Роковая красотка или черный пиар: из-за чего на самом деле разводится Стас Михайлов

Любовь там больше не живет

57-летний народный артист РФ сейчас в гастрольном туре. В интервью Стас Михайлов делился: «До сих пор жена ревнует меня, на концерты приходит». 53-летняя Инна Михайлова - дама и впрямь ревнивая, но раньше серьезных поводов для беспокойства не было. Неужели что-то изменилось?

На прошлой неделе Инна резко отреагировала в соцсети на видеоанонс концерта мужа под названием «Народный корпоратив». Сначала она оставила комментарий в виде эмодзи «фейспалм» (графический символ, заменяющий фразу «глаза бы мои этого не видели». - Ред.).

А 21 сентября, в день рождения их общей дочери, Инна Михайлова разместила несколько сторис (публикация в соцсети, которая исчезает через 24 часа) - скопировала анонс того самого «Народного корпоратива», сопроводив хлесткой ремаркой «человек fake» («человек-фальшивка». - Ред.) и душераздирающим комментарием: «Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

Красивые слова растаяли как дым

Если Михайловы будут разводиться, то им есть что делить: дом в элитном поселке, квартиры в Москве, по слухам, есть еще дом в Италии, недвижимость в Дубае. Если в первом Инна была домохозяйкой, то в браке с певцом она активно стремилась контролировать его работу.

Певец отвечал взаимностью - не жалел денег на семью, поддерживал финансово детей жены от первого брака.

Инна Михайлова в ответ хвалила супруга: «Помимо того, что ты мой муж и любимый, ты еще и мой друг. Ты очень мудрый. Ты пример для меня. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к их числу - к тем, кому ты постоянно что-то даешь, заставляешь задуматься. Ты удивительный! По-настоящему мужественный и достойный! Спасибо тебе за мир, который ты создал, и за то, что я чувствую себя королевой...»

Михайлов еще недавно демонстрировал любовь и уважение к жене: «Главный фактор нашего успеха в том, что мы встретились в возрасте, когда понимали, для чего это. Мы дополнение друг друга и не хотим менять друг друга...» Красивые слова красивых людей. Но не забываем, что звезды часто придумывают красивую картинку своей жизни, чтобы очаровать поклонников. Правда порой всплывает неожиданно.

Роковая красотка или черный пиар?

Пока никто из супругов заявление на развод не подавал. Сплетники выдвигают три версии происходящего. Первая: два года назад артист обновил команду - ушел его многолетний директор, с которым дружила Инна. Можно предположить, что супруга звезды перестала контролировать работу коллектива мужа, где раньше у нее были «свои люди».

Отсюда и возмущение по поводу декабрьского концерта: 11 лет назад Инна участвовала в разработке формата этого шоу, а теперь Стас строит концертную деятельность без ее советов. Возможно, производственный конфликт перерос в личный.

По второй версии, мужчина закрутил роман с молодой красоткой, а жена об этом узнала. По третьей, у певца стартует активный период в карьере - новый образ (артист омолодился: похудел, пересадил волосы и отпустил локоны), масштабные гастроли, выход новой песни, плюс надо продать 10 тысяч билетов на «Народный корпоратив», поэтому скандал запустили специально, чтобы привлечь дополнительное внимание. Тем временем пиар-директор певца Анна Исаева сообщила: «Ни сам артист, ни его семья это комментировать не будут».

Увел ее у футболиста

На концерте по случаю своего 50-летия Стас Михайлов посвящал жене песню, где есть такие слова: «Ты одна мне нужна. Без тебя ветра и метель. Лучшая на свете жена. Мамочка моих детей...» Уже на банкете перед сотней друзей и коллег Стас без стеснения поднимал тосты за жену: «Моя красавица, не представляю жизни без тебя. Без тебя я ничего не могу!»

Михайлов вообще часто хвалил жену в интервью: «Она пришла в мою жизнь тогда, когда ничего не было, когда я был никем. Ей об этом говорили, но она осознанно решила быть со мной рядом. У меня не вызывало сомнений, что это любовь. Она так раскрыла мое сердце. Я считаю, что наша встреча - это божий промысел.

Это моя опора и надежда, мой тыл». А на вопрос о том, не мешает ли ему, что жена на всех мероприятиях рядом, Михайлов отвечал: «Она большую часть своей жизни посвящает мне, семье, детям. Как это может надоесть? А если тебе плохо с человеком, тогда с ним лучше не жить...»

В минувшем августе исполнилось 15 лет со дня бракосочетания Стаса и Инны Михайловых. У супругов двое общих детей - 14-летняя Мария и 17-летняя Иванна. У Инны есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса - сын и дочь от предыдущих отношений.

Они познакомились 20 лет назад, когда Инна привела на концерт Стаса в Москве свою маму с сестрой. После была вечеринка в ресторане в кругу общих друзей, где они обменялись телефонами. На тот момент Инна была уже 15 лет замужем за Канчельскисом. По версии Инны, отношения в ее семье на тот момент были близки к разводу, поэтому вскоре она переехала с детьми жить к Стасу. Но поженились они только в 2011 году - Инна долго делила в суде совместно нажитое с первым мужем имущество.

С Канчельскисом Инна долгое время жила в Лондоне, где он играл за местные команды и хорошо зарабатывал. Инна не работала - в юности участвовала в конкурсах красоты и даже не успела окончить медучилище, так как уехала в Англию. Развод был такой скандальный, что Канчельскис до сих пор не общается с бывшей, хотя с детьми отношения прекрасные.

Недавно Канчельскис говорил в интервью о том, почему развод с Инной был скандальным: «Она в шоу Малахова рассказала, что я ее избивал каждый день, хотя я никогда в жизни на женщину руку не поднимал. Ей надо было рассказать всей стране, что я изменял, хотя она первая изменила мне. Ей же вопрос задали: почему вы расстались? Она и ответила: избивал, пил, гулял. Это же надо было придумать! Мне Малахов тоже звонил - приглашал, чтоб я оправдался, но, конечно, я не поехал…» Все откровения Инны были на фоне судов из-за недвижимости.