Последние новости о состоянии Тиграна Кеосаяна: наметилась положительная динамика

Недавно известная журналистка Маргарита Симоньян заявила, что не представляет с собой никого рядом, кроме Тиграна Кеосаяна. Так она ответила на вопрос подписчицы: "Как вы реагируете на слухи, что успели уже найти другого мужчину, пока муж находится в коме?"
"Интересно, за кого же я вышла замуж?"
Как написала эта подписчица, многие верят всему, что написано в Интернете. И это касается любой сферы.
"Я всегда говорю: 'Сеть — это как забор, который существовал еще до Интернета. Там всегда писали всякое”. Одно слово особенно часто употребляли, но никто так и не нашел за этим забором тот самый человеческий орган", — пожаловалась женщина Маргарите.
Симоньян отреагировала на комментарий обратившейся к ней подписчицы.
"Какой ужас! Интересно, за кого же я вышла замуж? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает всего этого", — прокомментировала журналистка.
Как Тигран Кеосаян впал в кому
Тигран Кеосаян уже более восьми месяцев находится в коме после перенесенного в декабре прошлого года тяжелого сердечного приступа.
В настоящее время врачи оценивают состояние режиссера как стабильно тяжелое. Однако медики отмечают и осторожные признаки улучшения, что вселяет надежду его близким, сообщает издание "Интересная Россия".
Тигран Кеосаян вообще долгое время страдал от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. В 2008 году ему диагностировали предынфарктный синдром, после чего было проведено первое стентирование.
Через два года, в 2010-м, Кеосаян перенес инфаркт, что потребовало дополнительного стентирования и установки кардиостимулятора. Несмотря на эти проблемы со здоровьем, режиссер продолжал жить активной жизнью: снимать кино и продюсировать проекты.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Однако 27 декабря 2024 года Тигран Кеосаян перенес тяжелейший сердечный приступ, сопровождавшийся остановкой сердца. Несмотря на реанимационные мероприятия врачей столичной клиники, кислородное голодание мозга привело к глубокой коме.
С января 2025 года состояние Тиграна Кеосаяна оставалось критическим. Его подключили к аппарату ИВЛ.
Положительная динамика
Но к концу этого лета наметилась положительная динамика.
Медики зафиксировали переход из глубокой комы в состояние минимального сознания — Кеосаян начал реагировать на внешние стимулы.
Ранее специалисты сообщали, что режиссер моргает, слегка шевелит пальцами и иногда пытается приоткрыть рот в ответ на голоса близких. Важным медицинским показателем стало постепенное снижение отека головного мозга, что уменьшает вероятность серьезных осложнений.
31 июля врачи зафиксировали, что он стал осознанно реагировать на голос своей жены, проявляя это легким движением глаз под закрытыми веками.
Невролог Александр Комаров в беседе с газетой "Вечерняя Москва" прокомментировал это состояние, отметив, что хотя оно и не гарантирует скорого выхода из комы, но свидетельствует о сохранении активности определенных участков мозга. Эксперт также отметил, что пока предположить, когда именно режиссер придет в себя, весьма трудно.
По оценкам специалистов, вероятность пробуждения Кеосаяна сейчас составляет 40–50%, что значительно выше, чем в начале года, когда шансы были минимальными.
Несмотря на положительные изменения, врачи придерживаются осторожных прогнозов. Длительная кома, клиническая смерть и наличие у пациента хронических сердечных заболеваний значительно осложняют процесс восстановления.
Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press
Специалисты отмечают, что в будущем может потребоваться пересадка сердца, но в текущем состоянии пациента проведение таких операций невозможно.
Медики подчеркивают, что даже в случае выхода из комы, Тиграна Кеосаяна ждет длительная реабилитация, включающая медикаментозное лечение, физиотерапию, а также работу с логопедами и психологами.
Меж тем Маргарита Симоньян постоянно дежурит в больнице. Как рассказывала известная журналистка, первое время она практически жила там. Однако потом поняла, что нужно уделять внимание и детям, и свекрови, которые тоже нуждаются в ее поддержке.
По словам журналистки, в определенный момент дети впали в состояние стресса. И нужно было сделать так, чтобы они не видели свою маму плачущей. Как признается Маргарита Симоньян, в детстве самым страшным для нее было увидеть мать в слезах. Это означало, что все идет наперекосяк. Журналистка же стремилась показать детям, насколько она сильная женщина.
И, конечно, нужно было держать себя в руках при свекрови. А она очень переживает за сына.
А еще Маргарита признается, что ей нередко снится муж. И во снах он бодрый и совершенно здоровый. Правда, когда она просыпается, приходит осознание, что реальность все же гораздо жестче. Впрочем, Маргарита Симоньян верит, что все еще будет хорошо.
