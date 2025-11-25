Скандалы на шоу "Звезды в джунглях": Пинчук кричала на змей, а Цуканова-Котт купила оливье за миллион рублей

Телепроект "Звезды в джунглях" на канале ТНТ — в самом разгаре. На этот раз к команде участников присоединился певец Рамиль Алимов, более известный как Ramil'.
Мой друг — попугай
Пока Рамиль только приглядывается к игрокам. А настоящим другом для него стал попугай. Общаясь с птицей, артист научил пернатого слову: "круто". За это команде присудили миллион рублей. Однако вышло так, что игроки не увидели этих денег.
Все дело в том, что их нечаянно потратила актриса Анна Цуканова-Котт. После одного из испытаний на иммунитет участники по традиции пошли в магазин. И Анна заметила там коробку. Предполагалось, что это некий сюрприз, который, как показалось артистке, участник может позволить себе выкупить за 100 000 рублей. Однако Анна Цуканова-Котт не заметила одного нуля… Или же сделала вид, что не заметила…
Певец Рамиль. Фото: телеканал ТНТ
Вечеринка за миллион рублей
Внутри коробки была спрятана мишура. На церемонии голосования Ольга Бузова и Михаил Галустян пояснили, что на самом деле участники лагеря обеспечили себе возможность пойти на вечеринку. Но сколько еды можно было купить на миллион рублей, например, изрядно запастись курицей и фасолью.
Кстати, потом зрители увидели и ту самую вечеринку… На ней игроки отведали одну тарелку оливье на всех и канапе на шпажках.
Несмотря на такой просчет Анны Цукановой-Котт, игроки не стали ополчаться против нее. Под ударом оказались экс-звезда проекта "Дом-2" Ирина Пинчук и юмористка Карина Зверева.
Как призналась Ирина, она ожидала, что большинство участников проголосует против нее. Ведь в прошлых выпусках Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро потратили по 800 000 рублей на выкуп личного иммунитета, лишив команду солидной суммы. Опять же сколько еды можно было купить на эти деньги!
Так и случилось — Ирине предстояло идти на испытание на вылет! Как сказал юморист Андрей Минин, команда должна была каким-то образом ответить на действия Ирины Пинчук. И она ответила, проголосовав против нее.
Второй претенденткой на выбывание оказалась Карина Зверева. Как отметил вышеупомянутый Андрей Минин, Карина не принесла участникам пользы. Мол, приехала в лагерь как на курорт. Хотя, скорее всего, Карину решили "слить", поскольку она громко храпит и мешает другим участникам спать. Ведь сон перед тяжелыми испытаниями очень важен.
Испытание со змеями
А испытание на вылет действительно было на грани человеческих возможностей: участницам предстояло пролежать 20 минут в прозрачных боксах, куда запускали змей. В задачи участниц входило не ошибиться со временем и выйти из заточения в положенный тайминг.
В эти боксы помещались участницы испытания со змеями. Фото: телеканал ТНТ
Карине удалось взять себя в руки и пройти испытание, сохраняя хладнокровие. Ее оппонентка, напротив, не скрывала ужаса — ее крики и слезы переросли в настоящую истерику. Ирина кричала так громко, что Ольга Бузова пожалела змей.
Парадокс, но победа все же досталась эмоциональной брюнетке. Она откликнулась через 16 минут, тогда как ее соперница переборщила со временем и пробыла в контейнере 23 минуты. Этот результат позволил Ирине остаться в реалити-шоу.
А как вы думаете, справедливо ли было присудить победу Ирине Пинчук, если Карина Зверева держалась достойней и дольше? Однако у шоу свои законы. Делитесь в комментариях мнением по этому поводу!