Семь знаменитых семей, в которых будет пополнение в 2025 году

ФИГУРИСТЫ
21-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная летом родит сына. С мужем и партнером по льду Георгием Куницей они уже подготовили приданое малышу. Косторная недавно заставила поклонников поволноваться, опубликовав видео, где она, вскоре после того, как узнала о беременности, готовится к выступлению в ледовом шоу: «Вспомнила, что записала видео перед выходом на лед. Честно, мне было очень страшно!
Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало. Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна». В первом триместре фигуристка выступала в шоу на льду, но быстро убрала травмоопасные элементы (прыжки, высокие поддержки) из своей программы. В начале мая Косторная выступила последний раз и пообещала вернуться в ледовые шоу в ноябре. В большом спорте пара взяла паузу на два сезона.
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут первенца. Фото: личная страница Александры Трусовой в социальной сети
21-летняя Александра Трусова скоро родит сына. Серебряный призер Олимпиады старается контролировать перепады настроения, говорит, что лишь однажды отправила мужа, фигуриста Макара Игнатова, в круглосуточный супермаркет - очень захотела арбуз.
А Макар и рад угодить жене - счастлив таким хлопотам. Трусова в спортивном лагере тренирует детей, готовится к новогоднему ледовому шоу - говорит, что отлично себя чувствует, поэтому не отказалась от умеренных нагрузок.
АРТИСТЫ И ПЕВИЦЫ
Регина Тодоренко и Влад Топалов скоро станут многодетными родителями. Фото: личная страница Регины Тодоренко в социальной сети
35-летняя телеведущая, певица, актриса Регина Тодоренко объявила: "Скоро нас будет пятеро". Тодоренко и ее муж Влад Топалов воспитывают двоих сыновей, а в конце лета ждут третьего ребенка: пол будущего малыша супруги пока не раскрывают. Регина всю беременность работает - снимается в телешоу в России и за границей. При этом подчеркивает, что семья для нее на первом месте.
Екатерина Стеблина и Артем Ткаченко готовятся к третьему ребенку - дочери. Фото: Владимир Андреев/Starface.ru
33-летняя актриса Екатерина Стеблина и ее муж актер Артем Ткаченко ждут третьего общего ребенка - девочку. Пара воспитывает двоих сыновей. Стеблина искала мужа, который, как и она, хочет детей:
"Я вообще думала и о семье, и о ребенке лет с восемнадцати. И все мои отношения, мне кажется, заканчивались, потому что парни не решались брать на себя такую ответственность». Ткаченко тоже всегда хотел детей: «Дети - это огромное счастье, радость, я благодарен, что у меня есть такая возможность - воспитывать их. Мне нравится чувствовать себя отцом, мне нравится эта ответственность..."
Агата Муцениеце собралась замуж за Петра Дрангу. Фото: Михаил Фролов/КП
36-летняя Агата Муцениеце ждет третьего ребенка, пока актриса скрывает беременность от публики - срок еще маленький. У Муцениеце есть сын и дочь от первого брака с актером Павлом Прилучным. Сейчас Агата готовится к свадьбе с композитором, аккордеонистом, продюсером Петром Дрангой.
БЛОГЕРЫ
Ида Галич ждет дочь от Олега Ледвича. Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
35-летняя Ида Галич едет в роддом частной клиники в июле. Блогер до сих пор работает, но в третьем триместре иногда делает для себя послабления. Ида ежедневно ведет «беременный дневник»: «План был такой, что этим утром я займусь спортом, сделаю себе вкусный завтрак и поеду спокойно на работу. В итоге я даже кровать не могу заправить, виню себя, ибо забыла выпить ночью магний...».
Но уже через пару часов Ида находила 10 тысяч шагов на прогулке и прекрасно себя чувствовала. Галич ждет дочку. После родов у Иды по плану свадьба с женихом и отцом ребенка бизнесменом Олегом Ледвичем. Жених и невеста уже познакомили детей от первых браков друг с другом. Дочь Олега часто гостит в новой семье отца, а сын Иды живет с ними. Галич всю беременность ведет активную жизнь - путешествия, работа, зарядка, прогулки.
Будущий малыш станет для Валентины Ивановой первым, для Тимати - третьим. Фото: личная страница Валентины Ивановой в социальной сети
31-летняя блогер и модель Валентина Иванова готовится к рождению дочери. Отец ребенка - ее жених, музыкант и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов). Для Вали это будет первый ребенок, у Тимати есть дочь и сын от предыдущих отношений, однако мужчина еще ни разу не был женат. Сплетничают, что только теперь он впервые сделал предложение. Ждем свадьбу после родов.