Самые громкие разводы 2025 года: Дмитрий и Полина Дибровы, Михаил Галустян и Виктория, Никита Пресняков и Алена Краснова

К сожалению, 2025 год разрушил многие семьи. Даже те, которые казались нерушимым союзом.

Teleprogramma.org рассказывает о самых ярких звездных парах, у которых не получилось быть счастливыми вместе. Возможно, они будут счастливы по отдельности…

Полина и Дмитрий Дибровы

Наверное, это самый громкий развод года, который обсуждался на протяжении нескольких месяцев. Как интересный сериал со множеством сюжетных поворотов.

В 2025 году в браке Дмитрия и Полины Дибровых, длившемся 16 лет, была поставлена точка. Еще летом этого года подписчики уловили тревожные сигналы: супруги не носили обручальные кольца и не выкладывали совместные фотографии в соцсетях. Затем слухи о кризисе подтвердились в прессе.

Оказалось, что решение о разрыве приняла сама Полина (В девичестве Наградова), сменив отца своих троих детей на другого многодетного отца — сооснователя фирмы NL International Романа Товстика. Контора занималась БАДами.

Пикантность драме добавляет тот факт, что покинутая супруга Романа, Елена Товстик, была членом "рублевского" клуба Дибровой.

Елена рассказала, что заподозрила мужа в неверности после его совместной поездки с сыном на Алтай. Изначальная радость жены от того, что вечно занятой работой Роман нашел время для старшего ребенка, быстро угасла. Мальчик рассказал матери, что большую часть отпуска отец провел не с ним, а с Полиной Дибровой. В то время она также приехала в горы.

Вскоре для Елены стало очевидно, что браку пришел конец. И вероятно, развод будет громким. Основатель NL покинул семейный дом, забрав с собой рояль, кофемашину и двух детей. 21 июля Роман Товстик подал в суд иск с требованием передать ему опеку над всеми детьми.

По мнению Елены, такая поспешность в расторжении брака со стороны супруга была вызвана давлением Полины, которая проявила настойчивость. Жена Романа утверждала, что Роман, планируя развод, настоял на ее отъезде за границу, чтобы впоследствии представить ее суду нерадивой матерью.