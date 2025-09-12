Секреты счастья Игоря Чехова и Юлии Топольницкой: "Слова, которые как машину тебя заводят"

12 сентября 38 лет отмечает актер и комик Игорь Чехов. В конце прошлого года он стал победителем реалити-шоу "Звезды в джунглях", выиграв 7 миллионов 520 000 рублей. Свой триумф Игорь посвятил любимой жене Юлии Топольницкой – звезде клипа "Экспонат" Сергея Шнурова. Той самой, что собиралась "на выставку Ван Гога на лабутенах и в восхитительных штанах".
"Жена, я сделал это для тебя! Я обещал! Спасибо большое жене, которая очень сильно болела. И маме", - эмоционально высказался тогда Игорь.
Кстати, в Сети размышляли над тем, как Юлия не побоялась отпустить мужа одного на такое реалити. Но пример Натана, закрутившего роман с блогером Лерчек, - другим наука. Нужно все-таки контролировать свое либидо, особенно если ты находишься под круглосуточным прицелом камер.
Программа показала, что Игорь Чехов в отличие от некоторых вел себя очень достойно и не собирался ни за кем бегать.
Кстати, сама Юлия считает, что если кто-то из партнеров находится на съемках или где-то в командировке, не стоит прокручивать в голове наихудший сценарий и трепать второй половине нервы. Возможно, в этом и заключается один из секретов их счастливого брака.
Как развивался роман Игоря Чехова и Юлии Топольницкой
Юлия Топольницкая и Игорь Чехов познакомились во время вступительных испытаний в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. На тот момент Игорь уже был известен как участник КВН и комического дуэта с Михаилом Кукотой, однако Юлия не была знакома с его творческой деятельностью.
"Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она все время поступления ходила на каблуках", — вспоминал Чехов.
Судьба распорядилась так, что они оказались на одном курсе. Их роман развивался постепенно: сначала Игорь ухаживал за Юлией, затем она сама начала проявлять инициативу в отношениях. Некоторое время пара скрывала свою связь от сокурсников, хотя большинство уже догадывались об их чувствах.
Игорь Чехов и Юлия Топольницкая. Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"
Период ухаживаний продлился шесть лет. Позже Игорь объяснял в интервью, что был готов к браку раньше, но считал необходимым сначала решить квартирный вопрос. Иначе он мог бы все испортить…
Как только у Чехова появилась собственная квартира, отношения перешли на новый уровень.
И 30 декабря 2015 года Игорь сделал Юлии предложение руки и сердца. В питерской хинкальне! Там же, где когда-то прошло первое свидание пары.
Примечательно, что за две недели до этого события Топольницкая поймала свадебный букет на одной из церемоний. Хотя актриса и раньше не раз ловила этот свадебный атрибут, сулящий скорое замужество, именно в тот раз этот символ принес ей удачу.
Свадьба Чехова и его спутницы
Свадьба Юлии Топольницкой и Игоря Чехова состоялась 6 июля 2016 года в Дворце бракосочетаний №1 Санкт-Петербурга. Сам же праздник в морском стиле прошел в банкетном зале дизайнерского отеля.
Интересно, что среди гостей присутствовала и актриса Светлана Ходченкова, коллега невесты по сериалу "Вы все меня бесите". Актриса снимала на видео момент, когда Юлия бросала свадебный букет, однако самой поймать цветочную композицию ей не удалось.
Секреты семейного счастья Чехова и Топольницкой
Как признавались сами влюбленные, в первые годы брака им удалось обойтись и без притирок характеров. Причина проста. Первое время супруги очень редко виделись из-за плотного творческого графика. Избежать ссор по пустякам помогло и чувство юмора обоих.
Вопрос главенства в семье между супругами также не стоял. Юлия отметила, что муж не претендует на лидерскую роль. Семейный бюджет они ведут совместно. Юлия Топольницкая признается, что не собирается переделывать мужа под себя, а принимает его таким, каким он есть.
В свободное время супруги любят путешествовать, ходить в театр и кино. Детей у них пока нет.
Игорь Чехов и Юлия Топольницкая. Фото: соцсети Юлии Топольницкой
Кстати, в интервью шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" Игорь признался, что жена подготовила для него письмо, на случай, если во время съемок "Звезд в джунглях" ему станет совсем невмоготу.
"И оно у меня в прикроватной тумбочке лежало до последнего просто. Я понимаю, что я еще держусь.
Я каждый день открывал ее, смотрю — письмо, не время еще. И в конце открыл его, и там были такие напутственные слова, которые как машину тебя заводят", — признался Игорь Чехов.
Такие сюрпризы, конечно, тоже – один из секретов счастливого брака.