Самые яркие факты о лошадях: видят мир в цвете, боятся пчел, заботятся о своем здоровье

2026 год пройдет под покровительством ретивого коня. "Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по своему - лошадь", - писал в своем знаменитом стихотворении Владимир Маяковский. Поэт сравнивал человека с этим свободолюбивым животным.

Но что мы действительно знаем о символе года? Представляем вам самые яркие факты о лошадях.

Лошади воспринимают звуки, недоступные человеческому уху

Лошади от природы обладают исключительной способностью ориентироваться на местности. Их внутренний "компас" безошибочно работает в любую погоду, будь то рассвет или глубокая ночь.

Это возможно благодаря невероятно развитым чувствам. Например, слух у лошадей очень чуткий: они воспринимают звуки, недоступные человеческому уху. Сама форма их ушей не только улавливает, но и естественным образом усиливает звуковые волны.