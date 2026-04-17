Сестры Аверины попали в аварию на "Сокровищах императора": "Мы не знаем, как вызвать машину"

Гимнастки Дина и Арина Аверины попали в аварию. Это случилось в китайском городе Чунцин, во время съемок проекта "Сокровища император" на телеканале ТНТ.

Как Дина и Арина Аверины попали в аварию

В машину, в которой девушки ехали на задание, врезался другой автомобиль. На дороге возникла аварийная ситуация. Им пришлось выйти из этой машины и искать другую.

В итоге Дина и Арина оказались одни посреди оживленной дороги на мосту. Они то и дело подбегали то к одной, то к другой машине, прося подвезти их. Ситуацию усугубили и новые правила проекта. Отныне участникам запрещено общаться с местным населением на английском языке.

По словам девушек, первой их эмоцией стал страх. А потом близнецы подумали, что теперь из-за потери большого количества времени проиграют более сильным соперникам.

Дина и Арина Аверины: "В спорте часто так было, что не по твоей вине ты проигрываешь"

"Мы в панике. Мы не знаем, что делать. Эмоционально это было очень тяжелое состояние", - поделились с Teleprogramma.org сестры Аверины.

- Получается, вы уже тогда мысленно настроились на поражение?

- Будет обидно вылететь с проекта не по нашей вине. Вот случилась авария. Мы не знаем, как вызвать машину. Они не останавливаются. Опустошение.

А потом жалко, что вот так случилось, и мы можем вылететь.

В спорте часто так было, что не по твоей вине ты проигрываешь. Если ты допустила ошибку и проиграла – это понятно.

А когда не по твоей вине расставляют призовые места, то такое себе, конечно, ощущение.

А как девушки выпутаются из этой ситуации, вы узнаете в новом выпуске третьего сезона реалити-шоу "Сокровища императора".

