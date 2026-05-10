Самойлова платит водителю детей 300 тысяч в месяц, а Седокова няне – 250 тысяч

Звезды не представляют своей жизни без прислуги. Специально обученные люди помогают им готовить, убираться, ездить за покупками, воспитывать и охранять детей. Сколько стоят самые востребованные VIP-услуги в домах знаменитостей?
От 300 тыс. руб. в месяц - водитель-охранник
После развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана прислуги в их семье стало еще больше, так как теперь четверо детей пары то в доме мамы, то в доме папы. Джиган с 6-летним сыном Давидом в апреле посещал концерты коллег, фестивали, спортивные мероприятия - за отцом с сыном неотступно следовал телохранитель. У каждой из трех дочерей пары есть свой водитель-охранник. Он возит их в школу, на кружки, на встречи с одноклассниками, неотступно следует рядом на всех публичных выходах - от покупок в магазине до похода в кино с подругами. У Оксаны Самойловой также теперь появился охранник.
Оклад личного охранника-водителя стартует от 300 тыс. руб. в месяц, рабочий день ненормированный. Такой персонал очень востребован у обеспеченных людей. В агентстве по найму персонала в богатые дома на Рублевке и Новой Риге нам рассказали, что часто к охраннику-водителю предъявляют такие требования: умение выполнять функции личной охраны, дисциплинированность, опыт безаварийного вождения авто, отличная физическая подготовка, регистрация в Москве или области.
От 250 тыс. руб. в месяц - няня с проживанием
После развода с Дмитрием Дибровым его жена Полина переехала в дом к жениху-миллионеру Роману Товстику вместе с няней, которая присматривает за сыновьями, пока мама в разъездах и на работе, - контролирует расписание, провожает и встречает из школы. Полина Диброва часто в путешествиях - со своим женским клубом за месяц может посетить сразу несколько туристических мест.
Найти хорошую няню звездам сложнее, чем другой персонал. Знаменитые мамы нередко жалуются, что многие не проходят испытательный срок, не находят общий язык с детьми или их именитыми родителями. Звездные мамы часто пользуются услугами нянь, так как график ненормированный - концерты, спектакли вечерами, плюс съемки, гастроли и т. п. Что делает такая помощница? К одной няне в очень обеспеченных семьях «прикреплен» один ребенок, реже два. В список обязанностей часто включен полный уход за ребенком и его пространством, гардеробом, «готовка» только для подопечного, прогулки, развивающие занятия, контроль за расписанием. У нянь с высшим образованием и рекомендациями доходы выше.
Зарплата для нянь с проживанием и рекомендациями - от 250 тыс. руб. в месяц при пятидневной рабочей неделе, выходные часто копят, чтобы сразу взять, например, неделю, когда мама дома. Дополнительные преимущества - своя комната и проживание в богатом загородном доме, приличное питание, поездки на курорты, так как звезды нередко берут нянь с собой.
Жалобы у звезд на нянь разные. Например, певица Анна Седокова делилась своими проблемами с няней сына Гектора. «Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели, которой мы заплатили вперед за месяц ожидания, плюс подали и заплатили за все визы, во время получения документов сказала, что хочет зарабатывать на моих детях в три раза больше...» - так жаловалась на частые смены нянь Седокова.
У актрисы Анны Хилькевич три дочери, у каждой - свои няни. Младшей Оливии годик, и ей няню Хилькевич искала долго. Сейчас в семье живет и работает отличная помощница маме с Оливией. Актриса делится опытом подбора няни: «Человек пятьдесят точно прошло. Я пробовала их всех. Могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда… Няня должна быть опрятная, умная, с образованием, например, педагогическим. Чтобы она психологией увлекалась, умела готовить - только детский стол… Человек, который находится 24 часа в моем доме, должен быть идеальным, потому что это уже член моей семьи».
Няню передают «по наследству» - из семьи в семью по рекомендациям - либо подбирает агентство, если испытательный срок не пройден, тогда бесплатная замена кандидатуры неограниченное число раз, пока не подойдет. За первую кандидатуру семья - заказчик услуги платит агентству комиссию - зарплату персонала за один месяц.
От 200 тыс. руб. в месяц - зарплата семейной паре помощников по хозяйству
Самый востребованный персонал в больших загородных домах - это семейные пары помощников по хозяйству, которые чаще всего и живут на той же территории - в отдельном доме или крыле особнячка. Телеведущий Дмитрий Дибров после развода остался в своем загородном доме как раз с семейной парой прислуги. Дибров ранее (еще при жене) увольнял предыдущих сотрудников: «Мы всегда брали супружескую пару. До этого был безупречный мужчина - руки у него растут откуда надо. Но его жена готовила не очень хорошо. Расстались из-за другого - к нам пришли гости, за отдельные деньги попросили помочь с гостями, накрыть на стол, убрать.
А помощница сказала, что ее рабочий день окончен, поэтому жена вынуждена была отрываться от гостей и заниматься посудой, кухней». Замену в дом Диброва всегда делает агентство по подбору домашнего персонала на Рублевке и Новой Риге. Дибров относится к домашнему персоналу с уважением, зарплатой не обижает - например, когда помощник сделал чертеж и обновил инженерные коммуникации, Дмитрий Александрович заплатил ему денежную премию.
Агентство всегда предупреждает, что в паре очень часто один прекрасный сотрудник, а второй - чуть хуже справляется с обязанностями. Средняя зарплата для двоих (с проживанием, при пятидневной рабочей неделе) - от 200 тыс. руб.
Основные обязанности помощницы по хозяйству: уборка, поддержание чистоты в доме, приготовление пищи (для членов семьи, если просят готовить на праздники, для гостей - по договоренности, за отдельную плату), уход за гардеробом, присмотр за домашними животными, закупка продуктов. Обязанности помощника по хозяйству: уход за прилегающей к дому территорией, выполнение мужской работы по дому, включая сантехнику, электрику, стрижка газонов, чистка бассейна, контроль инженерных коммуникаций, мелкий ремонт, охрана дома.