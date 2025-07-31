Скандалы Дмитрия Хрусталева: инцидент в аэропорту, сорванный корпоратив, вождение в нетрезвом виде

Комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву. Как пишет Telegram-канал Mash , юморист был изрядно пьян.

Инцидент в аэропорту

По словам свидетелей происшествия, Хрусталев приехал в Калининград, чтобы провести там "Голосящий КиВиН". И, похоже, перед вылетом в столицу он уже хорошо выпил и начал досаждать окружающим, даже в зоне выхода на посадку.

Добраться до салона ему удалось только благодаря одному из пассажиров, который убедил его показать посадочный талон. Также говорят, что Дмитрий нагрубил стюардессе и требовал у нее проводить его до бизнес-класса.

Пока стюардесса шла за капитаном, Хрусталев добрался до чужого посадочного места. И впоследствии его остановили уже полицейские. В результате рейс задержался примерно на три с половиной часа, пишет Mash.

Был задержан за нетрезвое вождение

Надо сказать, что это уже не первый "пьяный" скандал с участием Дмитрия Хрусталева.

Весной 2019 года его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде в центре Москвы. Согласно официальным данным, инспекторов насторожили "резкое изменение цвета кожи лица и поведение, не соответствующее ситуации".

Однако Дмитрий Хрусталев отказался проходить тест на алкоголь. В итоге суд лишил его водительских прав на полтора года и наложил штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконное вождение. На судебное заседание шоумен не пришел.