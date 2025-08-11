Скандалы Иракли: подрался с Гребенщиковым, бросил в воде отца, оскорбил маму Чиковани

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли), известный по участию в "Фабрике звезд", вляпался в историю. Он признался, что избил человека — своего коллегу по цеху, певца Михаила Гребенщикова. Об этом стало известно из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости.
Драка на фестивале
Инцидент произошел в июне 2025 года во время фестиваля "Арт-футбол". Пирцхалава вступил в конфликт с Гребенщиковым. Как пишет телеграм-канал
В общем после словесной перепалки и оскорблений Пирцхалава применил физическую силу. Пострадавший обратился за медицинской помощью и зафиксировал побои.
В августе 2025 года суд вынес решение по этому делу, оштрафовав Иракли на 15 тысяч рублей за нанесение побоев. В судебных документах указано, что певец полностью признал свою вину, выразил раскаяние и попросил суд о снисхождении.
Впоследствии сам Михаил опроверг и употребление запрещенных веществ, и тот факт, что он оскорблял Ираклия и сборную Грузию, которую представлял Пирцхалава. Он призвал оппонента прекращать искажать и выдумывать и также признался, что узнал другого Иракли...
Оставил отца во время заплыва
Кстати, это не первый скандал, в который попадает Ираклий Пирцхалава.
В реалити-шоу "Последний герой. Остаться с семьей" на канале ТВ-3 участвовали звездные семьи, которым предстояло преодолеть множество трудностей и при этом сохранить хорошие отношения.
Тогда Ираклий Пирцхалава принимал участие в реалити-шоу вместе со своим 67-летним отцом, известным гинекологом Николозом Кснелашвили. Во время заплыва к острову Ираклий так увлекся соревнованием, что оставил своего бултыхающегося в воде отца позади.
Когда певец добрался до берега, его встретила другая участница проекта, экстрасенс Фатима Хадуева.
"Ты видел, отец задыхается? Какой "все в порядке"? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить", — набросилась на певца Фатима.
Пирцхалава объяснил свое поведение тем, что очень спешил первым оказаться на острове, предполагая, что это испытание, и победитель получит приз.
Во время заплыва Ираклий все-таки периодически справлялся о состоянии отца, бросая взгляды назад. Да и другие участники подтверждали, что 67-летний Кснелашвили чувствовал себя хорошо.
А у нас столетняя неадекватная женщина, которая врет на камеру и пляшет
В этом же проекте Пирцхалава поссорился с другими участницами — Виолеттой Чиковани и ее мамой. По всей видимости, конфликт возник из-за испытания, потому что артист весьма резко отозвался о новых участницах.
"Надо выигрывать конкурсы, а у нас столетняя неадекватная женщина, которая врет на камеру и пляшет. Это катастрофа", — возмутился Ираклий Пирцхалава.
Эти слова, естественно, задели Виолетту Чиковани. Она тут же повернулась к обидчику и начала защищать свою маму. Мол, какая столетняя женщина, в своем ли обидчик уме...
"Ты грузин или нет? У меня отец грузин, как ты можешь так себя вести?" — закричала оскорбленная блогерша, заплакав от переполнявших ее эмоций.
Ираклий, видимо, не ожидал такой реакции, попытался отшутиться и попросил Чиковани успокоиться.
А вот успокоить Михаила Гребенщикова, видимо, не получилось.
