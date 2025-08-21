Проклятие "Битвы экстрасенсов": три ухода с начала года, трагедия в день рождения и ранние смерти участников

В Таиланде трагически погиб Артур Микаберидзе, участник двух сезонов шоу "Битва экстрасенсов". Ясновидящий и медиум скончался от травмы легких, полученной в результате падения с мотоцикла.

У Артура Микаберидзе остались супруга Каролина и пятеро детей, проживающие в Таиланде. Там семья обосновалась с 2022 года. Как рассказала Каролина, супруг был ее поддержкой буквально во всем: они вместе вели быт, воспитывали детей, помогали людям с построением гармоничных отношений и занимались солнечными практиками.

Кстати, это уже третья по счету смерть участника "Битвы экстрасенсов" только с начала года. А уж сколько их упало в эту бездну за весь период существования проекта. В народе уже давно ходят слухи о проклятии мистического шоу. Да и случаи внезапной смерти экстрасенсов говорят сами за себя.

Юлия Корнеева

В марте этого года ушла в мир иной одна из наиболее запоминающихся участниц десятого сезона шоу "Битва экстрасенсов" — Юлия Корнеева. О ее смерти сообщил коллега по проекту, экстрасенс Никита Турчин.

Тело Юлии обнаружил ее гражданский муж. Она сидела в кресле уже без признаков жизни.

Как рассказывал тогда Никита Турчин, в подъезде, где проживала ясновидящая, в последнее время произошло несколько смертей.