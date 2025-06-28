Семь знаменитых семей, в которых будет пополнение в 2025 году

ФИГУРИСТЫ

21-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная летом родит сына. С мужем и партнером по льду Георгием Куницей они уже подготовили приданое малышу. Косторная недавно заставила поклонников поволноваться, опубликовав видео, где она, вскоре после того, как узнала о беременности, готовится к выступлению в ледовом шоу: «Вспомнила, что записала видео перед выходом на лед. Честно, мне было очень страшно!

Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало. Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна». В первом триместре фигуристка выступала в шоу на льду, но быстро убрала травмоопасные элементы (прыжки, высокие поддержки) из своей программы. В начале мая Косторная выступила последний раз и пообещала вернуться в ледовые шоу в ноябре. В большом спорте пара взяла паузу на два сезона.