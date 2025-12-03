Роковая любовь Нины Дорошиной к Олегу Ефремову: как вышла замуж за Даля, ревновала к Вертинской и совершила страшную ошибку

3 декабря исполняется 91 год со дня рождения знаменитой артистки Нины Дорошиной. Широкая публика знает ее по роли Надюхи в комедии "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Помните, как ее героиня говорила, описывая чувство любви: "Воздуху не хватает, надышаться не могу. А в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнула".
Подобные эмоции Нина Дорошина испытывала к Олегу Ефремову, которого любила всю жизнь…
Как познакомились Олег Ефремов и Нина Дорошина
Их знакомство состоялось в 1955 году на киноплощадке. Знаменитый театр "Современник" был основан в апреле 1956 года. В том же году у Олега Ефремова родилась внебрачная дочь Анастасия от актрисы Ирины Мазурук, с которой артист уже несколько лет состоял в отношениях.
Однако он не мог оформить брак, поскольку официально его супругой все еще оставалась Лилия Толмачева. Это не стало препятствием для того, чтобы Ефремов пригласил Лилию в свою труппу.
А в 1959 году он позвал в "Современник" и Нину Дорошину. Артистка выходила на сцену в постановках по пьесам Розова, Володина, Зорина, Рощина, Вампилова. Полностью погрузившись в театральные роли, Нина Дорошина даже не помышляла о кинокарьере. Но не могла не думать об Олеге Ефремове…
"Однажды 'добрые люди' донесли, что у папы роман с Дорошиной, — рассказывала в интервью дочь Олега Николаевича Анастасия Ефремова, долгие годы дружившая с Ниной Михайловной.
— Мама бежит в театр. Навстречу Нина: "Привет, Ирина!" Мама поморщилась: "Знаешь что... Ты бы со мной не здоровалась, а?" Нина как ни в чем не бывало соглашается: "Хорошо!" И по тому, как она это сказала, маме стало ясно, что Дорошина в полном порядке (в то время она была изумительно хороша!), а вот с ней самой что-то не так".
Отношения Дорошиной и Ефремова многим казались странными. Им ничего не стоило махнуть в Петербург на премьеру, чтобы потом часами спорить о театре. Их связь, полная встреч и расставаний, была глубокой и многогранной.
Однако, как признавала Анастасия Ефремова, для Олега Николаевича это был далеко не единственный роман. Он не пропускал практически ни одной красивой женщины…
Дорошина же, не будучи классической красавицей, компенсировала это стилем и обаянием. Ее фигура с осиной талией сводила поклонников с ума. Истинное же преображение публика увидела, когда благодаря Ефремову она вышла на сцену в образе Принцессы в спектакле "Современника" "Голый король" — элегантной и роковой.
Нина Дорошина и Олег Ефремов. Фото: кадр из фильма "Первый эшелон"
Как Нина Дорошина решилась на роковой шаг
Их отношения приносили обоим радость, но существовало одно но. Олег Ефремов не собирался жениться на Нине Дорошиной.
Однажды Олег Николаевич высказался на эту тему в кругу близких: "Разве из Нины выйдет жена? Она станет флиртовать с каждым!" Осознав, что любимый Олег так и не станет ее мужем, Нина даже решилась прервать беременность от него. Хотя родители уговаривали ее оставить ребенка и обещали поддержку. Наверное, этот шаг стал самой страшной ошибкой в жизни Нины Дорошиной. Впоследствии она так и не познала радости материнства.
Через какое-то время после этого рокового решения Нина Дорошина узнала, что актриса Алла Покровская ждет от Ефремова ребенка. Решив действовать по принципу "клин клином", Дорошина вышла замуж за Олега Даля, который был моложе ее на семь лет и давно был безнадежно влюблен в нее.
Нина Дорошина и Олег Даль
Однажды актер даже спас ее во время совместных съемок — как раз тогда, когда Ефремов обещал приехать, но не приехал. Отчаявшись, Нина ночью отправилась "купаться", и лишь вмешательство Даля предотвратило беду.
На следующее утро Нина Дорошина попросила у Олега Даля прощения, сказав, чтобы он забыл о случившемся. Олег, устав от бесконечных эмоциональных качелей, бросил съемки и улетел в Москву. Режиссер ленты был в ярости, и Дорошиной пришлось приложить все усилия, чтобы спасти картину.
Лишь когда Далю передали, что его разыскивает жена, он вернулся на съемочную площадку окрыленный. А Нине, по сути загнанной в угол собственным импульсивным решением, оставалось только смириться с этой ролью.
Олег Даль. Фото: кадр из фильма "В четверг и больше никогда"
На свадебное торжество Даля и Дорошиной в Москве собрался почти весь коллектив "Современника". Отсутствовали лишь Олег Ефремов и беременная Покровская.
Однако Ефремов, несмотря на отсутствие приглашения, все же появился на празднике. Его визит обернулся скандалом: после резких слов он увел Нину Дорошину с собой. Этот инцидент лишь подлил масла в огонь давнего любовного треугольника.
Вскоре брак Олега Даля и Нины Дорошиной распался, но Даль не винил в этом соперника. Наперекор Нине он женился на Татьяне Лавровой, однако этот союз продлился лишь несколько месяцев. Сама же Нина Дорошина до конца жизни сожалела о своей опрометчивой выходке.
Несмотря на такие бурные страсти, Нина Дорошина и Олег Ефремова годами продолжали работать вместе на одной сцене, скрывая истинные чувства. Но Нина так и не смогла смириться с продолжительным романом Ефремова с утонченной Анастасией Вертинской.
Олег Ефремов. Фото: Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"
Любовь длиною в жизнь
В пятьдесят лет, почти отчаявшись обрести свое личное счастье, Нина Михайловна связала жизнь с театральным осветителем. Этот брак принес ей долгожданный семейный покой и уют.
А всенародную любовь она снискала благодаря Надюхе — героине, которая смогла простить своего неверного супруга. Потому что любила его так сильно, что от этого перехватывало дыхание и сердце сжимало жгучей болью…
К сожалению, им не удалось попрощаться перед уходом Олега Ефремова из жизни. Хотя Олег Николаевич, чувствуя приближение финала, просил любимую женщину приехать к нему. Как позже вспоминала их дочь, перед уходом он признался, что по-настоящему любил Нину.
Вот такая это была любовь, от которой в груди прямо жгет, жгет…
