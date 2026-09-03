Разбитая любовь Зуевой и Козловского: от готовности актрисы выть от тоски в разлуке с любимым до судебных исков

Общественность продолжает наблюдать за баталиями между актером Данилой Козловским и его бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой. Яблоко их раздора – выплата алиментов на шестилетнюю дочь экс-пары Оду Валентину.
Адвокат Зуевой заявляет, что артист не переводит деньги на содержание ребенка, несмотря на то, что между бывшими возлюбленными ранее существовали устные договорённости по этому вопросу. Самой Ольге Зуевой по ее словам, перечисления на алименты не приходят с 4 июня. 5 августа Ольга подала судебный иск на выплату алиментов дочери.
Данила Козловский же полностью отвергает эти обвинения. Он утверждает, что не ограничивается только финансовой поддержкой дочери. По словам артиста, он старается участвовать в жизни дочери во всех аспектах, несмотря на все расстояния между ними.
Как же получилось, что история Ольги и Данилы, начинавшаяся так красиво, так грустно и некрасиво заканчивается? Давайте вспомним эту печальную love-story.
Как познакомились Данила Козловский и Ольга Зуева
Большую часть жизни актриса и модель Ольга Зуева жила и работала в США, но время от времени прилетала в Россию. В один из таких визитов в 2014 году друг пригласил ее на закрытую вечеринку с участием звезд.
Сначала Ольга не хотела тратить время на массовую тусовку. Однако провести вечер в одиночестве дома тоже не казалось ей привлекательным решением, поэтому она согласилась.
Зуева вспоминала, что пришла на мероприятие сразу после посещения стоматолога: щека у нее была сильно опухшая, а разговаривать с окружающими она почти не могла. Анестезия все еще не сходила.
Именно тогда Данила Козловский и обратил на нее внимание, подумав: «Красивая девушка в красивом пальто».
Через несколько дней Ольге предстояло полететь в Рим, но когда актер пригласил ее на свидание, она ради него поменяла билеты. Для развития их отношений ей пришлось отказываться от многих перспективных проектов, но в тот момент она не думала о карьере и была поглощена чувствами любви.
Многие знакомые считали этот роман слишком большой и неоправданной жертвой для актрисы, но сама Зуева никогда так не думала.
Информация о романе между Ольгой Зуевой и Данилой Козловской стала публичной в 2015 году: пара впервые появилась вместе на премьере фильма «Духless-2».
Как развивались их отношения
Тогда оба говорили, что их отношения развивались очень быстро. Они сняли совместную квартиру в Москве, а во время путешествия по Грузии подобрали на улице бездомную собаку и взяли ее с собой. При этом оба подчеркивали, что большую часть времени проводят в разлуке: они не хотят ограничивать возможности друг друга в карьере.
В интервью Зуева призналась, что когда Данила уезжает на съемки, она скучает по нему так сильно, что чувствует себя как собака, оставленная однажды, и иногда от тоски хочет даже выть.
Ольга Зуева добавила, что для посторонних она может показаться холодной и недоступной, но на самом деле ценит самые простые, женские радости жизни: прогулку с любимым под руку, просмотр нескольких серий сериала перед сном в обнимку или приготовление ужина для него.
Справиться с тоской ей помогает только работа.
«Работаешь и ни о чем другом мне думаешь, а так бы я давно завалила его сотней сообщений», - признавалась в тот момент Ольга Зуева.
Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото: соцсети
Благодаря работе с Данилой Козловской Ольга вернула себе забытую мечту о кинокарьере. Пара снялась вместе в спортивной драме «Тренер», но для Зуевой этот опыт оказался не самым приятным. Козловский выступил и как режиссер ленты, и сыграл в ней главную роль.
В интервью Ольга откровенно говорила, что как партнер по съемкам Данила был чрезвычайно требователен к ней, постоянно указывая на допущенные ею ошибки. Тогда как свои сцены он снимал идеально с первых дублей.
При этом Зуева все равно считала этот опыт бесценным. Именно благодаря Козловскому она окончательно поняла, что ей больше хочется заниматься режиссерской, а не актерской деятельностью.
К тому времени Ольга уже получила диплом сценариста, и вскоре после съемок в «Тренере» сняла свой дебютный фильм — криминальную драму «На районе».
В 2018 году Ольга Зуева находилась на пике популярности: ее регулярно приглашали на интервью и мероприятия с красными дорожками, но потом она внезапно исчезла из поля зрения публики.
В Интернете начали ходить слухи о том, что она беременна. И вскоре стало известно, что актриса вернулась в США и собирается там родить ребенка.
В 2020 году у Зуевой и Козловского родилась дочка, которую назвали необычным именем Ода-Валентина. Многие поклонники пары были уверены, что скоро звезды объявят о своей свадьбе, но Козловский ошеломил всех признанием: после появления ребенка на свет он и Ольга расстались.
Почему Ольга Зуева и Данила Козловский расстались
В тот же год актриса с дочкой жила в Нью-Йорке, а Козловский снимался в фильме «Чернобыль». На съемках его партнершей по экрану стала Оксана Акиньшина, и между актерами завязался роман.
По слухам, сразу после завершения работы над картиной Козловский и Акиньшина уехали в романтический отпуск. Для Зуевой это стало последней каплей, приведшей к окончательному разрыву.
Расставание далось Ольге нелегко, но она не препятствовала общению бывшего возлюбленного с дочкой. А потом эти встречи стали крайне редкими. Особенно после того как у Козловского и Акиньшиной родился сын Лео.
Несколько лет Ольга Зуева полностью посвятила воспитанию дочери, но потом снова вернулась к творчеству. Сейчас в США она развивает собственные авторские проекты, выступая сразу в нескольких ролях: режиссера, сценариста и продюсера.
А что вы думаете об истории этой пары? Делитесь в комментариях!