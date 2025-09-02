Романы и браки Елены Прокловой: бросила Миронова ради Адамовича, сделала аборт от Янковского, обвинила известного актера в домогательствах

2 сентября известной актрисе Елене Прокловой исполняется 72 года. В одном из своих интервью артистка признавалась, что однажды в свой день рождения сделала аборт. Тогда она встречалась с женатым актером Олегом Янковским. Янковский умолял любимую женщину не убивать их ребенка, но она оказалась непреклонна.

У Елены Игоревны очень бурная личная жизнь. Будучи человеком эмоциональным, она быстро влюблялась. И мужчины таяли… Как однажды сказала режиссер Алла Сурикова, в Елену Проклову невозможно было не влюбиться…

Мужья Елены Прокловой

Первый брак актрисы продлился четыре года. Ее избранником стал режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. После свадьбы Елена забеременела, но, к сожалению, беременность оказалась неудачной. Когда плоду было уже два месяца, бабушка актрисы настояла на аборте.

Спустя время Елена родила дочь Арину, но не смогла полностью посвятить себя семейной жизни. В тот период она активно снималась в кино. Однако муж-режиссер не особо радовался успехам жены… Он поставил супруге ультиматум: или он или искусство. Елена Игоревна выбрала искусство, забрала дочь и начала новую жизнь.

Второй супруг Елены Прокловой — врач Александр Дерябин. Однако актриса не сразу приняла ухаживания будущего супруга. Поначалу она была абсолютно к нему равнодушна. Но, как это обычно бывает, все решил случай.

Однажды у дочери Елены, Арины, открылась язва желудка. По совету друзей, актриса обратилась к Александру Дерябину. После того, как Александр помог любимой женщине, она посмотрела на него другими словами, а потом согласилась выйти замуж.

Несмотря на свое спасение, Арина невзлюбила мужчину. Активный сторонник ЗОЖ, он вместе с Еленой приучал падчерицу пить отвары трав, есть сырую гречку, соблюдать диету. А Арина хотела питаться стандартной домашней едой, мясом, колбасой и голубцами. На этой почве она поссорилась с мамой и не разговаривала с ней почти год.

Смерть двойняшек, родившихся в браке Елены и Александра, стала еще одной причиной разлада супругов. И в итоге привела к разводу спустя четыре года после свадьбы.

В третий раз Елена Проклова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тришина. В этом браке она потеряла сына, который скончался через неделю после рождения. Позднее Елена родила дочь Полину. Супруги прожили вместе 30 лет, но в 2015 году развелись, чем удивили близких.

Спустя полгода Андрей Тришин предложил Елене возобновить отношения, и она согласилась. Сейчас бывшие супруги живут вместе как друзья в одном доме.