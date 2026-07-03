«Приключения» Элины Камирен из «Дома-2» : как оказалась в больнице, купила машину за 17 миллионов и учила ловить олигархов

Ведущая Элина Камирен посетовала на то, что едва не рассталась с жизнью из-за камня в почке.

41-летняя представительница реалити-шоу «Дом-2», по собственному признанию, пережила настоящий кошмар, оказавшись на больничной койке с мучительными болями. К счастью, ей удалось избежать операции. И уже скоро пациентка вернется к обычной жизни.

Что случилось с Элиной Камирен

По словам самой Элины, боль была нечеловеческой. Камирен теряла сознание, ее тошнило, а во сне женщина разговаривала со своим ангелом-хранителем. Судя по всему, он и спас яркую звезду «Дома-2» от фатального исхода.

«Сегодня камень вышел, представляете… Я иду сегодня домой. Не ешьте плохую пищу, которая формирует эти камни, и будет все спокойно», —- отметила Элина Камирен. - Но у меня была такая боль! Не дай Бог никому ее, я думала, что все, я умру. Зато есть большой плюс — я теперь точно знаю, где находится почка».

Бывшая героиня громкого реалити-шоу полна решимости. Камирен намерена кардинально изменить свое питание, чтобы ужасные приступы больше никогда не повторились.

Ночь в отеле за 148 000 рублей

Последнее время Элина Камирен дает общественности повод говорить о себе. Так, в прошлом году она похвасталась, что провела ночь в отеле в Каппадокии за 148 тысяч рублей. В Турцию она отправилась с подругой по телестройке Надеждой Ермаковой. Хвастовство такими тратами возмутило многих россиян, которые и за месяц не зарабатывают подобных сумм.

В ответ на Элина обиделась и продемонстрировала свою обиду в соцсетях: «Мне хочется думать, что вам интересен полезный контент, а не подсчет моих денег. Из-за таких упреков хочется закрыть соцсети и ничего не выкладывать».

Как завоевать олигарха

Тогда многие задались вопросом, а на свои ли средства отдыхает телезвезда?

Ведь еще совсем недавно на своем YouTube-канале «Записки охотницы» Элина делилась со зрительницами секретами: как путешествовать бизнес-классом без денег, посещать элитные мероприятия без связей и привлекать внимание состоятельных мужчин. Короче говоря, советы, как поймать на живца олигархов.

Кроме того, она выпустила книгу «Записки охотницы. Твой стартап для Luxury Life», посвященную построению счастливых отношений с любым партнером.