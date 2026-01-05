Семь необычных идей для символических новогодних подарков

Перефразируя песенку Винни-Пуха: "Кто ходит в гости в новогодние праздники, тот поступает мудро". Пригласившие вас люди в хорошем настроении, наготовили много еды и не обремененные никакими заботами и мыслями о работе с удовольствием общаются с вами.

Однако в гости не ходят без подарка. Хотя бы символического. Предлагаем вам идеи для небольших подарков, которые поднимут настроение хозяюшкам и хозяевам дома, куда вы пришли.

Менажница

Менажница - это многосекционное сервировочное блюдо, идеальное для одновременной подачи различных закусок.

Такой аксессуар сочетает в себе функциональность и элегантность, становясь незаменимым помощником на кухне. Если у ваших родственников и друзей ее пока нет, новогодний праздник — прекрасный повод подарить им эту практичную и символичную вещь.

Солонка и перечница

Трудно представить кухню без солонки и перечницы. Подарите хозяевам дома к празднику новые — это будет практично и символично. Выбор огромен: от строгой классики до необычных дизайнерских решений, вроде очаровательных фигурок котов.