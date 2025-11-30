Шаляпин зарабатывает в 20 раз больше прежнего, а Крид вляпался в скандал

Прохор Шаляпин зарабатывает в 20 раз больше прежнего

42-летний Прохор Шаляпин в этом году пожинает плоды усилий по формированию нового имиджа - он работал над этим последние два года. И вот впервые улыбчивый добряк Шаляпин нарасхват на частных вечеринках - проведет и споет на вашем корпоративе за 1,2 - 1,5 млн руб. (в праздничную неделю дороже). А ведь совсем недавно его услуги стоили куда дешевле: 500 - 800 тыс. руб., причем заказов было немного.

В этом году он впервые стал соведущим статусного в музыкальной индустрии мероприятия - VK Fest. Написал книгу, снялся в новогоднем фильме Первого канала «Хозяйка нейросети» (с Надеждой Кадышевой, Юлией Зиверт, Ваней Дмитриенко и другими популярными коллегами), его покажут 30 декабря.

У Шаляпина появились рекламные контракты, он снялся в рейтинговых интернет-шоу. Этой осенью его откровения о непростой жизни разлетаются на цитаты после интервью Ксении Собчак, хотя почти то же самое он рассказывал в своих интервью на протяжении долгих лет. Свою нынешнюю востребованность Прохор Шаляпин связывает с удачей, которая улыбнулась ему после участия в реалити-шоу «Звезды в Африке» два года назад - тогда он впервые высказался на тему «главное - не уработаться». Последние полтора года артист ходил на интервью на онлайн-платформы, где транслировал собственные взгляды на жизнь, истории из своей биографии, записывал позитивные ролики.

В Сети его хвалят за честность и нелицемерность (большинство коллег Шаляпина не говорят в интервью о том, о чем действительно думают). Недавно Прохор похвастался своей востребованностью: «За последние два года доходы выросли в десять, даже в 20 раз». Но иллюзий он не питает: мол, успех может так же быстро сойти на нет.

