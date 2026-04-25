Сигал продает дом на Рублевке за 700 млн, а Киркоров апартаменты - за 240 млн

Знаменитости часто инвестируют заработки в элитные квартиры в центре Москвы или в загородные дома на Рублевке и Новой Риге - это самая дорогая недвижимость в столичном регионе. Сейчас сразу несколько знаменитостей пытаются избавиться от своих дорогих объектов. Почем товар?
700 млн руб. - дом и барбекю Сигала
Стивен Сигал купил себе дом на Рублевке поменьше и поближе к семье сына. А свой прежний, что побольше, продает. Этот объект недвижимости находится в элитном поселке в Подмосковье. Гражданин РФ последние 10 лет прожил в закрытом поселке Конус. Это Одинцовский городской округ, село Усово, Рублево-Успенское шоссе, от МКАД 10 км. В Конусе 22 дома, построенных в едином архитектурном стиле.
Кругом сосновый бор, круглосуточная охрана. Площадь особняка - 500 кв. м, участок - 15 соток. Продажа идет третий месяц - пока безрезультатно. Многие удивляются, что цена на дом так и не снижается. Стоимость дома внушительная - 700 млн руб. Вероятно, актер надеется, что звездный статус дома поможет ему продать его по желаемой цене, даже если придется ждать. Посмотрим, на сколько хватит терпения артиста. У его соседей цена 1 кв. м ниже.
На первом этаже шикарного особняка - холл, гостиная, кинотеатр, кухня, рабочий кабинет, винная комната, гардеробная, прачечная, серверная, санузел, помещение для хранения чемоданов, гараж.
На втором - три спальни с санузлами и гардеробными. Гостевой дом - сауна, душевая, спальня. На участке есть баня, беседка с барбекю, дом для гостей с сауной.
379 млн руб. - квартира Пугачевой в центре столицы
Фото: личная страница Аллы Пугачевой в социальной сети
Квартиру Аллы Пугачевой в центре Москвы стали предлагать риелторы своим ВИП-клиентам с апреля. Певица это жилье не покупала, а получила в подарок 22 года назад от бизнесмена Руслана Байсарова, вскоре после того, как Кристина Орбакайте родила от него сына Дени. Сплетничали, что эту жилплощадь Пугачева завещала внуку. Получается, что это неправда, так как теперь артистка продает объект. Ей самой нужны деньги, так как после бегства с семьей за границу (сначала в Израиль, а потом на Кипр) прежних заработков нет.
Пятикомнатная квартира площадью 300 кв. м продается за $5 млн (379 млн руб.). Она находится в ЖК «Филипповский», в Филипповском переулке, метро «Кропоткинская». В доме 71 квартира, сейчас на продажу выставлены 19. Спрос низкий, цены высокие. Дом сдан в начале нулевых, на цокольном этаже - сауна, солярий, бар, бильярдная, тренажерный зал. В цену квартиры включены два парковочных места под домом. Средняя цена квадратного метра в этом районе - 1 млн руб. Продажей будет заниматься представитель певицы по генеральной доверенности.
240 млн руб. - квартира Киркорова с шикарным ремонтом
Фото: Владимир Веленгурин/"КП"
В этом же доме в ЖК «Филипповский» продает свою квартиру певец Филипп Киркоров. У него здесь две квартиры в том же подъезде, что и у Пугачевой. Апартаменты площадью 537 кв. м недавно отремонтированы, их исполнитель оставил себе. А вот вторую квартиру продает. Ее площадь - 210 кв. м, цена - 240 млн руб. Дорогую мебель артист из квартиры вывез. Внутри остался дизайнерский ремонт.
Есть гостиная и кухня, спальня, рабочий кабинет, две гардеробные, комната для персонала и духовка. В спальне на стенах отделка в виде анималистичных принтов. В ближайшее время Киркоров планирует выставить на продажу еще две свои квартиры - на Земляном Валу: в одной прошло его детство, во второй жил с Пугачевой. Артисту нужны деньги на новое концертное шоу, а кредит он брать не хочет.
1 млрд 500 млн руб. - рекордная цена на резиденцию Лепса
Фото: Евгения Гусева/КП"
Григорий Лепс продает загородный особняк. Первые три месяца года цена на сайте по продаже недвижимости стояла 550 млн руб., а в апреле выросла на 950 млн руб. Сейчас стоимость резиденции 1 млрд 500 млн руб. Построена она в закрытом поселке Коровино на Новой Риге, в 11 км от МКАД, относится к городскому округу Красногорск. На участке 40 соток возведены два дома. Основной - площадью 1885 кв. м, в нем 7 спален, 11 санузлов, гостиные, кухня, бассейн, спа-зона и другие помещения. Второй дом - площадью 2765 кв. м, в нем несколько музыкальных студий, восемь кабинетов, четыре спальни со своими санузлами, тренажерный зал, бильярдная.
Резиденцию в тайском стиле Лепс построил 15 лет назад, когда был женат на Анне Шаплыковой, а она тогда только родила третьего ребенка. В основном доме жила семья, во втором Лепс устроил продюсерский центр для молодых артистов (некоторые там же и жили). Пять лет назад супруга Анна подала на развод после 20 лет брака, судачили, что из-за измен. Экс-супруга с детьми уехала жить за границу, а Лепс перебрался из большого дома в тот, что поменьше. В конце прошлого года у Григория Викторовича был небольшой «срыв», связанный с употреблением алкоголя, что обернулось проблемами со здоровьем. Анна приехала спасать. Помогла и решила остаться жить в Москве.
Лепс в знак благодарности и уважения купил в конце прошлой осени Шаплыковой новый дом в элитном поселке в Подмосковье за сумму около 300 млн рублей. Говорят, что брал недостающие средства в долг у товарищей. Григорий Викторович объяснил этот благородный жест, учитывая, что до сих пор обеспечивает семью и жена получила после развода квартиру в центре Москвы: «Так было обещано, мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи - его поступки и то, как он держит слово. И если мужчина сказал, что он это сделает, то он обязан это сделать. Дом не сильно большой - где-то метров пятьсот».
Вскоре после этой покупки Лепс выставил дома на продажу. В продюсерском центре уже нет необходимости - мэтр больше не занимается другими артистами. Лепс хочет купить взамен новый дом. Говорят, что мечтает о новой жизни со «старой» женой.