Сергей Соседов на "Суперстаре" раскритиковал экс-фаворита Аллы Пугачевой: "Фишки были лишние"

На канале НТВ продолжается показ вокального шоу "Суперстар. Битва сезонов". Темой этого выпуска стали современные хиты. И участники показали жюри и зрителям свое прочтение шлягеров нынешнего времени.

Сергей Соседов оценил выступление Ксении Георгиади: "Водопад вокала, мощи и страсти"

На этот раз звезда 90-х поразил публику оригинальной интерпретацией хита Вани Дмитриенко "Шелк" Его аранжировка была предельно минималистичной — только гитара и ударные. Подобная творческая смелость впечатлила как зрителей в зале, так и строгое жюри.

Особенно был тронут музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, композиция прозвучала фантастически инновационно и живо. И за эти годы Сташевский совершил огромный творческий рост и поднялся на невероятную высоту. В итоге Влад получил семь баллов.

Следующей выступила Ксения Георгиади с песней "Секунду назад". Жюри высоко оценило ее исполнение, присудив восемь баллов. Затем Алексей Глызин представил композицию "На волне", также заработав восемь баллов и отдельные слова восхищения от Соседова.

Потом настал черед Ирины Шведовой, которая в новом выпуске представила "Baby one more time" — вечную классику Бритни Спирс. Во время ее номера Кирилл Туриченко не смог усидеть на месте и буквально вылетел на сцену, чтобы поддержать участницу танцем. Энергичное выступление в итоге было оценено в восемь баллов.

Такой же результат получили Жан Милимеров с песней Линды "Мало огня", Анастасия Макаревич, исполнившая "Желтые тюльпаны", и Виктор Салтыков со своей версией "Скажи, не молчи". Без нареканий выступили Ольга Зарубина с композицией "Ваня" и "Шура", чье исполнение песни "О нем" как некое обращение к женщине вызвало бурные аплодисменты зала.

Сергей Соседов о Сергее Челобанове: "Сергей – эксклюзивный музыкант"

Точку в этом выпуске поставил харизматичный и экстравагантный Сергей Челобанов.

Как известно, к Челобанову неравнодушна телеведущая Лера Кудрявцева. И она в очередной раз подтвердила это.

А вот Сергей Соседов немного раскритиковал экс-фаворита Аллы Пугачевой.

"Трудно говорить… мне тяжело, ведь Сергей — он эксклюзивный музыкант. Он особняком стоит среди всех и порой не отдает себе отчет в том, что делает в тот или иной момент. В этой композиции хотелось услышать чистый вокал с красивым, чистым тембром. На мой вкус это было бы лучше. Но здесь получилось, что фишки были лишние", — заключил критик.

Ирина Понаровская же отметила, что некоторые артисты запоминаются благодаря своим хитам, а другие – благодаря своей личности. И вот Сергей Челобанов относится к последним. В итоге певец получил семь баллов.

Также Понаровская призвала жюри и зрителей перестать ассоциировать Челобанова с бывшим возлюбленным Аллы Пугачевой. По ее словам, он абсолютно самобытный артист, достойный лучших концертных площадок.

Кстати, с Примадонной Челобанов познакомился в квартире Аркадия Укупника и встречался с ней несколько лет.

А вы смотрите шоу "Суперстар. Битва сезонов" на канале НТВ. Делитесь в комментариях!