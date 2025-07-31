Скандалы Дмитрия Хрусталева: инцидент в аэропорту, сорванный корпоратив, вождение в нетрезвом виде

Комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву. Как пишет Telegram-канал
Инцидент в аэропорту
По словам свидетелей происшествия, Хрусталев приехал в Калининград, чтобы провести там "Голосящий КиВиН". И, похоже, перед вылетом в столицу он уже хорошо выпил и начал досаждать окружающим, даже в зоне выхода на посадку.
Добраться до салона ему удалось только благодаря одному из пассажиров, который убедил его показать посадочный талон. Также говорят, что Дмитрий нагрубил стюардессе и требовал у нее проводить его до бизнес-класса.
Пока стюардесса шла за капитаном, Хрусталев добрался до чужого посадочного места. И впоследствии его остановили уже полицейские. В результате рейс задержался примерно на три с половиной часа, пишет Mash.
Был задержан за нетрезвое вождение
Надо сказать, что это уже не первый "пьяный" скандал с участием Дмитрия Хрусталева.
Весной 2019 года его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде в центре Москвы. Согласно официальным данным, инспекторов насторожили "резкое изменение цвета кожи лица и поведение, не соответствующее ситуации".
Однако Дмитрий Хрусталев отказался проходить тест на алкоголь. В итоге суд лишил его водительских прав на полтора года и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконное вождение. На судебное заседание шоумен не пришел.
Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант. Фото: кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Как пагубная привычка сказалась на здоровье и финансах Дмитрия
В ноябре 2020-го поклонников соведущего программы "Вечерний Ургант" встревожила еще одна новость. Практически все российские СМИ сообщили, что его срочно госпитализировали в Петербурге. Оказалось, что артист почувствовал себя плохо в такси во время поездки в Репино к матери.
Водитель отвез его в больницу, где врачи диагностировали "лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления". В соцсетях активно обсуждали, какими "лекарствами" якобы злоупотреблял бывший кавээнщик. Однако Дмитрий поспешил заверить, что все дело в переутомлении.
Тем не менее слухи об алкоголизме юмориста не утихали. В итоге он признался, что много лет дружил с "зеленым змием".
"Был период, когда после 10 дней съемок я сидел в Купчино: пил, курил и морально разлагался, это очень плохо", — откровенничал тогда артист.
В одном из своих интервью комик признался, что однажды из-за пагубной привычки он сорвал корпоратив. В итоге ему пришлось выплатить неустойку, равную стоимости всего мероприятия. Этот случай несколько отрезвил юмориста… И он пообещал завязать с алкоголем.
Впоследствии Дмитрий признавался, что теперь вообще не пьет и даже бросил курить. Комик отмечал, что после расставания с бутылкой стал лучше соображать и вообще зажил по-новому. А что касается стресса, то он просто старается не нервничать…
Но, похоже, что бывших алкоголиков действительно не бывает...
Справка
Дмитрий Юрьевич Хрусталев — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, комик, телеведущий. Родился 20 февраля 1979 года в Ленинграде.
С 1998 по 2005 год выступал за команду КВН "Сборная Санкт-Петербурга", был ее капитаном с 19-летнего возраста.
С 2007 года стал участником программы Comedy Club в дуэте с Виктором Васильевым. С 2008 года снимался в программе Comedy Woman.
В 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в программе "Вечерний Ургант".
С 1 октября 2022 года — ведущий национальной лотереи "Мечталлион" на Первом канале.
Читайте также: