Самые громкие разводы 2025 года: Дмитрий и Полина Дибровы, Михаил Галустян и Виктория, Никита Пресняков и Алена Краснова

К сожалению, 2025 год разрушил многие семьи. Даже те, которые казались нерушимым союзом.
Teleprogramma.org рассказывает о самых ярких звездных парах, у которых не получилось быть счастливыми вместе. Возможно, они будут счастливы по отдельности…
Полина и Дмитрий Дибровы
Наверное, это самый громкий развод года, который обсуждался на протяжении нескольких месяцев. Как интересный сериал со множеством сюжетных поворотов.
В 2025 году в браке Дмитрия и Полины Дибровых, длившемся 16 лет, была поставлена точка. Еще летом этого года подписчики уловили тревожные сигналы: супруги не носили обручальные кольца и не выкладывали совместные фотографии в соцсетях. Затем слухи о кризисе подтвердились в прессе.
Оказалось, что решение о разрыве приняла сама Полина (В девичестве Наградова), сменив отца своих троих детей на другого многодетного отца — сооснователя фирмы NL International Романа Товстика. Контора занималась БАДами.
Пикантность драме добавляет тот факт, что покинутая супруга Романа, Елена Товстик, была членом "рублевского" клуба Дибровой.
Елена рассказала, что заподозрила мужа в неверности после его совместной поездки с сыном на Алтай. Изначальная радость жены от того, что вечно занятой работой Роман нашел время для старшего ребенка, быстро угасла. Мальчик рассказал матери, что большую часть отпуска отец провел не с ним, а с Полиной Дибровой. В то время она также приехала в горы.
Вскоре для Елены стало очевидно, что браку пришел конец. И вероятно, развод будет громким. Основатель NL покинул семейный дом, забрав с собой рояль, кофемашину и двух детей. 21 июля Роман Товстик подал в суд иск с требованием передать ему опеку над всеми детьми.
По мнению Елены, такая поспешность в расторжении брака со стороны супруга была вызвана давлением Полины, которая проявила настойчивость. Жена Романа утверждала, что Роман, планируя развод, настоял на ее отъезде за границу, чтобы впоследствии представить ее суду нерадивой матерью.
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Также Елена заявляла, что под предлогом бизнес-необходимости, он убедил ее подписать брачный договор, который поставил женщину в финансово уязвимое положение. Кроме того, Товстик признавалась, что за годы брака не скопила собственных средств. И теперь бывший супруг с его новой избранницей пытаются лишить ее источников дохода.
Полина Диброва отреагировала на обвинения. В соцсетях она пояснила, что давно не является подругой Елены Товстик. И последние десять лет их общение ограничивалось лишь обсуждением детей. По словам Полины, она прекратила контакты с кумой в 2017 году и с тех пор поддерживала связь только с крестником.
Что касается обвинений в измене, Диброва отрицала, что завела роман за спиной мужа. Она уверяла общественность, что честно призналась во всем Дмитрию, как только у нее возникли чувства к Роману.
Интересы Дмитрия Диброва в бракоразводном процессе представлял адвокат Александр Добровинский. Он сразу же отметил, что между супругами нет разногласий ни по поводу имущества, ни по поводу детей. И телеведущий не против официально оформить развод.
Полина, судя по всему, была приятно удивлена реакцией экс-супруга.
"Я с огромной благодарностью отношусь к Дмитрию. Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании", — написала она в своих соцсетях.
25 сентября 2025 Полина и Дмитрия Дибров развелись официально. При этом Александр Добровинский передал журналистам послание от Дмитрия. В нем ведущий отметил, что печать о разводе ставится только в паспорт, но ее не существует ни в сердце, ни в душе. И двери его дома всегда открыты для Полины.
Михаил Галустян и Виктория Романец
30 апреля 2025 года в прессе появились новости о разводе юмориста и ведущего Михаила Галустяна и его жены Виктории Романец после 18 лет брака. Правда, впоследствии выяснилось, что супруги развелись еще четыре месяца назад, но скрывали этот факт об общественности.
О разводе супруги сообщили в соцсетях, выложив там шаблонное объяснение причин своего разрыва. Такие тексты обычно снабжают большинство заявлений звезд о прекращении их отношений.
"Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами.
Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами, - написал на днях 45-летний юморист в своем блоге. - Развод - это не конец, а новый этап жизни. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас и уважает наше решение".
Михаил Галустян с женой Викторией. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Разлучницей называли визажистку Михаила Галустяна по имени Милена, которая постоянно находилась рядом с ним на съемках реалити-шоу. Ситуацию накалило заявление самой Милены о беременности. При этом девушка скрыла имя отца ребенка.
Столкнувшись с потоком гнева в свой адрес, Милена категорически отвергла слухи о том, что отцом является Галустян, и попросила хейтеров отписаться от ее страницы.
По версии продюсера Сергея Дворцова, которую он озвучил в комментариях "Комсомольской правде", причиной развода могла стать усталость супруги от любвеобильности Галустяна. Последнее время Михаил изрядно похудел и стал засматриваться на других девушек. Конечно, это всего лишь версия, но и она имеет право на существование.
Никита Пресняков и Алена Краснова
После восьми лет совместной жизни Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, решил развестись со своей женой Аленой Красновой. Как предполагало издание Life.ru, да и многие другие СМИ, корень проблемы мог крыться в финансовых трудностях.
34-летний музыкант официально сообщил о расставании с 28-летней супругой 20 августа. Слухи о кризисе в их отношениях циркулировали с осени 2024 года, а тогда они нашли подтверждение.
Поклонники пары выражали сожаление в соцсетях. Хотя и некоторые отмечали, что такой исход был предсказуем. Сам Пресняков довольно резко отреагировал на такое мнение подписчиков. Так, он попросил публику не строить никаких догадок, поскольку ей неизвестны детали их жизни за последнее десятилетие.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press
Вскоре он разместил в сети фотографию с подписью: "Новая глава в моей жизни – только вперед".
По мнению близких к паре людей, разлад мог быть спровоцирован денежными проблемами знаменитого наследника. После масштабной свадьбы молодожены жили в элитной московской квартире, подаренной Никите его бабушкой, Аллой Пугачевой.
В России он был востребован в театре, на телевидении, писал саундтреки, занимался бизнесом и выступал с рок-группой. Но в США пришлось начинать все с нуля… Однако дела у Никиты Преснякова шли не так успешно, как на Родине.
В 2023 году против пары были возбуждены судебные иски: их компания "Нико спорт" оказалась в долгах перед налоговой службой, а также имела неоплаченные штрафы. Кроме того, на них подал в суд бизнес-партнер.
Ситуацию усугубил пожар, который охватил Лос-Анджелес в 2025 году. В нем звездная пара потеряла свой дом, из-за чего супругам пришлось скитаться по друзьям и съемным квартирам.
Признаки охлаждения в отношениях появились еще в 2024 году, когда Алена стала приезжать в Москву одна. Тогда Никита опровергал слухи о разрыве.
Однако в конце июня модель окончательно вернулась в Россию, в то время как Пресняков остался за границей и отправился в отпуск в Испанию с отцом и его семьей.
Константин Ивлев и Валерия Куденкова
В октябре о своем расставании официально объявили шеф-повар и ведущий Константин Ивлев и его жена Валерия Куденкова. Прощальный пост с семейной фотографией опубликовала Валерия. А потом разрыв подтвердил и сам Константин.
По словам Валерии, пара сохранила добрые и уважительные отношения. И она не намерена комментировать детали расставания.
Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Фото: Global Look Press
Новость оказалась неожиданной, учитывая, что совсем недавно — прошлой весной — супруги с энтузиазмом делились ходом строительства своего загородного дома. Также Константину удалось создать теплую атмосферу между детьми от разных браков: его 11-летняя дочь Маруся и младшая Ника, рожденная в браке с Валерией, тепло общались и хорошо проводили время вместе.
Причиной разрыва, по слухам, могло стать новое увлечение Ивлева. Некоторые отмечают ироничную схожесть ситуации: к самой Валерии Константин ушел от своей первой супруги, с которой прожил в браке 23 года и воспитал двоих детей. Подписчики опять завели свою шарманку про бумеранг, который, как известно никто не отменял.
Андрей Мерзликин и Анна Осокина
Пожалуй, самым неожиданным разводом года стал разрыв актера Андрея Мерзликина и его жены, психолога Анны Осокиной. Ведь эта известная семья являлась примером для подражания для многих людей. Мерзликин считался человеком воцерковленным, который чтит семейные ценности. Но, как видно, ничто человеческое ему не чуждо.
Летом стало известно, что Андрей Мерзликин официально развелся с женой Анной. Информация подтвердилась после появления соответствующего решения в судебной картотеке.
Вероятно, пара рассталась мирно, так как бракоразводный процесс прошел быстро, что обычно указывает на отсутствие взаимных претензий. Детали раздела имущества не разглашались. Также неизвестно, с кем остались четверо детей, рожденных за 19 лет брака. Скорее всего, родители будут принимать участие в их судьбе на равных условиях.
Андрей Мерзликин с женой Анной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Интересно, что на публике супруги долгие годы создавали образ идеальной семьи. Мерзликин, получивший в 2018 году звание заслуженного артиста России, и его жена в интервью часто говорили о дружбе и взаимопонимании в их отношениях.
Однако иногда появлялись и тревожные сигналы. Так, в 2021 году СМИ заметили заявление на расторжение брака, где фигурировали фамилия Мерзликиных. Но тогда актер опроверг эти сведения, отметив, что это какая-то ошибка или же их однофамильцы. Общественность приняла его слова на веру.
О новых проблемах в браке в 2025 году стало известно из-за того, что супруги перестали вместе появляться на мероприятиях и не отметили годовщину свадьбы. Никто из них не комментировал ситуацию напрямую. Хотя Анна в соцсетях опровергла слухи об измене мужа, назвав его честным и порядочным человеком.
Скорее всего, подробности этого громкого развода станут известны, только если сами Мерзликины когда-нибудь решат раскрыть их.
