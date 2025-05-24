Приглаженные заявления: из-за чего на самом деле Галустян развелся с женой

Поделили имущество
45-летний Михаил Галустян и 38-летняя Виктория Галустян развелись после 18 лет брака. У супругов есть две дочери: 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина. Пару считали образцовой в шоу-бизнесе. Видимо, потому, что этот звездный глава семейства умеет скрывать от публики нюансы личной жизни.
Официально развод Михаил и Виктория оформили в январе текущего года, а до этого договорились о разделе имущества. Этот брак и у Михаила, и у Виктории был первый и пока единственный. Виктория Штефанец (в девичестве) родом из Краснодара, окончила факультет экономики и менеджмента Кубанского социально-экономического института.
Вика познакомилась с Михаилом в одном из клубов южного города, где капитан команды КВН "Утомленные солнцем" Галустян был на гастролях. Свадьбу сыграли 7.07.2007 года в родном для Галустяна городе Сочи, где и сейчас живут его родители.
Фото: Галустян РФ
Семейную жизнь супруги строили в Москве. Виктория родила детей и была погружена в их воспитание, не работала. Но когда девочки подросли, тогда женщина занялась самообразованием - получила второе высшее образование, отучилась на психолога. Михаил Галустян три года назад, когда Вика получила диплом психолога, так ответил на вопрос «Телепрограммы» о влиянии новой профессии жены на семейную жизнь:
"Глупые вопросы перестала задавать (смеется). Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой. Психологией она занимается больше для себя, так как ей это интересно. Недавно Вика начала осваивать профессию дизайнера одежды, стилиста. Я только за - человек постоянно должен развиваться, учиться".
Сейчас у Виктории Галустян есть небольшой модный бизнес - производство купальников. В начале года она зарегистрировала бренд на свое имя. Женщина уже объявила, что останется Галустян: хочет носить одну фамилию с дочками (до их свадьбы) и не хочет менять кипу документов.
Виктория с дочками осталась жить в загородном доме семьи, который находится в элитном подмосковном поселке. А Михаил - в квартире в Москве. Также шоумен финансово продолжает обеспечивать и детей, и жену. Галустян - человек состоятельный.
К примеру, ранее в рейтинге Forbes 50 самых успешных звезд России ему приписывали годовой доход $2,8 млн. Михаил зарабатывает свои миллионы на ТВ - ведет и продюсирует проекты. Также участвует в бизнес-проектах. Артист востребован как ведущий корпоративов - гонорар от 2 млн руб.
Шерше ля фам!
Артист пару лет назад вплотную занялся своим внешним видом. личная страница Михаила Галустяна в социальной сети
Галустяны развелись без скандалов. Договорились до оформления бумаг о разделе имущества. Финансовых обид у жены нет, поэтому и откровений публика не получила. Только приглаженные для публики заявления. Михаил отрапортовал в соцсети о разводе:
"Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Развод - это не конец, а новый этап жизни. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания".
Шоумен за последние два года внешне изменился до неузнаваемости: похудел, подкачался. Стал тщательнее следить за внешним видом, держать здоровье под контролем. Сначала публика записала в разлучницы и пассии Галустяна 26-летнюю визажистку Милену, которая работала гримером звезды некоторое время назад. Однако оказалось, что Милена сейчас ждет ребенка от мужа и с Галустяном не общается.
Публика в соцсетях не сдается и ищет новую фаворитку Михаила. Женская часть аудитории поддерживает Викторию, которая решила высказаться в защиту мужа. Экс-жена звезды опубликовала заявление:
"Хочу сказать спасибо за то, что поддерживаете меня. Это очень ценно, но я бы хотела все-таки внести ясность в сложившуюся ситуацию. Мы действительно с Мишей остались в хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал - это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте.
Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид, недосказанностей, финансовых вопросов".
Мамы бывших супругов Сусанна и Наталья остаются любящими бабушками внучек. Фото: личная страница Виктории Галустян в социальной сети
Оправдание Викторией экс-мужа можно трактовать как благодарность за его щедрость. Ведь когда женщина и после развода продолжает тот же уровень жизни, что при состоятельном муже, - это редкость. После развода Виктория с детьми уже побывала на отдыхе на дорогом курорте в Дубае.
А публика в соцсетях продолжает поиски новой пассии Галустяна - мало кто верит, что развод случился без вмешательства "молодой красотки". Кстати, родители пары, как и мы, были в шоке, узнав о разводе Миши и Вики, - мамы часто навещали детей и внуков в Москве. Родители, в отличие от «ясновидящих» комментаторов в соцсетях, верят, что дети еще одумаются и сойдутся.