Шура объяснил феномен Кадышевой: "Был дуэт с мальчиком"

Певец Шура (Александр Медведев) не живет в купленной квартире. Он до сих пор проживает в съемном жилье. По словам артиста, новая квартира оказалась далековато от мест проживания друзей и коллег по работе. Поэтому делать ремонт в ней он не собирается. А вместо этого хочет приобрести недвижимость побольше.

Как признался Шура, площадь его новой квартиры – 80 метров. А ему хотелось бы 150, поскольку его собаке негде бегать.

"Да, у меня собака живет сейчас у моих балетных ребят в доме своем. Я даже не могу ее привезти в эту съемную, ей бегать негде. А мне нужно не столько для меня, мне хватает туалета и кровати. Да, а собаке нужно бегать. Буду еще что-то смотреть. Ничего, руки, ноги целы, работаем, в голосе, купим", - сказал исполнитель в пресс-центре фестиваля VK Fest.

Шура стал гостем этого масштабного мероприятия и ответил на вопросы журналистов.

Друзья Шуры о роботах-доставщиках еды: "У нас бомжи их тырят"

- А как вы оцениваете городскую среду, те места, где вы гуляете с собакой?

- Я вообще оцениваю офигенно Москву. Это самый лучший город на земле. У меня в этой жизни была онкология и мне при этой болячке пришлось проехать восемь городов мира. И все это было не то (выражается более хлестко – прим. ред). Москва – это самый красивый и индустриальный город.

У меня приехали друзья из Лондона и офигели, увидели роботов, которые возят еду. Они полчаса не врубались: "Это же не прикол?!". Я говорю: "Не прикол, едут по работе". Они удивляются: "Как?! У нас бомжи их тырят". А я отвечаю: "У нас нет таких бомжей".

И еще мой знакомый парень повез по Москве банкира. А тот увидел набережную в четыре километра, всю в цветах. И он все четыре километра шел и снимал все это, был на связи со своей женой. А она одновременно показывала, как живут бомжи в Лондоне.

У меня было две позиции в этой жизни уехать жить отсюда: Швейцария — в Женеву мне предлагали друзья. И лично подарил мэр Нью-Йорка "грин карту". Но я через два года вернул ее ему обратно. Лучше Москвы нет ничего, остальные города пусть подтягиваются. Также люблю Екатеринбург Казань.

Но Москва – это моя любовь на всю жизнь. Сдохну только тут!