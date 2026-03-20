"Рак могли выявить раньше": Лерчек обратилась в СК после снятия домашнего ареста

Лерчек обратилась в Следственный комитет с требованием проверить действия правоохранителей, которые вели ее уголовное дело. В центре жалобы — отказ в медицинской помощи во время домашнего ареста и попытки давления на нее.

Валерия утверждает, что на протяжении всего времени, пока она находилась под домашним арестом, следователи систематически отказывали ей в просьбах пройти медицинское обследование. По ее словам, разрешения на визиты к врачам напрямую зависели от того, признает ли она свою вину.

Эта задержка с диагностикой, как считают близкие блогерши, стала фатальной. Когда после родов врачи наконец смогли провести обследование, оказалось, что время упущено. У Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

Адвокаты Чекалиной не раз обращались в суд с ходатайствами разрешить подзащитной пройти полное обследование, но получали отказ.

"Мы теряли драгоценное время", — говорил жених блогерши Луис Сквиччиарини.

Что говорят юристы

Юристы, комментирующие ситуацию, сходятся во мнении: даже находясь под домашним арестом, человек имеет право на медицинскую помощь. Если доступ к врачам действительно ограничивался, действия следователя должны быть проверены прокуратурой.

Однако доказать это на практике крайне сложно, и привлечь должностных лиц к ответственности будет непросто.

Катя Гордон, комментируя ситуацию, призвала провести тщательную проверку возможных нарушений со стороны следствия.

Что произошло

Напомним, в октябре 2024 года против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалиных возбудили уголовное дело о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Их отправили под домашний арест.

26 февраля Чекалина родила четвертого ребенка — сына от гражданского мужа Луиса Сквиччиарини. Почти сразу после выписки из роддома она попала в больницу с невыносимыми болями. Врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, легких и других органах.

Состояние сейчас

Сейчас Валерия находится в онкоцентре имени Блохина, где проходит химио- и лучевую терапию. Из-за метастазов у нее разрушаются позвонки — она не может самостоятельно передвигаться и перенесла операцию по удалению новообразований. Кроме того, блогерша потеряла зрение на правый глаз.

16 марта Гагаринский суд приостановил уголовное дело в отношении Лерчек и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Сейчас она может спокойно лечиться, не думая о судах и следователях.