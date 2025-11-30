Шаляпин зарабатывает в 20 раз больше прежнего, а Крид вляпался в скандал

Прохор Шаляпин зарабатывает в 20 раз больше прежнего
42-летний Прохор Шаляпин в этом году пожинает плоды усилий по формированию нового имиджа - он работал над этим последние два года. И вот впервые улыбчивый добряк Шаляпин нарасхват на частных вечеринках - проведет и споет на вашем корпоративе за 1,2 - 1,5 млн руб. (в праздничную неделю дороже). А ведь совсем недавно его услуги стоили куда дешевле: 500 - 800 тыс. руб., причем заказов было немного.
В этом году он впервые стал соведущим статусного в музыкальной индустрии мероприятия - VK Fest. Написал книгу, снялся в новогоднем фильме Первого канала «Хозяйка нейросети» (с Надеждой Кадышевой, Юлией Зиверт, Ваней Дмитриенко и другими популярными коллегами), его покажут 30 декабря.
У Шаляпина появились рекламные контракты, он снялся в рейтинговых интернет-шоу. Этой осенью его откровения о непростой жизни разлетаются на цитаты после интервью Ксении Собчак, хотя почти то же самое он рассказывал в своих интервью на протяжении долгих лет. Свою нынешнюю востребованность Прохор Шаляпин связывает с удачей, которая улыбнулась ему после участия в реалити-шоу «Звезды в Африке» два года назад - тогда он впервые высказался на тему «главное - не уработаться». Последние полтора года артист ходил на интервью на онлайн-платформы, где транслировал собственные взгляды на жизнь, истории из своей биографии, записывал позитивные ролики.
В Сети его хвалят за честность и нелицемерность (большинство коллег Шаляпина не говорят в интервью о том, о чем действительно думают). Недавно Прохор похвастался своей востребованностью: «За последние два года доходы выросли в десять, даже в 20 раз». Но иллюзий он не питает: мол, успех может так же быстро сойти на нет.
Егор Крид вляпался в скандал и… подорожал
Фото: Даниил Опарин
В конце августа 31-летний Егор Крид на стадионном концерте на 86 тыс. человек в Москве презентовал новое шоу, где был номер с танцовщицей, с которой он поцеловался. Также девушка танцевала на шесте. Певца раскритиковали за слишком откровенный номер, ведь в зале было много детей, а возрастное ограничение шоу по билетам 12+. Крид критике внял и для гастролей в регионах номер переделал.
Однако скандал пошел артисту на пользу - привлек внимание публики к новому шоу. В итоге исполнитель с октября поднял ценник на частные выступления с 8 до 12 млн руб. Артиста впервые позвали петь в новогоднюю ночь в Дубай в очень дорогом ресторане, где он заработает больше обычного.
Дмитрий Дибров поднялся на разводе
Фото: Андрей Никеричев/Агенство "Москва"
66-летний Дмитрий Дибров и 36-летняя Полина Диброва после скандального развода оказались на пике интереса публики. Полина после 16 лет брака с телеведущим сбежала к соседу-любовнику - миллиардеру, отцу шестерых детей. Народ Полю осудил за измену, но... стал интересоваться ее жизнью как никогда раньше. Этим интересом воспользовались телевизионщики - позвали экс-жену Диброва в реалити-шоу "Миллионер в Индии" (выйдет на СТС в 2026 году, ведущий Сергей Бурунов). Диброва с другими участниками-звездами поселилась в роскошном дворце в Индии, где они соревновались за приз в 10 млн руб. Даже если Полина и не выиграла, то гонорар за участие в проекте домой привезла. Женщина давно стремилась к популярности, но была в тени мужа. А теперь сама по себе героиня.
Дела пошли в гору и у Диброва. Говорят, он появится в новогодней рекламной кампании крупного бренда. Гонорар Дмитрия за ведение частных мероприятий вырос в два раза - с 2,5 млн до 5 млн руб. Заказов на праздники достаточно. Также Диброва из-за новой волны популярности осенью вернули в кресло ведущего "Кто хочет стать миллионером?" - теперь он периодически будет появляться в эфире посменно с ведущей Юлианной Карауловой. Правда, малину немного подпортил недавний инцидент: Дмитрия Александровича засняли на людях в неприличном виде с расстегнутой ширинкой, что могло отвратить заказчиков от сотрудничества с Дибровым. Но он заявил, что это случайность - мол, каждый мужчина хоть раз забывал застегнуть молнию. А все остальное, по его словам, зрителям скабрезного ролика просто показалось.
Надежда Кадышева в 66 лет стала королевой стадионов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press
Надежда Кадышева в прошлом году удивилась неожиданной популярности своих старых хитов в Сети. А когда в 2025-м билеты на ее концерты разобрали за пару дней, стала выступать на стадионах. "Что касается гонораров за концерты, то на данный момент в лидерах Надежда Кадышева ("Золотое кольцо") - от 20 млн руб. за выступление, - рассказал "Телепрограмме" основатель платформы TopHit Игорь Краев. - И это притом что и на радио, и в интернете хиты Кадышевой далеко не в первой сотне. Но песни «Золотого кольца» сидят в головах десятков миллионов человек много лет. Поэтому Кадышева не зависит от стримов и эфиров". А ведь не так давно Надежда Никитична выступала за 2 млн руб.