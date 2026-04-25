Сигал продает дом на Рублевке за 700 млн, а Киркоров апартаменты - за 240 млн

Знаменитости часто инвестируют заработки в элитные квартиры в центре Москвы или в загородные дома на Рублевке и Новой Риге - это самая дорогая недвижимость в столичном регионе. Сейчас сразу несколько знаменитостей пытаются избавиться от своих дорогих объектов. Почем товар?

700 млн руб. - дом и барбекю Сигала

Стивен Сигал купил себе дом на Рублевке поменьше и поближе к семье сына. А свой прежний, что побольше, продает. Этот объект недвижимости находится в элитном поселке в Подмосковье. Гражданин РФ последние 10 лет прожил в закрытом поселке Конус. Это Одинцовский городской округ, село Усово, Рублево-Успенское шоссе, от МКАД 10 км. В Конусе 22 дома, построенных в едином архитектурном стиле.

Кругом сосновый бор, круглосуточная охрана. Площадь особняка - 500 кв. м, участок - 15 соток. Продажа идет третий месяц - пока безрезультатно. Многие удивляются, что цена на дом так и не снижается. Стоимость дома внушительная - 700 млн руб. Вероятно, актер надеется, что звездный статус дома поможет ему продать его по желаемой цене, даже если придется ждать. Посмотрим, на сколько хватит терпения артиста. У его соседей цена 1 кв. м ниже.

На первом этаже шикарного особняка - холл, гостиная, кинотеатр, кухня, рабочий кабинет, винная комната, гардеробная, прачечная, серверная, санузел, помещение для хранения чемоданов, гараж.

На втором - три спальни с санузлами и гардеробными. Гостевой дом - сауна, душевая, спальня. На участке есть баня, беседка с барбекю, дом для гостей с сауной.

379 млн руб. - квартира Пугачевой в центре столицы