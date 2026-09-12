Раненое сердце «Ранетки»: как Анна Руднева переживает вторую молодость после разводов

На волне популярности квартета СТС даже выпустил сериал, где девочки и играли главные роли. Однако внутри команды было не все дружно и просто - в 2013 году звездный путь завершился. Каждая «ранетка» пошла своей дорогой, и путь этот оказался весьма тернистым.

Обрести счастье, семью и гармонию удалось немногим. Анна Руднева - одна из таких, и «Телепрограмма» объясняет, почему у вокалистки получилось.

«Мы - всё»

В сериале - Аня Прокопьева, в жизни - Аня Руднева была одной из самых ярких «ранеток»: и визуально, и с точки зрения таланта. В отличие от многих, не просто пела, но и играла на гитаре, и сочиняла песни.

Симпатичная брюнетка пришла в группу в 15 лет, а уже в 21 год ушла в одиночное плавание, разойдясь во взглядах с продюсером Сергеем Мильниченко, который начал жить с одной из «ранеток». Взлететь не удалось - однако Руднева музыку не оставила: стала преподавать вокал детишкам, развивать соцсети и продолжать писать песни.

Первый раз певица вышла замуж в 2012 году - за Павла Сердюка, которого зритель отлично помнит по роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня» 6+. Познакомились на съемках «Ранеток» 12+, где артист сыграл Степана Белугу. Анна родила мужу дочь Софию (14 лет), но брак не сложился.

- С Пашей мы почти не жили вместе, я так и не поняла, что такое семья, - признавалась вокалистка. - Хотя я грезила мечтой о семье, потому что сама росла без папы. У нас родилась Соня - и это главное достижение нашего союза.

Через три года после росписи в загсе они развелись. Выяснилось гадкое - несколько лет Павел жил на две семьи: любовница Сердюка написала Рудневой гневное письмо, в котором пообещала облить ее кислотой.

Вторым супругом Рудневой стал музыкант Дмитрий Белин: общие интересы, общее дело - казалось, что все начало складываться. В 2015 году у пары родился сын Тимофей. Но в июле 2023 года рухнул и этот брак. Причина до сих пор не озвучена.

«Мы - всё, - написала Анна в соцсетях. - Это произошло не сегодня и не вчера, решение не спонтанное. Да, мы разводимся и больше не вместе. Все переживают. Для моих близких и друзей это давно уже не новость. Это продолжается уже достаточно долгий период времени. Поэтому со мной все хорошо».

Совсем недавно в свежем интервью Анна поразмышляла по поводу причин неудачных отношений, которых не спасли даже общие дети.

- Перед тем как выйти замуж, нужно выбирать человека, который будет подходить тебе максимально, - уверена артистка. - Потому что в жизни бывают разные ситуации, не всегда веселые и радостные, но и достаточно серьезные моменты каких-то кризисов, например.

И нужно изначально выбирать такого человека, который даже в кризисные моменты будет оставаться человеком. Это в первую очередь. Во-вторых, я поняла, что могу быть одна. Я в каких-то моментах человек сильный, который может многое перенести и пережить, и при этом не сломаться, не сдаться, а пойти своей дорогой дальше.

Третий заход

А летом текущего года прогремела еще одна важная новость: Руднева выходит замуж в третий раз. Бог, как известно, любит троицу!

«18 июля теперь особенный день для нашей семьи, - подписала свадебные фото певица. - Любовь - самое важное в жизни каждого человека. Порой бывает сложно найти того самого, с кем тебе правда захочется разделить это чувство. Но, возможно, и не нужно искать, счастье найдет тебя само!»

Про мужа ничего подробно не рассказала, но преданные фанаты тут же нагуглили: Илья Былушкин, предприниматель, лицо не медийное.

«Наконец-то знакомлю вас с полным составом нашего семейства, - сообщала в соцсетях Анна, раскрыв личность супруга. - Мы с Ильей познакомились действительно волей случая и как-то сразу поняли, что наш путь в одну сторону. Самое смешное, что ни он, ни я не собирались больше жениться, да и каждый из нас уже был с таким приличным бэкграундом».

Под бэкграундом, судя по всему, подразумевались не очень удачные предыдущие браки - и дети (у Ильи тоже есть). Оба претерпели сложности. Оба заслужили покоя и счастья. А потому окрыленная новой любовью Руднева с радостью делилась с публикой весточками из клиники.

- Наш сын! Я знала пол еще с самого первого УЗИ, когда врач случайно обронила фразу «какой пацан классный», - рассекретила Анна и малыша. - Поэтому гендер-пати мы не делали. По правде говоря, я безумно рада мальчику, так как я выросла среди семьи, где были в основном женщины.

А теперь вокруг меня столько моих мужчин. Тим, как старший брат, вырос невероятно воспитанным пацаном, который бережет меня как зеницу ока и всегда во всем помогает и заботится, не знаю откуда у него такое, но это очень трогательно. Теперь будем воспитывать вместе малявочку нашу.

Чудо случилось 2 сентября 2026 года. В соцсетях Руднева поделилась фото, на котором одной рукой держит кулечек, а другой показывает значок V (victory) - победа!

- Встретили нового человека в этот мир, - сообщила Анна. - Наш сын, наше счастье! Трижды мама, получается. Спасибо большое каждому из вас за волнения, поддержку, поздравления! Я приду немного в себя и расскажу вам больше об этом счастливом дне.

На большом декоративном сердце, что лежало на кровати многодетной мамы, выбиты «технические характеристики» малыша: Артем, 3740 граммов, 54 сантиметра.

«Ранетки»: перезагрузка?

Анна работает педагогом по вокалу и игре на гитаре, пишет песни, у вокалистки есть звукозаписывающая студия. И все же «Ранетки» певица никогда не забывает. На одной из вечеринок, где Рудневой довелось выступить несколько лет назад, звезду встретили овациями.

- Думаю, вы меня, старую тетку, узнали: я надену очки, потому что мне кажется, что так я красивее, - смущалась Анна. - Ну если три-четыре человека подпоют мне - уже будет хорошо.

Народ, конечно, подпевал, поймав острый приступ ностальгии и серию флешбэков. И отпускать Рудневу потом не хотел.

- Извините, мне нужно к детям, - отбивалась от публики певица. - Если я сегодня не успею к ним, мы все вместе пойдем их укладывать!

Кто знает, может быть, кому-то из опытных продюсеров и удастся собрать квартет «ранеток» на хороших условиях - на радость публике и фанатам того самого сериала. Выходят же на сцену как миленькие Юля Волкова и Лена Катина, которые в бытность работы в t.A.T.u. даже не разговаривали друг с другом и ездили на разных лифтах.