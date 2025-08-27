Последние новости о состоянии Тиграна Кеосаяна: наметилась положительная динамика

Недавно известная журналистка Маргарита Симоньян заявила, что не представляет с собой никого рядом, кроме Тиграна Кеосаяна. Так она ответила на вопрос подписчицы: "Как вы реагируете на слухи, что успели уже найти другого мужчину, пока муж находится в коме?"

"Интересно, за кого же я вышла замуж?"

Как написала эта подписчица, многие верят всему, что написано в Интернете. И это касается любой сферы.

"Я всегда говорю: 'Сеть — это как забор, который существовал еще до Интернета. Там всегда писали всякое”. Одно слово особенно часто употребляли, но никто так и не нашел за этим забором тот самый человеческий орган", — пожаловалась женщина Маргарите.

Симоньян отреагировала на комментарий обратившейся к ней подписчицы.

"Какой ужас! Интересно, за кого же я вышла замуж? За кого вообще можно выйти замуж после Тиграна? Хорошо, что моя Лаура плохо видит и не читает всего этого", — прокомментировала журналистка.

Как Тигран Кеосаян впал в кому

Тигран Кеосаян уже более восьми месяцев находится в коме после перенесенного в декабре прошлого года тяжелого сердечного приступа.

В настоящее время врачи оценивают состояние режиссера как стабильно тяжелое. Однако медики отмечают и осторожные признаки улучшения, что вселяет надежду его близким, сообщает издание "Интересная Россия".

Тигран Кеосаян вообще долгое время страдал от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. В 2008 году ему диагностировали предынфарктный синдром, после чего было проведено первое стентирование.

Через два года, в 2010-м, Кеосаян перенес инфаркт, что потребовало дополнительного стентирования и установки кардиостимулятора. Несмотря на эти проблемы со здоровьем, режиссер продолжал жить активной жизнью: снимать кино и продюсировать проекты.