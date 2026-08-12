Скандалы Анастасии Волочковой: «инцидент у елочки», «пьяное» интервью Алене Блин и конфликты с «Аэрофлотом»

Балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в эпицентре скандала. Вместе со своим директором Максимом она планировали улететь на Мальдивы, но персонал аэропорта не разрешил им сесть на рейс.

После этого Волочкова выложила в Сети эмоциональное видео, обвиняя авиакомпанию в спланированном нарушении её отдыха. Артистка утверждает, что опоздала всего на пару минут, а на борту не предупредили о завершении посадки.

Сотрудники «Аэрофлота» даже ответили балерине в официальном сообщении.

«10 августа рейсом SU 320 Москва - Мале вылетело 385 пассажиров (в том числе, более 60 детей), вовремя пришедших на посадку, которая закончилась в 22:15. В 22:18, после окончания посадки и начала дальнейших процедур подготовки самолета к вылету, на гейт обратились два опоздавших пассажира, которые, в соответствии с правилами и технологиями наземного обслуживания рейсов, уже не могли быть допущены к перелету», - говорится в сообщении «Аэрофлота».

«Аэрофлот» также подтвердил: время закрытия посадки было указано на посадочных талонах и транслировалось в терминале через систему информирования. А опаздывающим пассажирам делали отдельные вызовы на посадку.

Параллельно с Волочковой в такое же неприятное положение попала семья из Таджикистана. После инцидента балерина призналась, что эта семья очень благодарила ее за то, что она привлекла внимание к проблеме, которая с ними случилась.

Что же касается Анастасии, то она все же купила билет на другой рейс на Мальдивы.

Другие скандалы с «Аэрофлотом»

К слову, это не первый скандал балерины в небе. В 2017 году Анастасия заявила о конфликте с бортпроводником «Аэрофлота»: у нее был билет в бизнес-класс, но она решила пересесть в эконом в знак солидарности с пассажирами этого класса.

Там артистка попыталась занять место в первом ряду, которое показалось ей более удобным. Но стюард объяснил ей, что такое переселение возможно только за дополнительную плату. Это и стало причиной ссоры.

А в 2022 году на борту самолета, возвращавшегося из Мальдив в Москву с бойфрендом – банщиком Сергеем, Волочкова снова поссорилась с экипажем. Звездную пассажирку попросили надеть маску, но она категорически отказалась и накричала на бортпроводников.

После приземления в Москве пару ждал разговор с полицией. На Волочкову составили два административных протокола: по статье о мелком хулиганстве и о невыполнении правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации. Также на медосвидетельствовании выяснилось, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Давайте вспомним и другие громкие скандалы с участием Анастасии.

Увольнение из Большого театра

В 2003 году Анастасию Волочкову уволили из Большого театра из-за несоответствия физическим параметрам, установленным для балетных артистов. На момент увольнения рост артистки составлял 172 см, вес — 55 кг. И хотя вес балерины был небольшим, партнеры Волочковой тогда признавались, что им трудно ее поднимать.

Балерина инициировала судебное разбирательство с театром, которое закончилось в ее пользу: суд признал увольнение незаконным. Однако требования Волочковой о выплате компенсации за неучтенный стаж и назначении льготной пенсии так и не удовлетворили.

Артистка заявляет, что увольнение было организовано по подстрекательству ее бывшего любовника, миллиардера Сулеймана Керимова. Впрочем, его же она до сих пор называет главной любовью своей жизни.

Больше таких щедрых возлюбленных (Керимов купил артистке 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую в итоге она продала в прошлом году), у Анастасии не было.

«Инцидент у елочки»

Один из самых громких конфликтов в жизни артистки произошел в 2021 году. Балерина сходила в туалет у елочки на территории своего загородного дома.

Однако соседка, солистка группы «Стрелки» и по совместительству председатель жилищного товарищества элитного поселка Новахово Екатерина Любомская застигла ее врасплох. Певица сфотографировала балерину и опубликовала снимок в открытом доступе, что спровоцировало большой скандал.

Обиженная Анастасия резко критиковала соседку в социальных сетях и интервью. В ответ на это Любомская заявила, что балерина регулярно устраивала громкие вечеринки и неподобающе себя вела. И это видел маленький сын Екатерины.

Конфликт перерос в судебное разбирательство, в результате которого Волочкова, как проигравшая сторона, была обязана выплатить Любомской компенсацию в размере 40 тысяч рублей.

Кстати, тогда придя на судебное заседание, общаясь с журналистами, балерина эмоционально воскликнула: «Если я умру от стрессов, похороните меня в пуантах».

И еще добавила: «Я соседку не трогала, я присела пописать под своей елкой, я могу себе позволить, мне можно все».