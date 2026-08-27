Скандалы Оскара Кучеры: мат на Прохора Шаляпина, позор на интервью у Юрия Дудя* и разорванный собакой семьи шпиц

Семья актера и телеведущего Оскара Кучеры оказалась в эпицентре скандала, связанном с бойцовской собакой, сообщает РЕН ТВ. Жительница Тверской области Татьяна заявила, что американский булли, принадлежащий супруге Кучеры Юлии, растерзал ее мини‑шпица по кличке Фаби.

По ее словам, инцидент произошел 17 августа в одном из семейных отелей в Тверской области. Когда ее муж гулял, держа на руках двух шпицев: Фаби и Черри, на них напал булли без намордника.

Женщина утверждает, что пес вцепился в одного из шпицев и вырвал его из рук хозяина на глазах у ее пятилетней дочери и персонала отеля.

«Мы отчаянно пытались вытащить Фаби из пасти... Только палка, вставленная в пасть собаки, помогла расцепить хватку. В этой борьбе собака прокусила мне палец», - рассказала Татьяна.

Через полтора часа после инцидента Фаби умерла.

В соцсетях хозяйка опубликовала фотографии своих собак и могилы питомца. По ее словам, после случившегося Юлия Кучера якобы покинула место происшествия и отрицала свою вину. Татьяна же уже написала заявление в полицию.

Пока семья Кучеры не дала официальных комментариев по обвинениям. Но сам Оскар попадает в скандальную ситуацию не в первый раз. Однако сделал ли он какие-то выводы?

Конфликт с Прохором Шаляпиным

В 2023 году на проекте «Новые звезды в Африке» вспыхнул конфликт между Прохором Шаляпиным и Оскаром Кучерой. Повод — вечная тема экстремальных реалити: Шаляпин не мог определиться, с кем ему выгоднее объединиться и в чью коалицию войти.

Это сильно разозлило Кучеру, который рассчитывал на поддержку Шаляпина при очередном голосовании на вылет. Но Прохор вел свою собственную игру.

В конце концов терпение актера лопнуло, и он выложил Шаляпину все, что о нем думает. Большую часть его монолога пришлось заглушить цензурой. Ответ Прохора последовал мгновенно. Он, в свою очередь, обозвал коллегу маргиналом.

«Для меня это был шок дважды. Во-первых, я не привык к такому общению. Во-вторых, я Оскара всегда считал телевизионным персонажем, и что он начнет себя вести как маргинал, я точно не ожидал. Он скатился для меня в своем рейтинге на 100 этажей. Так вести себя нельзя!», - говорил тогда Прохор Шаляпин.

Кучера признался, что в тот день находился на грани срыва, и только камеры не дали ему ударить Шаляпина. Однако во время голосования он все же замахнулся и попал певцу в руку. Вмешательство ведущего Михаила Галустяна предотвратило дальнейшую драку. И он отчитал участников за их поведение.