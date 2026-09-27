Рома Зверь выругался матом в «Лужниках», Егор Крид пригрозил уйти со сцены, а Арбенина высмеяла фанатку в белом платье

Зачастую от искренней любви к кумиру фанаты доходят до безумия, преследования и боготворения. Подобное никак не может радовать. А еще некоторые артисты бывают недовольными слушателем, который ведет себя неправильно на концерте: отвлекается на смартфон, не участвует в энергообмене или, наоборот, настырно лезет на сцену. Всякое бывает.

И «Телепрограмма» собрала несколько самых ярких примеров конфликтов звезд и их почитателей.

Рома Зверь против смартфонов

Вообще поклонники Ромы Зверя всегда старались его поддерживать. И когда пропал с радаров на несколько лет. И когда сотрудничал с будущими иноагентами, уже в десятые годы на либеральном канале разгонявшими антироссийскую повестку. И когда осудил СВО в соцсетях. И когда «одумался» и выступил перед русскими бойцами в ДНР. И когда устроил пьяный дебош в Самаре.

Фанаты все равно заполняли площадки, где выступали «Звери». Прекрасно понимая, что певец романтических баллад под электрогитару никакой не рокер (как считали организаторы музыкальных премий), а просто исполнитель мелодичных хитов - и его за это продолжают любить. Но стиль жизни звезды рок-н-ролла, очевидно, не дает Роману спокойно спать.

И в очередной раз характер он проявил на фестивале «Энергия спорта» в московских «Лужниках» в середине сентября 2026 года. Зверь выдал матерную тираду, где цензурные слова встречались поштучно.

Конечно, это попало на видео тех самых недостаточно, по мнению Ромы, преданных поклонников. И видео в Сети, разумеется, шокировало всех. Самые мягкие комментарии публики были связаны с тем, что артист зазвездился.

Чуть начался антикризис - сначала вбросили версию про то, что Зверь обращался к звукорежиссерам, а потом и про психологическую неустойчивость: мол, артист хандрит по-осеннему, впал в депрессию.

Капризы Егора Крида

Мощные волны хейта накрывали Егора Крида не раз: и за рекламу скама, и за нарциссизм, и за непристойные сцены во время концерта в «Лужниках», и много еще когда. Один из свежих поводов - концерт в Краснодаре весной текущего года, где певец продемонстрировал не только деспотические черты характера, но и допотопное отношение к правам тех, кто пришел на концерт.

Подобно театрам, запрещающим снимать действие на телефон (нет такого закона в России!), Крид начал кричать на фанатов, стремящихся запечатлеть выступление любимого артиста. Может, у них больше не будет возможности посетить его концерт, может, хотят почаще пересматривать этот момент, может, хотят разослать всем родственникам, чтобы порадовать, может быть что угодно - но Егор этого учитывать не стал. И выставил публике, заплатившей деньги ему за выступление, настоящий ультиматум. Чуть ли не со сцены собрался уходить.

- Это не шоу-представление, - заявил он, прервав концерт. - В противном случае еще раз обращаюсь ко всем, - я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солдауты [с теми, кто снимает]. У нас еще есть время для того, чтобы все изменить!

Как только Крида начали активно хейтить за подобное самодурство в соцсетях, он тут же поспешил заявить, что слова «вырваны из контекста».

- Люди выставляют меня таким образом, что будто я не люблю свою аудиторию, - попытался оправдаться артист. - Взял и обиделся на фанатов, остановил свое выступление, хотя было совсем по-другому.

Потроллили Крида даже коллеги: Ваня Дмитриенко, например, со сцены громко заявил, что снимать на его концерте можно. За это никто наказан не будет.

Диана Арбенина и гадкий лебедь

Бывшая солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина тоже любит обращаться к публике - и не всегда по радостным поводам. Например, недоумение у публики вызвали странные комментарии на концерте в феврале 2025 года, когда вокалистка прервала концерт на песне «Катастрофически» и начала глумиться над девушкой, надевшей, возможно, самое любимое платье - белое, пышное и напоминающее балетный костюм. Более того, преданная слушательница приготовила подарок и попыталась вручить его звезде.

- Господи, какой лебедь! - воскликнула Арбенина. Зал тут же взорвался гоготом. - Если вы у нас сегодня собираетесь танцевать на сцене, то я прошу прощения. У нас все как бы не... сегодня не получится, честно. Надо было заранее как-то договориться. Вы вообще всех нас сегодня затмили.

Все это время, пока Арбенина веселилась и подзуживала толпу, девушка преданно стояла возле сцены с подарком в руках.