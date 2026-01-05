Семь необычных идей для символических новогодних подарков

Перефразируя песенку Винни-Пуха: "Кто ходит в гости в новогодние праздники, тот поступает мудро". Пригласившие вас люди в хорошем настроении, наготовили много еды и не обремененные никакими заботами и мыслями о работе с удовольствием общаются с вами.
Однако в гости не ходят без подарка. Хотя бы символического. Предлагаем вам идеи для небольших подарков, которые поднимут настроение хозяюшкам и хозяевам дома, куда вы пришли.
Менажница
Менажница - это многосекционное сервировочное блюдо, идеальное для одновременной подачи различных закусок.
Такой аксессуар сочетает в себе функциональность и элегантность, становясь незаменимым помощником на кухне. Если у ваших родственников и друзей ее пока нет, новогодний праздник — прекрасный повод подарить им эту практичную и символичную вещь.
Солонка и перечница
Трудно представить кухню без солонки и перечницы. Подарите хозяевам дома к празднику новые — это будет практично и символично. Выбор огромен: от строгой классики до необычных дизайнерских решений, вроде очаровательных фигурок котов.
Солонка и перечница - хорошая идея для подарка. Фото: Global Look Press
Подогреватель для чашки
Бывает, нальешь горячий кофе, отвлечешься на дела — и вот он уже холодный. USB-подогреватель для кружки — простое решение этой проблемы.
Это отличный идея для новогодних подарков в офисе: практично, недорого, а если выбрать разные дизайны — будет персонально для каждого коллеги.
Фильтр для чая
Настоящий подарок для знатока чая — изящное ситечко для заваривания. Оно подчеркивает вкус и уважение к традициям, отличая ценителя от тех, кто довольствуется обычными пакетиками.
Такой аксессуар сделает чаепитие особым ритуалом на рабочем месте, а его стоимость не станет ударом по праздничному бюджету.
Флакон для духов и автомайзер
Выбор зависит от того, кому предназначен подарок. Первый вариант — изящный флакон для духов. Второй — универсальная емкость-атомайзер для любых средств: антисептика, геля для душа или скраба.
Современные модели компактны, легки и стильно выглядят. Такой аксессуар незаменим в поездке или на отдыхе за городом.
Плед
Капелька домашнего уюта нигде и никогда не бывает лишней. Мягкий флисовый или хлопковый плед спасет в промозглый день, когда батареи еще молчат, или укроет от вечного сквозняка от любимой коллегами форточки.
В нем комфортно выпить кофе на улице. Да и вообще, такой плед — вещь многофункциональная: он будет кстати в поездке, на пикнике, на даче или просто на диване.
Подарите хорошим людям уютный плед. Фото: Global Look Press
Антистресс-игрушка
Доброжелательная атмосфера в коллективе — огромная ценность. Вы не в силах оградить друзей от рабочего напряжения, но можете помочь им с ним справляться. Простой и эффективный способ — антистресс-игрушки.
Сжимать и вертеть их в руках — лучший способ быстро успокоиться. Такой практичный сувенир станет отличным новогодним подарком для всех и даже для начальника.
А что собираетесь дарить друзьям и знакомым вы? Делитесь в комментариях!