Шура объяснил феномен Кадышевой: "Был дуэт с мальчиком"

Певец Шура (Александр Медведев) не живет в купленной квартире. Он до сих пор проживает в съемном жилье. По словам артиста, новая квартира оказалась далековато от мест проживания друзей и коллег по работе. Поэтому делать ремонт в ней он не собирается. А вместо этого хочет приобрести недвижимость побольше.
Как признался Шура, площадь его новой квартиры – 80 метров. А ему хотелось бы 150, поскольку его собаке негде бегать.
"Да, у меня собака живет сейчас у моих балетных ребят в доме своем. Я даже не могу ее привезти в эту съемную, ей бегать негде.
А мне нужно не столько для меня, мне хватает туалета и кровати. Да, а собаке нужно бегать. Буду еще что-то смотреть.
Ничего, руки, ноги целы, работаем, в голосе, купим", - сказал исполнитель в пресс-центре фестиваля VK Fest.
Шура стал гостем этого масштабного мероприятия и ответил на вопросы журналистов.
Друзья Шуры о роботах-доставщиках еды: "У нас бомжи их тырят"
- А как вы оцениваете городскую среду, те места, где вы гуляете с собакой?
- Я вообще оцениваю офигенно Москву. Это самый лучший город на земле. У меня в этой жизни была онкология и мне при этой болячке пришлось проехать восемь городов мира. И все это было не то (выражается более хлестко – прим. ред). Москва – это самый красивый и индустриальный город.
У меня приехали друзья из Лондона и офигели, увидели роботов, которые возят еду. Они полчаса не врубались: "Это же не прикол?!". Я говорю: "Не прикол, едут по работе". Они удивляются: "Как?! У нас бомжи их тырят". А я отвечаю: "У нас нет таких бомжей".
И еще мой знакомый парень повез по Москве банкира. А тот увидел набережную в четыре километра, всю в цветах. И он все четыре километра шел и снимал все это, был на связи со своей женой. А она одновременно показывала, как живут бомжи в Лондоне.
У меня было две позиции в этой жизни уехать жить отсюда: Швейцария — в Женеву мне предлагали друзья. И лично подарил мэр Нью-Йорка "грин карту". Но я через два года вернул ее ему обратно. Лучше Москвы нет ничего, остальные города пусть подтягиваются. Также люблю Екатеринбург Казань.
Но Москва – это моя любовь на всю жизнь. Сдохну только тут!
Певец Шура. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press
"Нужно было избавиться от звездной болезни срочно и точно"
- А какую черту своего характера вы считаете негативной? И, возможно, она мешала вам в жизни?
- Я считаю себя идеальным, как бы сказал Прохор Шаляпин (Смеется). Но мне помешала жить звездная болезнь, потому что я ее считаю и чертой характера. Нужно было избавиться от нее срочно и точно.
Знаешь, я назову лучшую черту характера – это чувство юмора. Девки, если вы собрались замуж за мужика без чувства юмора, гоните его в шею.
Это качество помогает нам в жизни. Мы морально оцениваем себя и всех вокруг. И еще есть такое важное слово, как "Благодарю, спасибо". Это очень большое и жирное слово.
Певец Шура. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press
- Сейчас наметился тренд на песни 90-х. Вон Надежда Кадышева собирает стадионы. Как вы объяснили бы этот феномен? Возможно, в обществе назрел спрос на душевность и хочется чего-то настоящего?
- Кадышева вообще не про это. Я ее очень люблю. У нее уникально все получилось. Во-первых, сначала был дуэт с мальчиком из "Фабрики звезд" (Антон Зацепин, с которым певица исполнила композицию "Широка река" – прим. ред). Сейчас также хорошо получается у Булановой: "Ясный мой свет, ты напиши мне" (Напевает).
Я, конечно, жду свой момент. Думаю, придет и ко мне. Мне нравится то, что происходит.
Здорово, если артистам от этого тепло и радостно, что они собирают стадионы. Дай Бог такого каждому артисту.
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