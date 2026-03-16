"Продолжаю дело мамы": как живет единственная дочь Юлии Началовой

После себя Юлия Началова оставила хиты, миллионы поклонников и единственную дочь Веру. Девушке уже 19, она учится во ВГИКе, выходит на сцену и продолжает музыкальную династию. Ее путь — это история преодоления, таланта и памяти о маме.

Вера Алдонина родилась в звездной семье: мама — певица Юлия Началова, папа — футболист ЦСКА Евгений Алдонин. Само ее появление на свет близкие называли чудом.

Врачи долго уверяли Юлию, что из-за проблем со здоровьем она никогда не станет матерью. Но вопреки прогнозам Вера родилась.

Родители развелись, когда девочке было пять лет. Но смогли сохранить теплые отношения ради дочери. Вера жила с мамой, но постоянно виделась с отцом.

Первые шаги на сцене

С шести лет Вера выходила на сцену вместе с Юлией. Поклонники сразу заметили, как похожи их голоса — чистые, звонкие, сильные. Особенно запомнилось их совместное выступление в шоу "Один в один!", где они изображали Пугачеву и Орбакайте. В восемь лет девочка снялась в клипе мамы на песню "Жди меня".

Юлия Началова тщательно скрывала от дочери свои болезни — сахарный диабет, подагру, волчанку. Не хотела, чтобы ребенок переживал. Вера узнала о смерти мамы не сразу — в тот день она возвращалась из Англии, где была на каникулах. В аэропорту ее встретил отец и сообщил страшную новость.

Наследство, суд и новый удар

После смерти мамы Вера столкнулась с судебными разбирательствами. Бывший возлюбленный Юлии, хоккеист Александр Фролов, потребовал вернуть 20 миллионов, которые певица заняла у него под залог квартиры. Выиграть дело не удалось — квартиру пришлось продать.

Яркие выступления и первые победы

В 2021 году Вера выступила в шоу "Дуэты" с Александром Панайотовым и исполнила песни мамы. Через год на Неделе моды в Москве спела хит Уитни Хьюстон I Have Nothing — ту самую композицию, которую раньше исполняла Юлия.

В 2024 году дочь Началовой снялась в короткометражке, получившей награду на молодежном кинофестивале. Это стало ее первым серьезным успехом в актерской карьере.

Студентка ВГИКа и "Леди звезда"

Сегодня Вера Алдонина учится на актерском факультете ВГИКа. На бюджет она прошла с блеском: 100 баллов по литературе, 97 по русскому. Сейчас она уже на втором курсе, участвует в студенческих фестивалях и телепроектах.

Ее крестная — сама Лариса Долина. Вместе они выступали на вечере памяти поэта Германа Витке с песней "Леди звезда". Для зрителей это стало трогательным напоминанием о Юлии Началовой.

Вера записала кавер на мамину песню, участвовала в концерте в Кремлевском Дворце и продолжает выходить на сцену везде, где это возможно.

Болезнь отца и поддержка семьи

Евгений Алдонин всегда рядом с дочерью. Несмотря на новую семью и двоих детей, он находит время для Веры. Осенью 2025-го стало известно, что у 46-летнего футболиста диагностировали рак поджелудочной. Он начал лечение в Германии.