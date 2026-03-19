Последствия скандала для Ларисы Долиной: в Подольске не продано больше 100 билетов, а в Санкт-Петербурге – почти весь зал

Певица Лариса Долина вновь дала повод говорить о себе. Поводом для новой волны обсуждений артистки стало ее выступление на фестивале "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге.
Почему зрители покидали зал на концерте Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге
Став хедлайнером вечера, Долина вышла на сцену в финале мероприятия. Но, по информации Телеграм-канала Mash, ее появление встретили неоднозначно: около 70 зрителей направились к выходу с первых же звуков ее песни.
При этом значительная часть зала аплодировала, а верные поклонники по традиции преподнесли цветы. Сам факт демонстративного ухода части публики активно комментируют в сети: кто-то оправдывает его логистикой фестиваля, а кто-то уверен, что это последствия громкого скандала с квартирой в Хамовниках.
Ну и того факта, что зрители могли побежать в гардероб, никто не отменял. Люди боятся огромных очередей за куртками и шубами...
В беседе с представителями прессы за кулисами БКЗ "Октябрьский" Лариса Александровна рассказала журналистам, что инцидент с недвижимостью сильно повлиял на ее мировоззрение.
Как отметила артистка, такие трудности помогают увидеть истинные лица людей: становится ясно, кто остается с тобой, а кто бросает в сложные моменты.
Долина выразила глубокую признательность за огромную помощь, которую она получила от неравнодушных личностей, и уверена, что смогла преодолеть это непростое время.
Пока в сложившейся ситуации Лариса Долина сохраняет оптимизм. На вопрос, как вы справляетесь со столь тяжелыми обстоятельствами, артистка ответила, что без лишнего драматизма.
"Прекрасно, как видите. Как видите, справилась. Ну, ведь видно, что я справилась. Нет, ничего специально не делала", — поделилась она в беседе с изданием Woman.ru
Лариса Долина.
Покупают ли билеты на концерты Ларисы Долиной
Меж тем на официальном сайте Ларисы Долиной, в разделе "Афиша" можно найти график ее выступлений до 15 ноября. И складывается не очень радужная картина.
Так, автор этих строк насчитала 140 непроданных билетов на сольный концерт в Подольске 22 марта. Хотя до сольника остается всего пару дней.
Также 26 марта певица даст сольный концерт в одном из московских баров. Билеты на выступление артистки начинаются от 9 500 рублей. Зайдя на сайт, можно увидеть, что многие столики до сих пор не проданы. До концерта артистки остается чуть меньше недели.
Смотрим, какая картина складывается с большим сольным концертом Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей", который должен был состояться 25 февраля в концертом зале "Октябрьский" в Петербурге, но его перенесли на 15 ноября.
По логике, там уже должно быть немало купленных билетов. Ведь те билеты, что люди брали на февраль, считаются действительными. Но, как говорится, воз и ныне там…Практически весь зал – в цветных кружочках. Это означает, что билеты на выступление Ларисы Долиной не проданы.
Помимо своих сольников, Лариса Александровна примет участие в юбилейном концерте Екатерины Гусевой в Кремле 31 октября. Пока даже здесь можно увидеть большое количество непроданных билетов.
Хотя этот факт можно объяснить тем, что время еще есть, а наш русский человек делает все в последний момент, надеясь на пресловутое "авось". Авось, билеты останутся, и я успею их купить.
Однако, несмотря на этот фактор нашей ментальности, Ларисе Долиной, наверное, все же стоит задуматься, как исправить ситуацию.
