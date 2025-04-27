Сестры Толмачевы, Кутеповы и Арнтгольц: как выглядят и чем занимаются близняшки российского шоу-бизнеса

Особенно - в актерской среде. Чаще всего принято произносить поговорку про отдохнувшую на детях природу. Но исключения случаются: династии Янковских, Михалковых и многих других артистов тому подтверждение. А еще встречаются сверхудачные двойные выстрелы - близняшки, которые тоже активно и ярко проявляют себя в кино и на сцене. В подборке «Телепрограммы» - сразу несколько известных и талантливых сестер.
Анастасия и Мария Толмачевы
Фото: Global Look Press
Настя и Маша родились в Курске и довольно рано взлетели. В 2006 году, в 9 лет представили Россию на детском «Евровидении» в Румынии и... выиграли его! ВЦИОМ тогда делал замеры - и девочки вошли в список самых узнаваемых личностей страны. После было трио с Аллой Пугачевой в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», а в 2014 году канал «Россия» отправил солисток покорять уже взрослую версию «Евровидения». Получилось занять лишь седьмое место - и то по причине геополитической токсичности конкурса. В песне Shine Толмачевых западные журналисты расслышали Crimea (Крым - как раз вернувшийся в родную гавань) и начали поднимать скандал. Публика освистывала девушек. Об объективных оценках речи не шло. А победила и вовсе бородатая Кончита Вурст (переодетый австрийский певец Томас Нойвирт). Но после того выступления Толмачевы не расстроились и продолжили работать дальше. Теперь их и вовсе не узнать - блондинистые красавицы модельного вида продолжают выступать и работать в Курске. Там у них вокальная студия, готовят звезд: учат вокалу, актерскому мастерству и хореографии.
- У нас есть планы переехать в Москву, там сейчас весь шоу-бизнес и много возможностей, - говорили они. - Но пока нас держит наша школа в Курске.
Обе счастливы в личной жизни. Маша в 2023 году вышла замуж за бизнесмена Сергея Требесова, которому летом 2024 года родила дочь Стеллу. Настя на той самой свадьбе, видеопоздравление на которую прислал «крестный отец» вокалисток на «Евровидении» Филипп Киркоров, поймала букет. Но пока за избранника Никиту замуж не собирается.
Полина и Ксения Кутеповы
Фото: Persona Stars
Колоритные, дико одаренные и обладающие особенной, неформатной, естественной красотой, огненноволосые сестры Кутеповы (53 года) всегда стояли особняком в мире кино. Не рвались на первый план, не эпатировали публику и не участвовали в дрязгах, ТВ-разборках или скандалах. Всегда отстранялись друг от друга с точки зрения имиджа и подчеркивали актерскую автономность. Полина отучилась на режиссера и уже более 30 лет служит в Мастерской Петра Фоменко. Блистала в картинах «Настя» 18+, «Пелагия и белый бульдог» 18+, а еще в сериале «Мертвое озеро» 18+ и «Раневская» 16+. Актриса уже давно замужем за режиссером Евгением Каменьковичем и воспитывает их совместную дочь Надежду (28 лет).
Ксения тоже не распылялась на легкомысленные проекты и проходные роли - служит в том же театре, что и сестра, в 2021 году стала лауреатом Госпремии за работу в спектакле «Семейное счастие» 12+, выигрывала много театральных наград и снималась в качественных картинах - «Прогулка» 18+, «Территория» 18+, «Танец Дели» 18+. Как и сестра, Ксения замужем за режиссером - Сергеем Осипьяном, которому родила сына Василия (22 года) и дочь Лидию (19 лет). Одна из последних работ артистки - комедийный сериал «Купцы и дети» 16+. Да, типажность позволяет сестрам Кутеповым одинаково успешно воплощать образы и в исторических декорациях, и в современных.
Ольга и Татьяна Арнтгольц
Фото: личная страница Татьяны Арнтгольц в социальной сети
Еще один успешный дуэт сестер-актрис. Об Ольге и Татьяне Арнтгольц широкая публика узнала благодаря сериалу «Простые истины» 12+, выходившему в конце 90-х. Кто только не снимался в той подростковой саге. Близняшки Оля и Таня, родившиеся с разницей в 20 минут, в том числе. Похожие в юности на белочек (или персонажа Гайку из мультика про Чипа и Дейла) сестры теперь уже выросли - им по 43 года, но до сих пор многие путают актрис.
Старшая Татьяна играла в «Глянце» 16+ у Андрея Кончаловского, перевоплощалась в главу советского минкульта Екатерину Фурцеву в одноименном сериале и в прославленную фигуристку Елену Бережную в спортивном байопике «Чемпионы» 6+. В последнее время Татьяна снимается нечасто - в 2022 году у нее вышло два проекта, в 2023-м и 2024-м - по одному. Актриса была замужем за актером Иваном Жидковым, родила ему дочь Машу, после развода с которым начала встречаться со звездой «Кухни» 18+ Марком Богатыревым - в 2020 году они поженились, а через год у пары родился сын Данила (4 года).
Фото: личная страница Татьяны Арнтгольц в социальной сети
Младшая сестра Ольга тоже играла в «Глянце», но приглянулась другому талантливому и самобытному режиссеру - Александру Велединскому, у которого сыграла и в «Живом» 18+, и в «Русском» 18+. Часто артистку утверждали и в исторические драмы: «Слуга государев» 16+, «Юнкера» 16+, «Офицерские жены» 18+ - на съемках которых она и нашла нынешнего мужа, режиссера Дмитрия Петруня. Ему Ольга родила сыновей Акима (8 лет) и Льва (4 года). От брака с первым мужем, актером Вахтангом Беридзе, у артистки подрастает дочь Анна (11 лет).