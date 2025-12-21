Семейные ценности по-боярски: Елизавета и Максим Матвеев — история любви длиною в 15 лет

Когда у одного из главных мачо СССР Михаила Боярского и красивейшей блондинки Ларисы Луппиан 20 декабря в Ленинграде появилась дочь Лиза, будущее девочки как будто было предначертано. Но так только казалось. Пластичная и симпатичная барышня занималась классическими и джазовыми танцами 13 лет. Повышенное внимание, которое было всегда приковано к семье Боярских, тяготело Лизу: "Хотелось спокойствия - чтобы мама и папа были дома". "От безысходности" поступала на журфак. А потом увидела пару спектаклей Юрия Бутусова в Театре Ленсовета, где служил отец, и поняла, что пойдет по пути родителей.