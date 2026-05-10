Самойлова платит водителю детей 300 тысяч в месяц, а Седокова няне – 250 тысяч

Звезды не представляют своей жизни без прислуги. Специально обученные люди помогают им готовить, убираться, ездить за покупками, воспитывать и охранять детей. Сколько стоят самые востребованные VIP-услуги в домах знаменитостей?

От 300 тыс. руб. в месяц - водитель-охранник

После развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана прислуги в их семье стало еще больше, так как теперь четверо детей пары то в доме мамы, то в доме папы. Джиган с 6-летним сыном Давидом в апреле посещал концерты коллег, фестивали, спортивные мероприятия - за отцом с сыном неотступно следовал телохранитель. У каждой из трех дочерей пары есть свой водитель-охранник. Он возит их в школу, на кружки, на встречи с одноклассниками, неотступно следует рядом на всех публичных выходах - от покупок в магазине до похода в кино с подругами. У Оксаны Самойловой также теперь появился охранник.

Оклад личного охранника-водителя стартует от 300 тыс. руб. в месяц, рабочий день ненормированный. Такой персонал очень востребован у обеспеченных людей. В агентстве по найму персонала в богатые дома на Рублевке и Новой Риге нам рассказали, что часто к охраннику-водителю предъявляют такие требования: умение выполнять функции личной охраны, дисциплинированность, опыт безаварийного вождения авто, отличная физическая подготовка, регистрация в Москве или области.

От 250 тыс. руб. в месяц - няня с проживанием

После развода с Дмитрием Дибровым его жена Полина переехала в дом к жениху-миллионеру Роману Товстику вместе с няней, которая присматривает за сыновьями, пока мама в разъездах и на работе, - контролирует расписание, провожает и встречает из школы. Полина Диброва часто в путешествиях - со своим женским клубом за месяц может посетить сразу несколько туристических мест.

Найти хорошую няню звездам сложнее, чем другой персонал. Знаменитые мамы нередко жалуются, что многие не проходят испытательный срок, не находят общий язык с детьми или их именитыми родителями. Звездные мамы часто пользуются услугами нянь, так как график ненормированный - концерты, спектакли вечерами, плюс съемки, гастроли и т. п. Что делает такая помощница? К одной няне в очень обеспеченных семьях «прикреплен» один ребенок, реже два. В список обязанностей часто включен полный уход за ребенком и его пространством, гардеробом, «готовка» только для подопечного, прогулки, развивающие занятия, контроль за расписанием. У нянь с высшим образованием и рекомендациями доходы выше.

Зарплата для нянь с проживанием и рекомендациями - от 250 тыс. руб. в месяц при пятидневной рабочей неделе, выходные часто копят, чтобы сразу взять, например, неделю, когда мама дома. Дополнительные преимущества - своя комната и проживание в богатом загородном доме, приличное питание, поездки на курорты, так как звезды нередко берут нянь с собой.