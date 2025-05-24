Приглаженные заявления: из-за чего на самом деле Галустян развелся с женой

Поделили имущество

45-летний Михаил Галустян и 38-летняя Виктория Галустян развелись после 18 лет брака. У супругов есть две дочери: 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина. Пару считали образцовой в шоу-бизнесе. Видимо, потому, что этот звездный глава семейства умеет скрывать от публики нюансы личной жизни.

Официально развод Михаил и Виктория оформили в январе текущего года, а до этого договорились о разделе имущества. Этот брак и у Михаила, и у Виктории был первый и пока единственный. Виктория Штефанец (в девичестве) родом из Краснодара, окончила факультет экономики и менеджмента Кубанского социально-экономического института.

Вика познакомилась с Михаилом в одном из клубов южного города, где капитан команды КВН "Утомленные солнцем" Галустян был на гастролях. Свадьбу сыграли 7.07.2007 года в родном для Галустяна городе Сочи, где и сейчас живут его родители.