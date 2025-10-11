Самые модные шапки осени: Брухунова в «таблетке», а Кока в «колокольчике»

Стефания Маликова модничает в облегченной версии капора - это для передвижений на автомобиле. А для прогулок модно выбирать классический капор, когда покрыта голова и закрыта шея. В XIX веке этот головной убор дразнили шапкой-ложкой, а теперь носят на подиумах. Для дам с овальной формой лица рекомендуем плотно прилегающий капор, а для круглых и квадратных лиц - свободные варианты, чтобы не сделать лицо визуально еще шире. У дизайнера, дочери известного музыканта, таких капоров - целая коллекция.