Скандалы Иракли: подрался с Гребенщиковым, бросил в воде отца, оскорбил маму Чиковани

Ираклий Пирцхалава. Фото: Размик Закарьян / Global Look Press

За что критикуют выпускника "Фабрики звезд"? Как получилось, что он оставил пожилого отца без присмотра? Почему набросился на пожилую женщину?

Содержание

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли), известный по участию в "Фабрике звезд", вляпался в историю. Он признался, что избил человека — своего коллегу по цеху, певца Михаила Гребенщикова. Об этом стало известно из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости.

Драка на фестивале

Инцидент произошел в июне 2025 года во время фестиваля "Арт-футбол". Пирцхалава вступил в конфликт с Гребенщиковым. Как пишет телеграм-канал Mash, Ираклий почувствовал от коллеги запах запрещенных препаратов и сделал ему замечание. А Гребенщиков якобы ответил оппоненту в грубой форме, причем задев национальные чувства…

В общем после словесной перепалки и оскорблений Пирцхалава применил физическую силу. Пострадавший обратился за медицинской помощью и зафиксировал побои.

В августе 2025 года суд вынес решение по этому делу, оштрафовав Иракли на 15 тысяч рублей за нанесение побоев. В судебных документах указано, что певец полностью признал свою вину, выразил раскаяние и попросил суд о снисхождении.

Впоследствии сам Михаил опроверг и употребление запрещенных веществ, и тот факт, что он оскорблял Ираклия и сборную Грузию, которую представлял Пирцхалава. Он призвал оппонента прекращать искажать и выдумывать и также признался, что узнал другого Иракли...

Оставил отца во время заплыва

Кстати, это не первый скандал, в который попадает Ираклий Пирцхалава.

В реалити-шоу "Последний герой. Остаться с семьей" на канале ТВ-3 участвовали звездные семьи, которым предстояло преодолеть множество трудностей и при этом сохранить хорошие отношения.

Тогда Ираклий Пирцхалава принимал участие в реалити-шоу вместе со своим 67-летним отцом, известным гинекологом Николозом Кснелашвили. Во время заплыва к острову Ираклий так увлекся соревнованием, что оставил своего бултыхающегося в воде отца позади.

Когда певец добрался до берега, его встретила другая участница проекта, экстрасенс Фатима Хадуева.

"Ты видел, отец задыхается? Какой "все в порядке"? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить", — набросилась на певца Фатима.

Пирцхалава объяснил свое поведение тем, что очень спешил первым оказаться на острове, предполагая, что это испытание, и победитель получит приз.

Ираклий Пирцхалава. Фото: Global Look Press

Во время заплыва Ираклий все-таки периодически справлялся о состоянии отца, бросая взгляды назад. Да и другие участники подтверждали, что 67-летний Кснелашвили чувствовал себя хорошо.

А у нас столетняя неадекватная женщина, которая врет на камеру и пляшет

В этом же проекте Пирцхалава поссорился с другими участницами — Виолеттой Чиковани и ее мамой. По всей видимости, конфликт возник из-за испытания, потому что артист весьма резко отозвался о новых участницах.

"Надо выигрывать конкурсы, а у нас столетняя неадекватная женщина, которая врет на камеру и пляшет. Это катастрофа", — возмутился Ираклий Пирцхалава.

Эти слова, естественно, задели Виолетту Чиковани. Она тут же повернулась к обидчику и начала защищать свою маму. Мол, какая столетняя женщина, в своем ли обидчик уме...

"Ты грузин или нет? У меня отец грузин, как ты можешь так себя вести?" — закричала оскорбленная блогерша, заплакав от переполнявших ее эмоций.

Ираклий, видимо, не ожидал такой реакции, попытался отшутиться и попросил Чиковани успокоиться.

А вот успокоить Михаила Гребенщикова, видимо, не получилось.

