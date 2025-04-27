Сестры Толмачевы, Кутеповы и Арнтгольц: как выглядят и чем занимаются близняшки российского шоу-бизнеса

Настя и Маша родились в Курске и довольно рано взлетели. В 2006 году, в 9 лет представили Россию на детском «Евровидении» в Румынии и... выиграли его! ВЦИОМ тогда делал замеры - и девочки вошли в список самых узнаваемых личностей страны. После было трио с Аллой Пугачевой в новогоднем мюзикле «Королевство кривых зеркал», а в 2014 году канал «Россия» отправил солисток покорять уже взрослую версию «Евровидения». Получилось занять лишь седьмое место - и то по причине геополитической токсичности конкурса. В песне Shine Толмачевых западные журналисты расслышали Crimea (Крым - как раз вернувшийся в родную гавань) и начали поднимать скандал. Публика освистывала девушек. Об объективных оценках речи не шло. А победила и вовсе бородатая Кончита Вурст (переодетый австрийский певец Томас Нойвирт). Но после того выступления Толмачевы не расстроились и продолжили работать дальше. Теперь их и вовсе не узнать - блондинистые красавицы модельного вида продолжают выступать и работать в Курске. Там у них вокальная студия, готовят звезд: учат вокалу, актерскому мастерству и хореографии.

- У нас есть планы переехать в Москву, там сейчас весь шоу-бизнес и много возможностей, - говорили они. - Но пока нас держит наша школа в Курске.

Обе счастливы в личной жизни. Маша в 2023 году вышла замуж за бизнесмена Сергея Требесова, которому летом 2024 года родила дочь Стеллу. Настя на той самой свадьбе, видеопоздравление на которую прислал «крестный отец» вокалисток на «Евровидении» Филипп Киркоров, поймала букет. Но пока за избранника Никиту замуж не собирается.

Полина и Ксения Кутеповы