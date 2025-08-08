Скандалы Ларисы Гузеевой: невольно помогла мошеннику, поссорилась с Василисой Володиной, обругала мужчину-"собаку"

Недавно телеведущая Лариса Гузеева угодила в скандал. Все началось с эфира программы "Перепой звезду". Прохор Шаляпин исполнил хит "Единственная моя" в дуэте с Евгением Гапоновым. Гузеева поставила под сомнение его вокальные способности, назвала композицию старперской, а самого Прохора — пожившим.
Недавно Прохор Шаляпин ответил на критику, назвав такое поведение судей лицемерием. Он отметил, что, если бы на сцене выступала Кристина Орбакайте, критики бы не было.
Певец заявил, что вообще зарабатывает больше Гузеевой, и усомнился в ее профессионализме, сравнив ведущую с диктором Анной Шатиловой.
Возникает впечатление, что у Ларисы Гузеевой сейчас — черная полоса. И таких темных полос, связанных с разными инцидентами, в ее жизни немало.
Приняла участие в рекламе мошенника
Около трех недель назад Гузеева снова оказалась в центре скандала: почти 30 человек подали на нее заявления в полицию. Подписчики телеведущей стали жертвами мошенника, чьи услуги она рекламировала.
Блогер Сергей Домогацкий предлагал элитные виллы на Бали, обещая помочь россиянам с оформлением документов и покупкой жилья на острове. Пользователи, доверяя рекомендациям актрисы, не ожидали обмана и верили риелтору.
Около 30 человек внесли задаток и готовились получить ключи от виллы, но Сергей внезапно исчез вместе с полученными деньгами. В растерянности, обманутые клиенты обвинили Гузееву в произошедшем и потребовали объяснений, считая ее сообщницей мошенника.
По словам одной из пострадавших, еще в 2022 году она приобрела строящийся объект на острове за 200 тысяч долларов, но строительство остановилось.
В итоге она не получила ни денег, ни документов. Общая сумма, которую пострадавшие заплатили риелтору, составила около 8 миллиардов рублей.
Ссора с Василисой Володиной
Еще один инцидент связан с программой "Давай поженимся!", которую Лариса Гузеева уже много лет ведет совместно со свахой Розой Сябитовой. Когда-то в этой команде находилась и астролог Василиса Володина. Теперь же ее заменил искусственный интеллект по имени Мендельсон.
Когда началась пандемия коронавируса, Василиса Володина заявила, что берет тайм-аут в работе. Боится заразиться сама и заразить свою семью! Она попросила Ларису Гузееву пойти к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и попросить его на время остановить съемки, а зрителям показывать передачу в повторах. Лариса Гузеева отказалась от этой затеи.
Затем Василиса хотела попросить возможность выходить в эфир посредством видеосвязи, но такое предложение еще больше разозлило Гузееву. Она заявила, что вся команда из ста человек работает, а астролог — нет. Мол, это не очень справедливо.
В итоге Василиса Володина так и не согласилась на съемки. Позже она хотела вернуться, но ее уже не приняли. Василиса давала интервью, где сообщала, что для Гузеевой всегда создавали особые условия. И телеведущая, конечно, нашла, что ответить.
"Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я в ковид выходила? Если уж ты уже обгадилась, повела себя как...
Зря вы во мне это всколыхнули, — в одном из своих интервью возмущалась Лариса Гузеева. — Ты повела себя очень плохо по отношению к коллективу. Когда она рожала, ее ждали. Я ходила к руководству и просила ее оставить".
Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина. Фото: кадр из программы "Давай поженимся"
Конфликт с мужчиной в костюме собаки
На одном из выпусков той же программы "Давай поженимся!" жених, одетый в костюм собаки, заявил, что определяет совместимость с девушками по дате рождения. Он намеревался применить тот же метод к невестам, пришедшим на передачу. Но у Ларисы Гузеевой его идея не вызвала восторг.
Телеведущая призналась, что ее раздражает этот жених. А в конце программы и вовсе стала использовать ненормативную лексику по отношению к нему. Обидевшийся мужчина в гневе ушел из студии.
Гузеева сказала, что он не умеет держать удар, а только кусается и пытается цапнуть за штанину, как собака. Ну и убежал как жучка, поджав хвост.
Потом жених вернулся и решил отомстить. Обозвал Ларису Гузеевой страшной женщиной. Ведущая вновь прогнала его, и мужчина ушел несолоно хлебавши.
Лариса Гузеева. Фото: кадр из программы "Голос"
Пообещала проклянуть подписчиков
Еще один скандал разгорелся в Интернете. Однажды поклонники раскритиковали Ларису Гузееву за фотографии в купальнике, сделанные журналистами во время ее отдыха в Болгарии.
Они попросту указали на недостатки ее фигуры. Устав от негативных комментариев, Гузеева решила ответить своим критикам. И в итоге практически прокляла их.
"Значит так... Недорогие недрузья, я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю. Если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице — прокляну, — пригрозила телеведущая.
— А глаз, как говорила моя соседка, у меня 'чижолый'. А всем моим прекрасным друзьям, как всегда, радости!"
