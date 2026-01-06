Самые яркие гадания в ночь перед Рождеством: по зеркалам, воску, по снам и стаканам

Ночь накануне Рождества, которая по православному календарю приходится на 6-7 января, с древности окутана мистическим ореолом и считается временем чудес.

Согласно народным представлениям, в этот период стираются границы между мирами. И на землю проникают потусторонние силы, что создавало идеальные условия для различных обрядов, включая знаменитые девичьи гадания.

С древних времен ночь перед Рождеством считалась наилучшим периодом для гаданий. Поскольку предсказания, сделанные в это время, почти неизменно сбывались.

В старину для ворожбы использовали самые разные предметы: свечи, тени от них, башмаки и многое другое. Интерес к этим магическим ритуалам не угас и в наши дни.

Особенный азарт гадания вызывали у молодых девушек, мечтавших узнать имя и подробности о своем будущем муже.

Православная церковь негативно относится ко всем проявлениям ворожбы и колдовства, осуждая любые попытки заглянуть в будущее. Особенно в святой праздник Рождества. Тем не менее, традиция гадать в Сочельник жива до сих пор.

Гадания на суженого по зеркалам

Наибольшей популярностью традиционно пользуются ритуалы на исполнение желания, на образ будущего супруга или на грядущие события.

Чтобы увидеть лицо избранника, девушка в полночь усаживалась в темной комнате между двумя зеркалами, зажигала свечи и пристально всматривалась в отражающую гладь, надеясь разглядеть черты суженого.

Другой способ с зеркалом проводили на перекрестке: встав спиной к луне и глядя в зеркальце, нужно было произнести: "Суженый-ряженый, покажись мне в зеркале". Считалось, что через некоторое время в отражении можно было увидеть фигуру будущего жениха.

И на воске

Одним из древнейших рождественских обрядов является гадание на воске. Для этого в прозрачный стакан или глубокую миску наливали воду, на дно клали обручальное кольцо (лучше всего собственное, без камня).

Над пламенем свечи растапливали воск в ложке со словами: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого". Затем растопленный воск резко выливали в центр кольца и по форме застывшей фигуры пытались" определить свое будущее.