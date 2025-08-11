Скандалы Иракли: подрался с Гребенщиковым, бросил в воде отца, оскорбил маму Чиковани

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли), известный по участию в "Фабрике звезд", вляпался в историю. Он признался, что избил человека — своего коллегу по цеху, певца Михаила Гребенщикова. Об этом стало известно из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости.

Драка на фестивале

Инцидент произошел в июне 2025 года во время фестиваля "Арт-футбол". Пирцхалава вступил в конфликт с Гребенщиковым. Как пишет телеграм-канал Mash , Ираклий почувствовал от коллеги запах запрещенных препаратов и сделал ему замечание. А Гребенщиков якобы ответил оппоненту в грубой форме, причем задев национальные чувства…

В общем после словесной перепалки и оскорблений Пирцхалава применил физическую силу. Пострадавший обратился за медицинской помощью и зафиксировал побои.

В августе 2025 года суд вынес решение по этому делу, оштрафовав Иракли на 15 тысяч рублей за нанесение побоев. В судебных документах указано, что певец полностью признал свою вину, выразил раскаяние и попросил суд о снисхождении.

Впоследствии сам Михаил опроверг и употребление запрещенных веществ, и тот факт, что он оскорблял Ираклия и сборную Грузию, которую представлял Пирцхалава. Он призвал оппонента прекращать искажать и выдумывать и также признался, что узнал другого Иракли...

Оставил отца во время заплыва

Кстати, это не первый скандал, в который попадает Ираклий Пирцхалава.

В реалити-шоу "Последний герой. Остаться с семьей" на канале ТВ-3 участвовали звездные семьи, которым предстояло преодолеть множество трудностей и при этом сохранить хорошие отношения.

Тогда Ираклий Пирцхалава принимал участие в реалити-шоу вместе со своим 67-летним отцом, известным гинекологом Николозом Кснелашвили. Во время заплыва к острову Ираклий так увлекся соревнованием, что оставил своего бултыхающегося в воде отца позади.

Когда певец добрался до берега, его встретила другая участница проекта, экстрасенс Фатима Хадуева.

"Ты видел, отец задыхается? Какой "все в порядке"? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить", — набросилась на певца Фатима.

Пирцхалава объяснил свое поведение тем, что очень спешил первым оказаться на острове, предполагая, что это испытание, и победитель получит приз.