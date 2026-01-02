Самые яркие факты о лошадях: видят мир в цвете, боятся пчел, заботятся о своем здоровье

2026 год пройдет под покровительством ретивого коня. "Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по своему - лошадь", - писал в своем знаменитом стихотворении Владимир Маяковский. Поэт сравнивал человека с этим свободолюбивым животным.
Но что мы действительно знаем о символе года? Представляем вам самые яркие факты о лошадях.
Лошади воспринимают звуки, недоступные человеческому уху
Лошади от природы обладают исключительной способностью ориентироваться на местности. Их внутренний "компас" безошибочно работает в любую погоду, будь то рассвет или глубокая ночь.
Это возможно благодаря невероятно развитым чувствам. Например, слух у лошадей очень чуткий: они воспринимают звуки, недоступные человеческому уху. Сама форма их ушей не только улавливает, но и естественным образом усиливает звуковые волны.
Фото: Александра Погиба/ Global Look Press
Видят мир в цвете
А вот что касается зрения, то лошади видят мир в цвете (но плохо различают красный и синий), а не в черно-белой гамме.
Их главным компенсаторным чувством является превосходное обоняние, подобное собачьему. Старые особи с ослабленным зрением ориентируются именно по запаху, по которому узнают свое седло и сбрую и определяют пригодность травы в пищу даже на удалении.
Могут заботиться о своем здоровье
Лошади умеют самостоятельно заботиться о своем здоровье. К примеру, после серьезной нагрузки они с удовольствием несколько минут валяются на земле. Это действует как естественный массаж, улучшающий кровообращение и помогающий мышцам восстановиться.
Кроме того, благодаря почти круговому обзору (порядка 360 градусов), эти животные могут одновременно видеть и то, что происходит впереди, и то, что творится сзади.
Фото: Александра Погиба/ Global Look Press
Сколько живут лошади
Продолжительность жизни лошадей в среднем достигает 25 лет, хотя известен случай, когда особь дожила до 62 лет. При этом они крайне уязвимы к укусам пчел: для взрослой лошади смертельной угрозой может стать уже несколько десятков таких укусов.
Период вынашивания плода у лошадей составляет в среднем 340 дней. Обычно рождается один жеребенок, двойня является редким явлением.
Уже спустя несколько минут после появления на свет новорожденные способны вставать на ноги и двигаться. Крупнейшая в мире популяция лошадей сосредоточена в Китае.
А что вы раньше знали о символе года? Делитесь в комментариях!