Шоу "Дуэты": Басков и Лазарев нашли золотую середину, а Подольская поет Тину Тернер

23 января в 21:30 на канале "Россия" состоится премьера нового сезона шоу "Дуэты". Ведущими проекта, как и прежде, останутся Николай Басков и Сергей Лазарев.

Чем интересно шоу "Дуэты"

В первом выпуске зрителей ждут уникальные музыкальные пары. Клава Кока, Анна Ковальчук, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Натали, ST и Жан Милимеров споют с загадочными невидимыми партнерами.

Особенным сюрпризом станет участие Сергея Лазарева, который также не будет знать, с кем выйдет на сцену.

Формат проекта сложен и непредсказуем: артисты исполняют чужие песни, не имеют возможности репетировать вместе и поют полностью вживую, не видя своего напарника. Для усиления интриги звук в их наушниках специально искажен, а партнеров разделяет зеркальная перегородка. Тайна раскроется только в кульминационный момент, когда стена поднимется.

Николай Басков признался, что рад снова работать в дуэте с Сергеем Лазаревым. По его словам, за годы сотрудничества они смогли найти золотую середину, в которой прекрасно дополняют друг друга.

Михаил Шуфутинский, Наталья Подольская и Анна Ковальчук высказались о шоу "Дуэты"

Михаил Шуфутинский поделился впечатлениями от шоу "Дуэты", в котором ему довелось участвовать. Он вспомнил, что во время съемок не знал, кто окажется его партнером, и ему было очень любопытно, хотя угадать было возможно.

Как он напомнил, главная интрига для артиста заключается в том, что, в отличие от зрителей, он не может подсмотреть за стеной, пока исполняет песню. Шуфутинский получил от выступления огромное удовольствие и выразил надежду, что зрителям оно понравилось не меньше.