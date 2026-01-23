Шоу "Дуэты": Басков и Лазарев нашли золотую середину, а Подольская поет Тину Тернер

Николай Басков и Сергей Лазарев. Фото: телеканал "Россия"

Чем удивит зрителей первый выпуск новой программы.

23 января в 21:30 на канале "Россия" состоится премьера нового сезона шоу "Дуэты". Ведущими проекта, как и прежде, останутся Николай Басков и Сергей Лазарев.

Чем интересно шоу "Дуэты"

В первом выпуске зрителей ждут уникальные музыкальные пары. Клава Кока, Анна Ковальчук, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Натали, ST и Жан Милимеров споют с загадочными невидимыми партнерами.

Особенным сюрпризом станет участие Сергея Лазарева, который также не будет знать, с кем выйдет на сцену.

Формат проекта сложен и непредсказуем: артисты исполняют чужие песни, не имеют возможности репетировать вместе и поют полностью вживую, не видя своего напарника. Для усиления интриги звук в их наушниках специально искажен, а партнеров разделяет зеркальная перегородка. Тайна раскроется только в кульминационный момент, когда стена поднимется.

Николай Басков признался, что рад снова работать в дуэте с Сергеем Лазаревым. По его словам, за годы сотрудничества они смогли найти золотую середину, в которой прекрасно дополняют друг друга.

Михаил Шуфутинский, Наталья Подольская и Анна Ковальчук высказались о шоу "Дуэты"

Михаил Шуфутинский поделился впечатлениями от шоу "Дуэты", в котором ему довелось участвовать. Он вспомнил, что во время съемок не знал, кто окажется его партнером, и ему было очень любопытно, хотя угадать было возможно.

Как он напомнил, главная интрига для артиста заключается в том, что, в отличие от зрителей, он не может подсмотреть за стеной, пока исполняет песню. Шуфутинский получил от выступления огромное удовольствие и выразил надежду, что зрителям оно понравилось не меньше.

Михаил Шуфутинский. Фото: телеканал "Россия"

По словам актрисы Анны Ковальчук, проект "Дуэты" любим зрителями, потому что здесь все очень честно и искренне. А еще, по мнению Анны, программа напоминает подарок с сюрпризом. И даже взрослый может прийти от него в восторг.

" Угадать голос нельзя: в наушниках "бурундук" поет, и даже не понятно, мужчина это или женщина. Я не знала, как все будет происходить", - отметила Анна.

По словам Натальи Подольской, "Дуэты" – очень интересный и необычный проект с живым звуком, который можно назвать сюрпризом не только для зрителей, но и для артистов.

"Ты поешь чужую песню, и это всегда волнение: насколько ты все вспомнишь, правильно сделаешь, не подведешь своего партнера, о котором ничего не знаешь, - сказала Наталья.

Сегодня на репетиции мы пели песню Тины Тернер в классической аранжировке с живым оркестром – это непередаваемое удовольствие!".

