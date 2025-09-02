Романы и браки Елены Прокловой: бросила Миронова ради Адамовича, сделала аборт от Янковского, обвинила известного актера в домогательствах

2 сентября известной актрисе Елене Прокловой исполняется 72 года. В одном из своих интервью артистка признавалась, что однажды в свой день рождения сделала аборт. Тогда она встречалась с женатым актером Олегом Янковским. Янковский умолял любимую женщину не убивать их ребенка, но она оказалась непреклонна.
У Елены Игоревны очень бурная личная жизнь. Будучи человеком эмоциональным, она быстро влюблялась. И мужчины таяли… Как однажды сказала режиссер Алла Сурикова, в Елену Проклову невозможно было не влюбиться…
Мужья Елены Прокловой
Первый брак актрисы продлился четыре года. Ее избранником стал режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. После свадьбы Елена забеременела, но, к сожалению, беременность оказалась неудачной. Когда плоду было уже два месяца, бабушка актрисы настояла на аборте.
Спустя время Елена родила дочь Арину, но не смогла полностью посвятить себя семейной жизни. В тот период она активно снималась в кино. Однако муж-режиссер не особо радовался успехам жены… Он поставил супруге ультиматум: или он или искусство. Елена Игоревна выбрала искусство, забрала дочь и начала новую жизнь.
Второй супруг Елены Прокловой — врач Александр Дерябин. Однако актриса не сразу приняла ухаживания будущего супруга. Поначалу она была абсолютно к нему равнодушна. Но, как это обычно бывает, все решил случай.
Однажды у дочери Елены, Арины, открылась язва желудка. По совету друзей, актриса обратилась к Александру Дерябину. После того, как Александр помог любимой женщине, она посмотрела на него другими словами, а потом согласилась выйти замуж.
Несмотря на свое спасение, Арина невзлюбила мужчину. Активный сторонник ЗОЖ, он вместе с Еленой приучал падчерицу пить отвары трав, есть сырую гречку, соблюдать диету. А Арина хотела питаться стандартной домашней едой, мясом, колбасой и голубцами. На этой почве она поссорилась с мамой и не разговаривала с ней почти год.
Смерть двойняшек, родившихся в браке Елены и Александра, стала еще одной причиной разлада супругов. И в итоге привела к разводу спустя четыре года после свадьбы.
В третий раз Елена Проклова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тришина. В этом браке она потеряла сына, который скончался через неделю после рождения. Позднее Елена родила дочь Полину. Супруги прожили вместе 30 лет, но в 2015 году развелись, чем удивили близких.
Спустя полгода Андрей Тришин предложил Елене возобновить отношения, и она согласилась. Сейчас бывшие супруги живут вместе как друзья в одном доме.
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
Роман Елены Прокловой с Андреем Мироновым
Помимо трех браков, Елена Проклова заводила романы с самыми яркими мужчинами отечественного кинематографа.
Совместная работа над лирической комедией "Будьте моим мужем" послужила катализатором для сближения Елены и Андрея Миронова. Они легко вжились в роли влюбленных. Проклова призналась, что обаятельный Миронов стал для нее чем-то большим, чем просто коллега по съемочной площадке. У них начались романтические отношения.
Елена была уверена, что ни одна женщина не отказалась бы от ухаживаний такого харизматичного красавца. Роман завершился, когда на съемочную площадку прибыла жена актера, Лариса Голубкина.
"Да, во время съемок был роман… Жена нагрянула. Она приехала на нашу съемочную площадку — красивая, улыбающаяся… Она, конечно, все поняла. Я думаю, и приехала поэтому… А Андрюшка — трус. Он был трус, он боялся, запереживал… Смешно!" — признавалась артистка.
Елена Проклова и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма "Будьте моим мужем" 1981 года
Потом, по ее собственным словам, она сама отвергла Андрея Миронова, поскольку ее привлек другой мужчина — художник-декоратор Александр Адамович. Его сын Филипп играл Илью — сына героини Прокловой в фильме "Будьте моим мужем".
В общем, актриса сказала Миронову: "Андрей, извини, это конец". Ради новых отношений Адамович оставил свою семью, жену и двух детей.
Их двухлетний роман завершился разрывом, после чего Адамович вернулся к своей семье. Вскоре стало известно о его смерти, которую близкие пары связывали с расставанием с Еленой. "Адамович умер от тоски по Лене", — говорили они.
Отношения Прокловой с Олегом Янковским
Во время съемок картины "Сентиментальный роман" у Елены Прокловой закрутился роман с Олегом Янковским. Возникало только одно препятствие: актер был женат на Людмиле Зориной и не планировал разводиться. Проклова, знакомая с Людмилой, также не желала разрушать семью Янковского. Поэтому когда узнала о беременности, решила пойти на аборт.
Елена Проклова и Олег Янковский. Фото: кадр из фильма "Сентиментальный роман" 1977 года
"Я сделала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть…" — признавалась артистка.
После этого, по словам Олега Янковского, она разорвала отношения.
Жена Михая Волонтира: "Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит"
У Елены Прокловой также случился роман со звездой фильма "Цыган" Михаем Волонтиром. Отношения начались на съемках картины "Будь счастлива, Юлия" в Кишиневе. Однако супруга актера Ефросинья Добындэ не дала им перерасти во что-то серьезное. Приехала на съемки ленты и устроила супругу большой скандал. Когда Елена уехала в Москву, роман сразу закончился.
"Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни", — возмущалась жена Михая Волонтира.
Елена Проклова: "Мой первый опыт был жестким и разрушающим"
Но самое громкое признание Елены Прокловой было еще впереди… В программе "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой в 2021 году она призналась, что в возрасте 15 лет стала жертвой сексуальных домогательств. В течение двух лет, по словам Прокловой, ей назойливо уделял внимание известный актер, личность которого она решила не раскрывать.
По ее мнению, называть его имя было бы некорректно по отношению к его родным, детям и поклонникам, тем более что его уже нет в живых. Вычислить обидчика не составляло труда. В 15-летнем возрасте Проклова снималась в фильме "Гори, гори, моя звезда" совместно с актером Олегом Табаковым. В тот период ему было 34 года.
Причем при жизни Олега Павловича Елена говорила о нем только в восторженных тонах. Она признавалась, что влюбилась в талант и фейерверк мужского обаяние актера, что он помогал ей стать актрисой, поступить в Школу-студию МХАТ.
И даже хотел жениться, когда Елене исполнится 18 лет, разведясь со своей женой Людмилой Крыловой. Но в дальнейшем отношений не сложилось. Однако актеры дружили.
Елена Проклова и Олег Табаков. Фото: кадр из фильма "Гори, гори, моя звезда" 1976 года
А когда Олега Табакова не стало, Елена Проклова в подробностях описала характер их отношений, и это было неприятно читать. В общем все сводилось к тому, что Табаков якобы ее домогался, чуть ли не увозил в лес, заставлял участвовать в разных непотребствах.
"Мой первый опыт был настолько жестким, разрушающим — это было извращение. Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью", — отмечала актриса.
Сейчас же Елена Проклова признается, что не ищет отношений. Играет в театре, занимается спортом, ухаживает за собой и выглядит великолепно. И не жалеет о том, что в ее жизни было много мужчин.