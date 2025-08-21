Проклятие "Битвы экстрасенсов": три ухода с начала года, трагедия в день рождения и ранние смерти участников

В Таиланде трагически погиб Артур Микаберидзе, участник двух сезонов шоу "Битва экстрасенсов". Ясновидящий и медиум скончался от травмы легких, полученной в результате падения с мотоцикла.
У Артура Микаберидзе остались супруга Каролина и пятеро детей, проживающие в Таиланде. Там семья обосновалась с 2022 года. Как рассказала Каролина, супруг был ее поддержкой буквально во всем: они вместе вели быт, воспитывали детей, помогали людям с построением гармоничных отношений и занимались солнечными практиками.
Кстати, это уже третья по счету смерть участника "Битвы экстрасенсов" только с начала года. А уж сколько их упало в эту бездну за весь период существования проекта. В народе уже давно ходят слухи о проклятии мистического шоу. Да и случаи внезапной смерти экстрасенсов говорят сами за себя.
Юлия Корнеева
В марте этого года ушла в мир иной одна из наиболее запоминающихся участниц десятого сезона шоу "Битва экстрасенсов" — Юлия Корнеева. О ее смерти сообщил коллега по проекту, экстрасенс Никита Турчин.
Тело Юлии обнаружил ее гражданский муж. Она сидела в кресле уже без признаков жизни.
Как рассказывал тогда Никита Турчин, в подъезде, где проживала ясновидящая, в последнее время произошло несколько смертей.
Юлия Корнеева. Фото: соцсети
"Многие обвиняли ее в злоупотреблении алкоголем, но я знаю, что она уже полтора года не пила и жаловалась на здоровье. Также мне известно, что у нее были очень плохие отношения с соседями. И, как ни странно, с недавних пор в этом подъезде начали умирать люди.
Умерло уже 5 или 6 человек. Что это — роковое совпадение, проклятие дома или отравление газом или водой — будут выяснять специалисты", — сообщил тогда Турчин.
Телезрители запомнили ясновидящую по коронной фразе: "Господи, помилуй, помогите высшие силы!" Эта реплика легла в основу множества юмористических роликов и музыкальных композиций.
Турсыной Закирова
29 марта скончалась победительница шоу “Битва экстрасенсов” четвертого сезона, Турсыной Закирова. Вечером того же дня она потеряла сознание, после чего ее сын вызвал скорую помощь. Ясновидящая умерла уже в больнице в возрасте 68 лет. Закирова считалась одной из самых возрастных участников проекта.
При жизни экстрасенс активно занималась благотворительностью и помогала людям с помощью своих способностей.
Турсыной Закирова. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
По легенде она на расстоянии проконсультировала Ксению Собчак, после чего та сумела наладить свою личную жизнь — вышла замуж за актера Максима Виторгана и родила сына Платона. А уже потом в жизни ведущей появился режиссер Константин Богомолов.
Также Турсыной Закирова помогала Виктории Боне, Сати Казановой и другим артистам, о чем она говорила в своих интервью. Кроме того, экстрасенс рассказывала, что ее приглашали в Америку и сулили большие деньги за работу там. Однако Турсыной Закирова осталась на Родине, отметив, что там, где большие деньги — и большие проблемы.
"Если говорить и верить, что все будет хорошо, то так оно и будет, все должны верить в святое и в самое лучшее", — считала экстрасенс.
Илона Новоселова
Илона Новоселова, участница "Битвы экстрасенсов" 2009 года, была очень яркой личностью. И с успехом проходила все испытания, подготовленные для проекта.
Несмотря на иногда шокирующее поведение на шоу, включая использование ненормативной лексики, Илона нравилась зрителям. Также она участвовала в проекте "Экстрасенсы ведут расследование", где вместе с коллегами раскрывала сложные преступления.
Вокруг Илоны ходило множество слухов, в том числе о том, что она сменила пол. Мол, раньше девушка жила под именем Андрей. Но не только автора этих строк терзают смутные сомнения...
Илона встречалась с ярким и брутальным коллегой по цеху Александром Шепсом, который бы точно не обратил внимания на бывшего мужика. Но о причинах расставания пары история умалчивает.
Илона Новоселова. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Окружающие описывали Илону как чувствительную и нежную натуру, искавшую любви. К сожалению, ее поиски личного счастья закончились трагедией.
13 июня 2017 года Новоселова погибла, выпав с балкона своей квартиры. По предварительной версии, причиной трагедии стала ее ссора с бойфрендом, медиумом Артемом Бесовым. Парень заявил о конце их отношений.
Пытаясь напугать его, Илона вышла на ограждение балкона, но не удержалась. Также существуют слухи, что накануне инцидента она переписала на Бесова одну из своих квартир.
Однако парень отрицал этот факт. Илона погибла в возрасте 29 лет, ее прах был развеян над Южным морем.
Алексей Фад
Алексей Фад, известный как языческий колдун, занял второе место в третьем сезоне шоу "Битва экстрасенсов" После проекта его популярность значительно возросла, и он продолжал помогать людям. Алексей работал в паре со своим сыном Романом, позже также принявшим участие в "Битве экстрасенсов".
Алексей Фад. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
К сожалению, Алексей Фад скончался в возрасте 50 лет, в свой день рождения, который он отмечал в Турции. Во время празднования юбилея ему внезапно стало плохо. Причиной смерти экстрасенса стал сердечный приступ.
Константин Ямпольский
Константин Ямпольский, называющий себя черным магом, принимал участие в десятом сезоне "Битвы экстрасенсов". С детства он утверждал, что обладает даром предвидения, занимался любовной магией, эзотерикой, экстрасенсорикой и космоэнергетикой, а также принимал клиентов.
В 2017 году он одержал победу в проекте "Сверхъестественный отбор". Участие в популярных шоу привлекло к Ямпольскому внимание. Люди повалили к нему толпами. А принимал Константин Ямпольский в собственном центре парапсихологии. Казалось, успех будет сопутствовать ему всегда…
Константин Ямпольский. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Однако спустя год Константин Ямпольский скончался от острой коронарной недостаточности, усугубленной злоупотреблением алкоголем. Перед смертью он узнал, что станет отцом.
Его девушка Надежда, находясь на четвертом месяце беременности, планировала назвать будущего сына Владимиром. Константину на тот момент исполнилось всего 33 года.
Александр Агапит
Александр Агапит, самый таинственный участник четвертого сезона шоу "Битва экстрасенсов", запомнился многим. Поговаривают, что именно он предсказал точную дату гибели известного политика, убитого десять лет назад в центре Москвы.
Сам Агапит утверждал, что экстрасенсорными способностями обладал с детства. Однажды его мать заболела. После недавней потери бабушки, Александр очень переживал, опасаясь повторения трагедии. Однако он был уверен, что мама выздоровеет. Так оно и случилось.
Александр также рассказывал о нападении бандитов, после которого он потерял много крови, но чувствовал, что это еще не конец. Во сне, потеряв сознание в машине скорой помощи, он видел себя на кладбище, но надгробия с его именем там не оказалось. Тогда экстрасенс понял, что смерть его еще подождет… Но, к сожалению, ждать пришлось недолго.
Александр Агапит. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
В 2009 году Александр Агапит трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет, заснув за рулем. Однако некоторые его поклонники высказывали предположение, что в машине находился не сам Александр, а его двойник.
По этой версии, маг мог инсценировать свою смерть, чтобы уйти из публичного поля и бороться с диагностированным незадолго до аварии раком. Но, увы, такие слухи сопровождают всех публичных личностей, которых особенно любили окружающие.
Мы рассказали о судьбах самых ярких экстрасенсов, ушедших в мир иной. На самом же деле их было гораздо больше. А связаны ли их смерти с трагическим стечением обстоятельств или же проклятием "Битвы экстрасенсов", наверное, уже не так уж важно.
А важно, как писал Евгений Евтушенко: "Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать".
