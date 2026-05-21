SHAMAN о Мизулиной: «Катя тихая, прекрасно готовит, не пытается меня менять»

О своих чувствах SHAMAN и Мизулина официально заявили 9 марта во время концерта певца. Прямо на сцене, перед глазами нескольких тысяч зрителей, влюбленные поцеловались.

Уже через полгода, во время рабочей поездки в Донецк на День народного единства, пара решила официально зарегистрировать брак. К тому моменту они уже жили вместе и посчитали, что «а почему бы и нет».

Свадебные наряды молодоженов были необычными. Вместо традиционного белого платья и строгого костюма они надели военную форму цвета хаки. Общая стоимость образов составила 317 тысяч рублей.

По словам SHAMANа, Екатерина полностью соответствует его представлениям о том, какой должна быть супруга. Она заботливая, хозяйственная, умная и красивая. Благодаря ей дом стал тем местом, куда хочется возвращаться.

«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, — просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина — прекрасная хозяйка, хорошо готовит», — поделился артист.

SHAMAN добавил, что ему всегда нравились спокойные женщины, поскольку своей энергией и куражом он обеспечен на работе. Мизулина полностью соответствует образу хранительницы домашнего очага, чем и покорила певца.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина познакомились в 2023 году. По словам артиста, их отношения начались с общих патриотических проектов и поддержки. SHAMAN всегда подчеркивал, что восхищается работой главы Лиги безопасного интернета. Свадьба пары прошла в Донецке в ноябре 2025 года. Церемония была скромной и закрытой от посторонних глаз.

Сама Мизулина после замужества продолжила заниматься общественной деятельностью. Артист также продолжает активную гастрольную и концертную деятельность. По признанию SHAMANа, они с супругой не видят смысла в пышных торжествах и предпочитают тихое семейное счастье.

О том, что их брак официально зарегистрирован, пара также рассказала не сразу. В своих интервью SHAMAN признается, что для него главное — это гармония в отношениях, а не внешние атрибуты.