и телеведущего Оскара Кучеры оказалась в эпицентре скандала, связанном с бойцовской собакой, сообщает РЕН ТВ. Жительница Тверской области Татьяна заявила, что американский булли, принадлежащий супруге Кучеры Юлии, растерзал ее мини‑шпица по кличке Фаби.
По ее словам, инцидент произошел 17 августа в одном из семейных отелей в Тверской области. Когда ее муж гулял, держа на руках двух шпицев: Фаби и Черри, на них напал булли без намордника.
Женщина утверждает, что пес вцепился в одного из шпицев и вырвал его из рук хозяина на глазах у ее пятилетней дочери и персонала отеля.
«Мы отчаянно пытались вытащить Фаби из пасти... Только палка, вставленная в пасть собаки, помогла расцепить хватку. В этой борьбе собака прокусила мне палец», - рассказала Татьяна.
Через полтора часа после инцидента Фаби умерла.
В соцсетях хозяйка опубликовала фотографии своих собак и могилы питомца. По ее словам, после случившегося Юлия Кучера якобы покинула место происшествия и отрицала свою вину. Татьяна же уже написала заявление в полицию.
Пока семья Кучеры не дала официальных комментариев по обвинениям. Но сам Оскар попадает в скандальную ситуацию не в первый раз. Однако сделал ли он какие-то выводы?
Конфликт с Прохором Шаляпиным
В 2023 году на проекте «Новые звезды в Африке» вспыхнул конфликт между Прохором Шаляпиным и Оскаром Кучерой. Повод — вечная тема экстремальных реалити: Шаляпин не мог определиться, с кем ему выгоднее объединиться и в чью коалицию войти.
Это сильно разозлило Кучеру, который рассчитывал на поддержку Шаляпина при очередном голосовании на вылет. Но Прохор вел свою собственную игру.
В конце концов терпение актера лопнуло, и он выложил Шаляпину все, что о нем думает. Большую часть его монолога пришлось заглушить цензурой. Ответ Прохора последовал мгновенно. Он, в свою очередь, обозвал коллегу маргиналом.
«Для меня это был шок дважды. Во-первых, я не привык к такому общению. Во-вторых, я Оскара всегда считал телевизионным персонажем, и что он начнет себя вести как маргинал, я точно не ожидал. Он скатился для меня в своем рейтинге на 100 этажей. Так вести себя нельзя!», - говорил тогда Прохор Шаляпин.
Кучера признался, что в тот день находился на грани срыва, и только камеры не дали ему ударить Шаляпина. Однако во время голосования он все же замахнулся и попал певцу в руку. Вмешательство ведущего Михаила Галустяна предотвратило дальнейшую драку. И он отчитал участников за их поведение.
«Это шоу смотрят мои дети. Ведите себя культурно, пожалуйста. Ну и страсти! Вот что Африка делает с людьми — они звереют!», - высказался тогда Михаил Галустян.
Оскар Кучера. Фото: кадр из шоу «Судьба человека»
Скандальное интервью Юрию Дудю*
В январе 2023 года много шума наделало интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю*. В нем актер и ведущий пытался донести свою позицию по мировой повестке до журналиста, но как собеседник Дудь* оказался сильнее. Многие посчитали, что во время этого разговора Оскар, мягко говоря, не выглядел интеллектуалом. Звучало мнение, что Оскар Кучера просто опозорился.
Особенно пользователей Сети триггернул тот факт, что Кучера ругал Америку, но оказалось, что его сын появился на свет в этой стране. Данный факт резко контрастировал со всеми заявлениями ведущего и актера, прозвучавшими во время разговора.
Оскар Кучера в интервью Юрию Дудю* рассказал, как его сын Марк получил американское гражданство: мальчик родился в США, хотя изначально планировалось, что роды пройдут в Москве.
«Но была середина лета, и мы хотели вывести остальных детей на отдых. Пришлось перенести роды в другую страну.
Друг посоветовал лететь в Майами, так как там все на высшем уровне. Для нас это был идеальный момент. Глупо было бы не сделать сыну американский паспорт», – оправдался в тот период Оскар Кучера.
Телеведущий также отметил, что за последний год его жена Юлия дважды предлагала всей семье уехать из России, но он оба раза выступал против. Его в этом мнении поддержал старший сын Александр.
Тогда Оскар Кучера признавался, что после этого интервью столкнулся с массовым хейтом. Но, видимо, это были еще цветочки.
Гибель безобидной собачки – причина гораздо серьезнее, чтобы народ действительно ополчился против Оскара и его семейства.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!