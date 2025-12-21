Семейные ценности по-боярски: Елизавета и Максим Матвеев — история любви длиною в 15 лет

Яркая, очаровательная, фигуристая, искренняя и талантливая - ну какая еще дочь могла родиться у Михаила Боярского. Впрочем, Елизавета уже давно самостоятельная творческая единица, без устали штампующая качественные главные роли в театре МДТ и кино. «Телепрограмма» поздравляет артистку с праздником фотодневником памяти.
Фото: личный архив Ларисы Луппиан
Когда у одного из главных мачо СССР Михаила Боярского и красивейшей блондинки Ларисы Луппиан 20 декабря в Ленинграде появилась дочь Лиза, будущее девочки как будто было предначертано. Но так только казалось. Пластичная и симпатичная барышня занималась классическими и джазовыми танцами 13 лет. Повышенное внимание, которое было всегда приковано к семье Боярских, тяготело Лизу: "Хотелось спокойствия - чтобы мама и папа были дома". "От безысходности" поступала на журфак. А потом увидела пару спектаклей Юрия Бутусова в Театре Ленсовета, где служил отец, и поняла, что пойдет по пути родителей.
Фото: кадр из фильма
А уже через некоторое время актриса целовалась в кадре с Константином Хабенским - тем самым, которым засматривалась в спектаклях. Роль Анны Тимиревой, зазнобы адмирала Колчака, - одна из самых первых ярких работ. Актриса до сих пор иногда бывает на могиле Тимиревой на Ваганьковском кладбище - в 15 минутах езды от московской квартиры Боярской.
Фото: кадр из фильма
Актриса с одинаковой долей одаренности может исполнить и Каренину, и императрицу Екатерину Великую, и Ведьму, и даже рефлексирующую травмированную силовичку (очень популярная сейчас тема) в психологическом триллере "Тоннель" 18+ (на фото в образе принципиальной таможенницы Суворовой).
Фото: личная страница Елизаветы Боярской в социальной сети
Сколько бы раз СМИ ни разводили Елизавету Боярскую с мужем Максимом Матвеевым, пара живет душа в душу более 15 лет. Вместе они воспитывают сыновей Андрея (13 лет) и Гришу (7 лет). И показывают пример того, что такое настоящие традиционные ценности, неиссякаемая любовь и преемственность поколений. Максим с Лизой, как и ее папа с мамой, по-прежнему одна из самых красивых кинопар страны. И пусть так будет всегда. Ну что за ямочки, честное слово!