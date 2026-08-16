Рак желудка, свадьба друзей и бренд косметики: почему Лерчек получила условный срок, а не колонию

Поставлена точка в уголовном деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Многодетная мама продолжает лечение онкологического заболевания. Рассказываем, каким оказался финал этой громкой истории.

Суд да дело

В 2023 году блогерам Валерии и Артему Чекалиным предъявили обвинение за уклонение от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. и отмывании денег в размере 130 млн руб. По версии следствия, блогеры дробили бизнес, платили налоги по пониженным ставкам: доходы от марафонов и торговли косметикой проводились через фирмы, записанные на разных людей.

Тогда для Чекалиных выбрали меру пресечения «запрет определенных действий», а счета арестовали. Супруги погасили задолженность перед налоговой размером 504 млн руб. - это с учетом налоговой недоимки, пени и штрафа. Говорили, что заняли у друзей. После погашения долгов часть обвинений была снята (уклонение от уплаты налогов).

Когда начались судебные разбирательства, отношения в паре испортились. Валерия и Артем (Артемчек) познакомились в годы учебы на экономическом факультете МГУ, в 2012 году поженились. В 2016 году в Москве Валерия родила близнецов Алису и Богдана, в 2022 году в Майами на свет появился сын Лев.

Во время первой беременности Валерия начала активно вести блог, число ее подписчиков быстро росло. После родов Чекалина запустила платный фитнес-марафон - на курсах с помощью диеты и упражнений она учила, как добиться фигуры мечты. Марафон стал популярным, была сделана ставка на создание контента про похудение и поддержания себя в форме.

Присоединился к платным марафонам и Артем - супруги обучали подписчиков заработкам в Сети, маркетингу, продюсированию и т. п. Запустили косметический бренд. Супруги попали в топ самых успешных блогеров страны.

В 2024 году Чекалины развелись. По слухам, жена ожидала, что муж возьмет ответственность за финансовые операции на себя. В начале бракоразводного процесса Артем подал иск о разделе имущества на сумму около 1,2 млрд руб.

Среди совместно нажитого перечисляли 4 квартиры в Москве, 2 квартиры в Тольятти, 2 дома в Подмосковье, 5 иномарок. В итоге самый большой дом на Истре продали за 870 млн руб. - деньги поделили. Во втором коттедже остался жить Артем, а Лера с детьми переехала в съемный особняк.

Квартиры переписали на детей, бизнес-проекты разделили. В 2024 году Валерия успела слетать на месяц в Колумбию - на съемки реалити-шоу «Звезды в джунглях» 16+, оттуда вернулась похудевшей на 6 кг и с болями в области желудочно-кишечного тракта. Летом 2024 года Чекалина из больничной палаты сообщала, что у нее диагностировали гастрит и панкреатит, поэтому она проходит лечение. В конце лета Валерия начала брать уроки танцев и у нее начался роман с учителем танго - аргентинцем Луисом Сквиччиарини.

В октябре 2024-го Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе денег в сумме около 250 млн руб. на счета в ОАЭ с помощью поддельных документов. Это были деньги за интернет-марафон «Идеальное тело» за период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

Лерчек в суде вину отрицала, сообщала, что она занималась производством и продвижением контента и отношения к финансовым делам не имела. Вишняк пошел на сделку со следствием, раскрыл все схемы вывода денег и получил 2,5 года колонии. Чекалин отрицал на суде преступный умысел в своих действиях, этой весной его приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 млн руб.

В конце июля 2026 года Чекалину приговорили к 5 годам лишения свободы условно, суд назначил штраф в размере 765 млн руб. и трехлетний запрет на продвижение личного бренда в интернете.

Болезнь и новая семья

В начале года судебный процесс в отношении Чекалиной приостанавливали, так как она начала проходить лечение онкологического заболевания. В феврале Валерия родила сына от Сквиччиарини. После родов у женщины диагностировали рак желудка, и она начала химиотерапию в государственном медцентре.

Параллельно Лерчек запустила бренд косметики, посещала спортзал, свадьбу друзей и т. п. Из-за такой активной деятельности некоторые пользователи соцсети усомнились в достоверности диагноза, но суду были предоставлены медицинские документы с подтверждением. Вероятно, поэтому женщине дали условный срок - чтобы она лечилась и была рядом с детьми.

Луис после оглашения приговора записал обращение: «Очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьей. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на ее здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность».

Валерия побрилась налысо и носит парики, лечение дается непросто. Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии, и теперь у нее таргетная терапия. Сквиччиарини рассказывает в соцсетях:

«Сам препарат таргетной терапии очень токсичный, у Валерии бывает сильная тошнота. Она принимает противорвотный препарат разово, эффект обещают на 14 дней, но во время прихода тошноты она пьет другие лекарства в течение недели примерно… Во время первой капельницы у Леры начались улучшения на глазах - уменьшились пятна на правом глазу, связанные с метастазами в коре головного мозга. И она начала видеть лучше».

А пока прокуратура обжалует приговор суда первой инстанции - гособвинение просило назначить Чекалиной 6 лет условно, штраф 1,2 млрд руб., продлить запрет на продвижение ее бренда до 5 лет. Весной Валерия самостоятельно погасила долг перед налоговой в размере 176 млн. руб. Штраф, назначенный судом, пока не погашен. Чекалина проживает с мамой, четырьмя детьми и женихом в Подмосковье. Они арендуют дом площадью 660 кв. м в элитном коттеджном поселке на Новой Риге за 700 тыс. руб. в месяц.