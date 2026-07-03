«Приключения» Элины Камирен из «Дома-2» : как оказалась в больнице, купила машину за 17 миллионов и учила ловить олигархов

Ведущая Элина Камирен посетовала на то, что едва не рассталась с жизнью из-за камня в почке.
41-летняя представительница реалити-шоу «Дом-2», по собственному признанию, пережила настоящий кошмар, оказавшись на больничной койке с мучительными болями. К счастью, ей удалось избежать операции. И уже скоро пациентка вернется к обычной жизни.
Что случилось с Элиной Камирен
По словам самой Элины, боль была нечеловеческой. Камирен теряла сознание, ее тошнило, а во сне женщина разговаривала со своим ангелом-хранителем. Судя по всему, он и спас яркую звезду «Дома-2» от фатального исхода.
«Сегодня камень вышел, представляете… Я иду сегодня домой. Не ешьте плохую пищу, которая формирует эти камни, и будет все спокойно», —- отметила Элина Камирен.
- Но у меня была такая боль! Не дай Бог никому ее, я думала, что все, я умру. Зато есть большой плюс — я теперь точно знаю, где находится почка».
Бывшая героиня громкого реалити-шоу полна решимости. Камирен намерена кардинально изменить свое питание, чтобы ужасные приступы больше никогда не повторились.
Ночь в отеле за 148 000 рублей
Последнее время Элина Камирен дает общественности повод говорить о себе. Так, в прошлом году она похвасталась, что провела ночь в отеле в Каппадокии за 148 тысяч рублей. В Турцию она отправилась с подругой по телестройке Надеждой Ермаковой. Хвастовство такими тратами возмутило многих россиян, которые и за месяц не зарабатывают подобных сумм.
В ответ на Элина обиделась и продемонстрировала свою обиду в соцсетях: «Мне хочется думать, что вам интересен полезный контент, а не подсчет моих денег. Из-за таких упреков хочется закрыть соцсети и ничего не выкладывать».
Как завоевать олигарха
Тогда многие задались вопросом, а на свои ли средства отдыхает телезвезда?
Ведь еще совсем недавно на своем YouTube-канале «Записки охотницы» Элина делилась со зрительницами секретами: как путешествовать бизнес-классом без денег, посещать элитные мероприятия без связей и привлекать внимание состоятельных мужчин. Короче говоря, советы, как поймать на живца олигархов.
Кроме того, она выпустила книгу «Записки охотницы. Твой стартап для Luxury Life», посвященную построению счастливых отношений с любым партнером.
Элина Камирен и Александр Задойнов. Фото: кадр из реалити-шоу «Дом-2»
Элина Камирен на «Доме-2»
У самой Камирен богатый опыт в этой области. Еще в 2011 году она пришла на телестройку, где закрутила роман с Алексеем Самсоновым.
А уж для закрепления эффекта привлекательности для мужчин в 2012 году Элина увеличила грудь до третьего размера в Новой Зеландии. А вот от ринопластики ее отговорили хирурги и друзья, считавшие лицо девушки красивым и без изменений.
В 2013 году она вернулась на «Дом-2» и сменила дату рождения на 6 января 1985 года. По крайней мере, так говорил ее бывший парень. Он назвал другую дату рождения Элины – 1977 год. Кстати, ее настоящая фамилия – Карякина.
На проекте Элина сошлась с Александром Задойновым — простым ярославским парнем, который трогательно ухаживал за ней. Правда, пара ссорилась из-за финансов. Элина уходила с проекта, но вернулась из-за беременности. После рождения дочери Александры они объявили о свадьбе, но отменили ее и расстались, сохранив дружеские отношения.
Александр сделал тест ДНК, подтвердивший отцовство, после чего начал скандалить. В 2018 году он запрещал Элине поездку в США, ссылаясь на здоровье дочери. В 2019 году выяснилось, что Задойнов не платит алименты. Элина подала в суд и запретила встречи с дочерью, что вынудило его начать выплаты.
Элина Камирен с дочерью. Фото: соцсети
Автомобиль за 17 миллионов рублей
Позже Элина Камирен вызвала удивление у своих подписчиков, опубликовав снимок автомобиля Aston Martin DB11, цена которого достигает 17 миллионов рублей.
Часть поклонников решила, что девушка нашла обеспеченного избранника, в то время как другие заподозрили, что она хвастается дорогими презентами от анонимных поклонников, которые на деле взяты в аренду.
Свободно ли сердце этой женщины сейчас, неизвестно.
Ныне Камирен активно ведет блог, где рассказывает о взрослении Александры, бьюти-процедурах и путешествиях.
А вы помните Элину Камирен? Делитесь в комментариях!
Читайте также: