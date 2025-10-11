Самые модные шапки осени: Брухунова в «таблетке», а Кока в «колокольчике»

В октябре на улицу без шапки выход запрещен. Журнал "Телепрограмма" с помощью звезд рассказывает о модных головных уборах сезона.
Татьяна Брухунова представляет модную «таблетку» сезона. Так называется головной убор круглой выпуклой формы, как у жены и директора народного артиста Евгения Петросяна. Помимо привычных вариантов из фетра или шерсти, теперь носят таблетки из кожи, бархата, денима. Второй образ Татьяны тоже актуальный - с плотным шелковым платком. Завязываем тонкие или шерстяные, кашемировые платки косынкой или банданой.
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Также актуален ретровариант под названием «платок со свободным затылком»: завязываем узел сзади под волосами, немного вытягиваем края у лица, так получается мягкий овал. Хотя плотный «бабушкин» вариант тоже в моде. На ультрамодный образ сезона не решилась (пока) даже Таня - платок носят поверх кепки.
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока носит шляпу клош, это от французского слова cloche - "колокольчик". Округлая верхняя часть шапки или без полей (классический вариант), или с узкими опущенными полями. Певица выбрала винтажный вариант, а более современный - с подвернутыми полями или небольшим козырьком.
Фото: личная страница Юлии Ковальчук в социальной сети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков следуют главному правилу здоровой осени: держи голову в тепле. Глава семейства перешел на демисезонный вариант кепки. Юлия носит шапку бини - лаконичный крой, комфортная посадка. Осенью хороши модели из искусственного материала в рубчик, на зиму - варианты из шерсти.
Фото: личная страница Марии Погребняк в социальной сети
Алана Мамаева и Мария Погребняк не боятся отморозить уши, а мы повторяем за блогерами, пока на улице плюсовая температура. Два хита сезона - берет и кепка. Носят эти головные уборы из кожи, денима, шерсти.
Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
Стефания Маликова модничает в облегченной версии капора - это для передвижений на автомобиле. А для прогулок модно выбирать классический капор, когда покрыта голова и закрыта шея. В XIX веке этот головной убор дразнили шапкой-ложкой, а теперь носят на подиумах. Для дам с овальной формой лица рекомендуем плотно прилегающий капор, а для круглых и квадратных лиц - свободные варианты, чтобы не сделать лицо визуально еще шире. У дизайнера, дочери известного музыканта, таких капоров - целая коллекция.