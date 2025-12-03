Роковая любовь Нины Дорошиной к Олегу Ефремову: как вышла замуж за Даля, ревновала к Вертинской и совершила страшную ошибку

3 декабря исполняется 91 год со дня рождения знаменитой артистки Нины Дорошиной. Широкая публика знает ее по роли Надюхи в комедии "Любовь и голуби" Владимира Меньшова. Помните, как ее героиня говорила, описывая чувство любви: "Воздуху не хватает, надышаться не могу. А в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнула".

Подобные эмоции Нина Дорошина испытывала к Олегу Ефремову, которого любила всю жизнь…

Как познакомились Олег Ефремов и Нина Дорошина

Их знакомство состоялось в 1955 году на киноплощадке. Знаменитый театр "Современник" был основан в апреле 1956 года. В том же году у Олега Ефремова родилась внебрачная дочь Анастасия от актрисы Ирины Мазурук, с которой артист уже несколько лет состоял в отношениях.

Однако он не мог оформить брак, поскольку официально его супругой все еще оставалась Лилия Толмачева. Это не стало препятствием для того, чтобы Ефремов пригласил Лилию в свою труппу.

А в 1959 году он позвал в "Современник" и Нину Дорошину. Артистка выходила на сцену в постановках по пьесам Розова, Володина, Зорина, Рощина, Вампилова. Полностью погрузившись в театральные роли, Нина Дорошина даже не помышляла о кинокарьере. Но не могла не думать об Олеге Ефремове…

"Однажды 'добрые люди' донесли, что у папы роман с Дорошиной, — рассказывала в интервью дочь Олега Николаевича Анастасия Ефремова, долгие годы дружившая с Ниной Михайловной. — Мама бежит в театр. Навстречу Нина: "Привет, Ирина!" Мама поморщилась: "Знаешь что... Ты бы со мной не здоровалась, а?" Нина как ни в чем не бывало соглашается: "Хорошо!" И по тому, как она это сказала, маме стало ясно, что Дорошина в полном порядке (в то время она была изумительно хороша!), а вот с ней самой что-то не так".

Отношения Дорошиной и Ефремова многим казались странными. Им ничего не стоило махнуть в Петербург на премьеру, чтобы потом часами спорить о театре. Их связь, полная встреч и расставаний, была глубокой и многогранной.

Однако, как признавала Анастасия Ефремова, для Олега Николаевича это был далеко не единственный роман. Он не пропускал практически ни одной красивой женщины…

Дорошина же, не будучи классической красавицей, компенсировала это стилем и обаянием. Ее фигура с осиной талией сводила поклонников с ума. Истинное же преображение публика увидела, когда благодаря Ефремову она вышла на сцену в образе Принцессы в спектакле "Современника" "Голый король" — элегантной и роковой.