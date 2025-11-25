Скандалы на шоу "Звезды в джунглях": Пинчук кричала на змей, а Цуканова-Котт купила оливье за миллион рублей

Вечеринка за миллион рублей

Внутри коробки была спрятана мишура. На церемонии голосования Ольга Бузова и Михаил Галустян пояснили, что на самом деле участники лагеря обеспечили себе возможность пойти на вечеринку. Но сколько еды можно было купить на миллион рублей, например, изрядно запастись курицей и фасолью.

Кстати, потом зрители увидели и ту самую вечеринку… На ней игроки отведали одну тарелку оливье на всех и канапе на шпажках.

Несмотря на такой просчет Анны Цукановой-Котт, игроки не стали ополчаться против нее. Под ударом оказались экс-звезда проекта "Дом-2" Ирина Пинчук и юмористка Карина Зверева.

Как призналась Ирина, она ожидала, что большинство участников проголосует против нее. Ведь в прошлых выпусках Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро потратили по 800 000 рублей на выкуп личного иммунитета, лишив команду солидной суммы. Опять же сколько еды можно было купить на эти деньги!

Так и случилось — Ирине предстояло идти на испытание на вылет! Как сказал юморист Андрей Минин, команда должна была каким-то образом ответить на действия Ирины Пинчук. И она ответила, проголосовав против нее.

Второй претенденткой на выбывание оказалась Карина Зверева. Как отметил вышеупомянутый Андрей Минин, Карина не принесла участникам пользы. Мол, приехала в лагерь как на курорт. Хотя, скорее всего, Карину решили "слить", поскольку она громко храпит и мешает другим участникам спать. Ведь сон перед тяжелыми испытаниями очень важен.

Испытание со змеями

А испытание на вылет действительно было на грани человеческих возможностей: участницам предстояло пролежать 20 минут в прозрачных боксах, куда запускали змей. В задачи участниц входило не ошибиться со временем и выйти из заточения в положенный тайминг.