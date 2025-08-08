Скандалы Ларисы Гузеевой: невольно помогла мошеннику, поссорилась с Василисой Володиной, обругала мужчину-"собаку"

Недавно телеведущая Лариса Гузеева угодила в скандал. Все началось с эфира программы "Перепой звезду". Прохор Шаляпин исполнил хит "Единственная моя" в дуэте с Евгением Гапоновым. Гузеева поставила под сомнение его вокальные способности, назвала композицию старперской, а самого Прохора — пожившим.

Недавно Прохор Шаляпин ответил на критику, назвав такое поведение судей лицемерием. Он отметил, что, если бы на сцене выступала Кристина Орбакайте, критики бы не было.

Певец заявил, что вообще зарабатывает больше Гузеевой, и усомнился в ее профессионализме, сравнив ведущую с диктором Анной Шатиловой.

Возникает впечатление, что у Ларисы Гузеевой сейчас — черная полоса. И таких темных полос, связанных с разными инцидентами, в ее жизни немало.

Приняла участие в рекламе мошенника

Около трех недель назад Гузеева снова оказалась в центре скандала: почти 30 человек подали на нее заявления в полицию. Подписчики телеведущей стали жертвами мошенника, чьи услуги она рекламировала.

Блогер Сергей Домогацкий предлагал элитные виллы на Бали, обещая помочь россиянам с оформлением документов и покупкой жилья на острове. Пользователи, доверяя рекомендациям актрисы, не ожидали обмана и верили риелтору.

Около 30 человек внесли задаток и готовились получить ключи от виллы, но Сергей внезапно исчез вместе с полученными деньгами. В растерянности, обманутые клиенты обвинили Гузееву в произошедшем и потребовали объяснений, считая ее сообщницей мошенника.

По словам одной из пострадавших, еще в 2022 году она приобрела строящийся объект на острове за 200 тысяч долларов, но строительство остановилось.

В итоге она не получила ни денег, ни документов. Общая сумма, которую пострадавшие заплатили риелтору, составила около 8 миллиардов рублей.

Ссора с Василисой Володиной

Еще один инцидент связан с программой "Давай поженимся!", которую Лариса Гузеева уже много лет ведет совместно со свахой Розой Сябитовой. Когда-то в этой команде находилась и астролог Василиса Володина. Теперь же ее заменил искусственный интеллект по имени Мендельсон.

Когда началась пандемия коронавируса, Василиса Володина заявила, что берет тайм-аут в работе. Боится заразиться сама и заразить свою семью! Она попросила Ларису Гузееву пойти к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и попросить его на время остановить съемки, а зрителям показывать передачу в повторах. Лариса Гузеева отказалась от этой затеи.

Затем Василиса хотела попросить возможность выходить в эфир посредством видеосвязи, но такое предложение еще больше разозлило Гузееву. Она заявила, что вся команда из ста человек работает, а астролог — нет. Мол, это не очень справедливо.

В итоге Василиса Володина так и не согласилась на съемки. Позже она хотела вернуться, но ее уже не приняли. Василиса давала интервью, где сообщала, что для Гузеевой всегда создавали особые условия. И телеведущая, конечно, нашла, что ответить.