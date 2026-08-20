Реальность Валерия Леонтьева: проблемы со зрением и коленями, многолетний союз с грумером и элитные дома по всему миру

77-летний Валерий Леонтьев, официально завершивший творческую карьеру в 2024 году и большую часть времени живущий в Майами, внезапно появился в Москве. Поклонникам было непросто узнать яркого артиста по свежему снимку, сделанному в его столичной квартире.

Валерий Леонтьев появился в Москве

Скоро Валерий Яковлевич выступит на фестивале «Новая волна» в Казани - мероприятии его близкого друга Игоря Крутого. На опубликованном фото певец выглядит заметно похудевшим. Позировал он в компании друзей: композитора Владимира Евзерова, продюсера Елены Морозовой и певца Юрия Кононова.

Поклонники рады были наконец увидеть любимого артиста без сценического грима, но многие сразу обратили внимание на изменения в его внешности.

В комментариях пользователи высказали тревогу и удивление: «Он совсем исхудал», «Неужели это из-за болезни?», «От знаменитого Казанова не осталось и следа», «Возраст и время неумолимы», «Почему он в шапочке, куда делся его прическа?».

Проблемы со здоровьем Валерия Леонтьева

Проблемы со здоровьем у Валерия Леонтьева начались давно. Несколько лет назад артист отправился в США для проведения хирургической процедуры, направленной на устранение проблем со зрением. У него не получалось полностью закрывать веки.

Позднее ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство, на этот раз связанное с коленями. Проблемы с ногами возникли еще в начале 2000-х годов: во время выступлений артист сначала повредил мениск на одной ноге, а затем и на второй.

Поскольку шоу Леонтьева всегда сопровождаются активными танцами, выступать на сцене певцу стало гораздо тяжелее. Поэтому он всегда очень тщательно следил за своим здоровьем. Артиста в этом поддерживает родной человек.