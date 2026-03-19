Последствия скандала для Ларисы Долиной: в Подольске не продано больше 100 билетов, а в Санкт-Петербурге – почти весь зал

Певица Лариса Долина вновь дала повод говорить о себе. Поводом для новой волны обсуждений артистки стало ее выступление на фестивале "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге.

Почему зрители покидали зал на концерте Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге

Став хедлайнером вечера, Долина вышла на сцену в финале мероприятия. Но, по информации Телеграм-канала Mash, ее появление встретили неоднозначно: около 70 зрителей направились к выходу с первых же звуков ее песни.

При этом значительная часть зала аплодировала, а верные поклонники по традиции преподнесли цветы. Сам факт демонстративного ухода части публики активно комментируют в сети: кто-то оправдывает его логистикой фестиваля, а кто-то уверен, что это последствия громкого скандала с квартирой в Хамовниках.

Ну и того факта, что зрители могли побежать в гардероб, никто не отменял. Люди боятся огромных очередей за куртками и шубами...

В беседе с представителями прессы за кулисами БКЗ "Октябрьский" Лариса Александровна рассказала журналистам, что инцидент с недвижимостью сильно повлиял на ее мировоззрение.

Как отметила артистка, такие трудности помогают увидеть истинные лица людей: становится ясно, кто остается с тобой, а кто бросает в сложные моменты.

Долина выразила глубокую признательность за огромную помощь, которую она получила от неравнодушных личностей, и уверена, что смогла преодолеть это непростое время.

Пока в сложившейся ситуации Лариса Долина сохраняет оптимизм. На вопрос, как вы справляетесь со столь тяжелыми обстоятельствами, артистка ответила, что без лишнего драматизма.