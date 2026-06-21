Шпица полетела защищать диплом с новорожденным, а Ворожищева готовится ко второму ребенку

Не все то золото, что блестит, - и это чистая правда! Для любой матери самое драгоценное и важное - дети. Кровинушки. Выношенные и выкормленные. Маленькие человечки, на которых были потрачены вагоны сил, нервов, здоровья и куча бессонных ночей.

Конечно, после такого каждая мама (имеет право!) счастлива похвастаться перед остальными результатами труда. И звезды - не исключение. В обзоре «Телепрограммы» несколько свежих фото с подросшими детьми знаменитостей.

Агния Дитковските

Да, с актером Алексеем Чадовым у красивейшей Агнии Дитковските не получилось построить крепкий брак. Зато каковы результаты любви! Сыну Феде в начале июня исполнилось 12 лет. И папа, с которым актриса не запрещает общаться ребенку, выложил фотографию, на которой выглядит крайне довольным тем, как растет ребенок (сильно похожий на маму).

«12 лет - пора мечтать по-крупному! - подписал актер снимок, где Федор улыбается доброй и чистой улыбкой, опираясь на папу. - У тебя все получится, верю и безгранично люблю тебя, мой сын. С днем рождения. Папа всегда рядом».

Марина Ворожищева

Звезда сериалов «Оффлайн» 18+ и «Золотое дно» 18+ Марина Ворожищева успела отсняться в нетривиальном переложении разбойничьего романа Александра Пушкина «Дубровский» под названием «Русский Зорро» 18+ до того, как беременный живот уже стало трудно скрывать.

Не так давно Марина поделилась снимками с дачи, где на фоне теплицы и забора позирует вместе с сыном Лукой, которому осенью исполняется 8 лет.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет пицца, пусть всегда будут краски и мыльные пузыри. И, конечно же, мама с папой (который на работе, чтобы все предыдущее было)!» - подписала кадры артистка.

Да, муж Илья Ермолов (тоже актер) на работе, зато в кадре видно, как счастливая Ворожищева устраивает перестрелку с сыном мыльными пузырями и готовится к пополнению семейства, которое уже совсем не за горами. На солидном животике мамы Лука рисует сердечки, давая понять, что ждет брата или сестру с нетерпением и трепетом.

Анна Невская

Хорошо известная зрителю по проектам «Звоните ДиКаприо!» 18+, «Гости из прошлого» 18+ и «Ивановы-Ивановы» 18+ Анна Невская впервые стала мамой на пороге 50-летия - в марте 2026 года. И что?! Посмотрите на форму актрисы - кто и когда смог бы угадать ее возраст? Наверное, в магазине еще и паспорт проверяют, прежде чем вино отпустить.

И вот сейчас артистка решилась показать лицо малыша (за что только честь и хвала - ведь многие звезды секретят детей, боясь «черного глаза», годами!) - и выложила фото с мужем и сыном Даней. Анна бережно держит на руках сыночка, счастливо улыбаясь - и совершенно не давая повода сомневаться в том, что фигуру и прежние кондиции после родов можно вернуть весьма оперативно. Женственные платья пастельных тонов только подчеркивают стройность Невской - ее мужу, продюсеру и режиссеру Дмитрию Клепацкому, можно только позавидовать!

«Как же быстро летит время, с малышом особенно, и как же хочется запомнить эти моменты, когда он такой сладкий и улыбается! - призналась Анна в подписи к фото. - Съемка с малышом это, конечно, челлендж, но наш сынок держался молодцом».

В середине мая Катерина Шпица только выписалась из роддома, а уже в начале июня выложила фото с ребенком, которого взяла с собой

на непростой выезд! 40-летняя уральская студентка полетела на защиту диплома в Пермский институт культуры - и новорожденного сына Богдана прихватила с собой. Ребенок принес маме удачу!

- Сынок, ты принес нам столько счастья! - призналась Шпица в соцсетях. - Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР (выпускная квалификационная работа), очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, как будто зная, что дальше мама долгое время хочет быть только мамой.

На фото артистка аккуратно обнимает завернутого в кулек Богдана, лицо которого скрыто. Ну и что?! Зато ни один зритель теперь не сможет упрекнуть Шпицу в отсутствии профильного образования: она явила подписчикам диплом с отличием, который спрятала в детской коляске. Теперь Катерина - профессиональная актриса!