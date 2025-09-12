Секреты счастья Игоря Чехова и Юлии Топольницкой: "Слова, которые как машину тебя заводят"

12 сентября 38 лет отмечает актер и комик Игорь Чехов. В конце прошлого года он стал победителем реалити-шоу "Звезды в джунглях", выиграв 7 миллионов 520 000 рублей. Свой триумф Игорь посвятил любимой жене Юлии Топольницкой – звезде клипа "Экспонат" Сергея Шнурова. Той самой, что собиралась "на выставку Ван Гога на лабутенах и в восхитительных штанах".

"Жена, я сделал это для тебя! Я обещал! Спасибо большое жене, которая очень сильно болела. И маме", - эмоционально высказался тогда Игорь.

Кстати, в Сети размышляли над тем, как Юлия не побоялась отпустить мужа одного на такое реалити. Но пример Натана, закрутившего роман с блогером Лерчек, - другим наука. Нужно все-таки контролировать свое либидо, особенно если ты находишься под круглосуточным прицелом камер.

Программа показала, что Игорь Чехов в отличие от некоторых вел себя очень достойно и не собирался ни за кем бегать.

Кстати, сама Юлия считает, что если кто-то из партнеров находится на съемках или где-то в командировке, не стоит прокручивать в голове наихудший сценарий и трепать второй половине нервы. Возможно, в этом и заключается один из секретов их счастливого брака.

Как развивался роман Игоря Чехова и Юлии Топольницкой

Юлия Топольницкая и Игорь Чехов познакомились во время вступительных испытаний в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. На тот момент Игорь уже был известен как участник КВН и комического дуэта с Михаилом Кукотой, однако Юлия не была знакома с его творческой деятельностью.

"Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она все время поступления ходила на каблуках", — вспоминал Чехов.

Судьба распорядилась так, что они оказались на одном курсе. Их роман развивался постепенно: сначала Игорь ухаживал за Юлией, затем она сама начала проявлять инициативу в отношениях. Некоторое время пара скрывала свою связь от сокурсников, хотя большинство уже догадывались об их чувствах.