SHAMAN о жизни с Екатериной Мизулиной: "Встречает в платье"

Весь Интернет до сих пор обсуждает поступок певца SHAMAN’a. Артист лизнул Байкал и обозначил статус видео категорией: "18 плюс". Кроме того, он нарисовал на льду большое сердце с надписью "Катя".

На поступок певца отреагировала и его жена, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

"Ярослав на Байкале. Рисует на льду', - написала она.

Вслед за этим последовало отдельное предупреждение гражданам: Екатерина Мизулина призвала россиян быть внимательнее на улице из-за гололеда, скрытого под снегом, и сопроводила слова видео с обледенелыми московскими тротуарами. Наверняка, Екатерина переживает и за собственного супруга.

Кстати, через неделю исполнится год, как Ярослав объявил, что они с Екатериной официально встречаются. Это произошло на его сольном концерте в Live Arena 9 марта прошлого года.

Как же влюбленные живут сегодня, спустя год после того яркого события?

Союз SHAMANа и Екатерины Мизулиной стал еще крепче

5 ноября SHAMAN и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка.

Супруги отметили, что с момента официального оформления брака их союз стал еще крепче. Все свое свободное время звездная пара старается проводить вместе. Чаще всего они смотрят сериалы.

Екатерина старается вкусно кормить мужа, готовит полезные блюда из мяса, свежих овощей и зелени.

"Не люблю пирожки эти все. Хлебобулочные изделия я не ем. Мне надо как бы чуть-чуть форму держать. Как и сладкое тоже я не ем, — отмечает SHAMAN. Екатерина - потрясающая хозяйка, потрясающе вкусно готовит. После тяжелого дня приходишь, в платье встречает, к двери подходишь, а уже вкусно пахнет...".

Отвечая на возможные вопросы о том, кто мог бы выдержать его напряженный график (около 200 дней в году в гастролях, съемки, работа в студии, редкие дни в Москве), он пояснил, что рядом нужен именно состоявшийся человек, который живет в схожем ритме и глубоко понимает специфику такой работы. Именно взаимопонимание, по его словам, играет в этом решающую роль.

Также сама Екатерина Мизулина рассказала, что старается сопровождать мужа в гастрольных поездках и подстроить под них свой график. Если нужно, поработать и удаленно.